https://ru.sputnik.md/20210903/kilogrammy-narkotikov-i-sotni-tysyach-leev---politsiya-zaderzhala-gruppu-narkotorgovtsev-44450711.html
Килограммы наркотиков и сотни тысяч леев - полиция задержала группу наркоторговцев
Килограммы наркотиков и сотни тысяч леев - полиция задержала группу наркоторговцев
Стоимость изъятых в ходе обысков наркотиков составляет около 1 800 000 леев. 03.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-03T12:40+0300
2021-09-03T12:40+0300
2021-09-03T12:40+0300
наркоторговля
наркотики
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Сотрудники Национального инспектората расследований вместе с сотрудниками уголовного розыска Генинспектората полиции и прокуроры прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам пресекли незаконную деятельность преступной группы, специализирующейся на контрабанде и сбыте синтетических наркотиков через онлайн-магазины. Общая стоимость изъятых наркотиков — около двух миллионов леев, сообщили в Генинспекторате полиции.Сотрудники правоохранительных органов провели 23 обыска, задержали троих мужчин и трех женщин в возрасте от 19 до 35 лет.По информации правоохранителей, лидер группы организовал контрабанду наркотиков из Украины, нанял еще двух курьеров-спортсменов, которым предоставил жилье для осуществления преступной деятельности.Организатор и администратор этой сети набирали людей в качестве "курьеров" для размещения наркотиков в тайниках, а координаты и фотографии с их размещением отправлялись через приложение Telegram "оператору", обслуживающему группу.В августе 2021 года в результате вмешательства полиции были задержаны трое подозреваемых в возрасте от 19 до 35 лет, в том числе лидер преступной группы.Во время обыска сотрудники полиции изъяли несколько упаковок с наркотиками общей массой более трех килограммов, мобильные телефоны, компьютеры и другую технику, банковские карты, выданные третьим лицам, более 20 000 упаковок Zip-lock, которые предназначались для упаковки запрещенных веществ, электронные весы.Стоимость изъятых наркотиков составляет около 1 800 000 леев.В то же время по итогам расследования было изъято более 500 пакетов с наркотиками, которые были помещены в специально оборудованные тайники на территории Кишинева и Бельц и предназначались для продажи. Во время обыска также обнаружены денежные средства в разных валютах на общую сумму более 200 000 леев.Изучение изъятых в ходе обысков улик показало, что подозреваемые с начала 2021 года по настоящее время продали более 20 килограммов наркотиков через приложение Telegram.Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.Задержания производились при поддержке сотрудников бригады специального назначения "Фулджер".
https://ru.sputnik.md/20210818/kishinev-raskryli-narkotorgovtsev-44021633.html
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
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наркоторговля, наркотики, в молдове
Килограммы наркотиков и сотни тысяч леев - полиция задержала группу наркоторговцев
Стоимость изъятых в ходе обысков наркотиков составляет около 1 800 000 леев.
КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Сотрудники Национального инспектората расследований вместе с сотрудниками уголовного розыска Генинспектората полиции и прокуроры прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам пресекли незаконную деятельность преступной группы, специализирующейся на контрабанде и сбыте синтетических наркотиков через онлайн-магазины. Общая стоимость изъятых наркотиков — около двух миллионов леев, сообщили в Генинспекторате полиции.
Сотрудники правоохранительных органов провели 23 обыска, задержали троих мужчин и трех женщин в возрасте от 19 до 35 лет.
"У задержанных были четко определенные роли между собой: курьер, упаковщик, кладовщик, администратор магазина и организатор", — сообщили в полиции.
По информации правоохранителей, лидер группы организовал контрабанду наркотиков из Украины, нанял еще двух курьеров-спортсменов, которым предоставил жилье для осуществления преступной деятельности.
"Вещества продавались через приложение Telegram, которым управлял один из участников этой группы. Таким образом, пользователи приложения получали сообщения-предложения о возможности покупки наркотиков. Ежедневно члены группы получали от производства наркотиков доход в размере более 20 000 леев", — говорится в сообщении полиции.
Организатор и администратор этой сети набирали людей в качестве "курьеров" для размещения наркотиков в тайниках, а координаты и фотографии с их размещением отправлялись через приложение Telegram "оператору", обслуживающему группу.
В августе 2021 года в результате вмешательства полиции были задержаны трое подозреваемых в возрасте от 19 до 35 лет, в том числе лидер преступной группы.
Во время обыска сотрудники полиции изъяли несколько упаковок с наркотиками общей массой более трех килограммов, мобильные телефоны, компьютеры и другую технику, банковские карты, выданные третьим лицам, более 20 000 упаковок Zip-lock, которые предназначались для упаковки запрещенных веществ, электронные весы.
Стоимость изъятых наркотиков составляет около 1 800 000 леев.
В то же время по итогам расследования было изъято более 500 пакетов с наркотиками, которые были помещены в специально оборудованные тайники на территории Кишинева и Бельц и предназначались для продажи. Во время обыска также обнаружены денежные средства в разных валютах на общую сумму более 200 000 леев.
Изучение изъятых в ходе обысков улик показало, что подозреваемые с начала 2021 года по настоящее время продали более 20 килограммов наркотиков через приложение Telegram.
Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Задержания производились при поддержке сотрудников бригады специального назначения "Фулджер".