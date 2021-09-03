https://ru.sputnik.md/20210903/kilogrammy-narkotikov-i-sotni-tysyach-leev---politsiya-zaderzhala-gruppu-narkotorgovtsev-44450711.html

Килограммы наркотиков и сотни тысяч леев - полиция задержала группу наркоторговцев

Килограммы наркотиков и сотни тысяч леев - полиция задержала группу наркоторговцев

Стоимость изъятых в ходе обысков наркотиков составляет около 1 800 000 леев. 03.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-03T12:40+0300

2021-09-03T12:40+0300

2021-09-03T12:40+0300

наркоторговля

наркотики

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Сотрудники Национального инспектората расследований вместе с сотрудниками уголовного розыска Генинспектората полиции и прокуроры прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам пресекли незаконную деятельность преступной группы, специализирующейся на контрабанде и сбыте синтетических наркотиков через онлайн-магазины. Общая стоимость изъятых наркотиков — около двух миллионов леев, сообщили в Генинспекторате полиции.Сотрудники правоохранительных органов провели 23 обыска, задержали троих мужчин и трех женщин в возрасте от 19 до 35 лет.По информации правоохранителей, лидер группы организовал контрабанду наркотиков из Украины, нанял еще двух курьеров-спортсменов, которым предоставил жилье для осуществления преступной деятельности.Организатор и администратор этой сети набирали людей в качестве "курьеров" для размещения наркотиков в тайниках, а координаты и фотографии с их размещением отправлялись через приложение Telegram "оператору", обслуживающему группу.В августе 2021 года в результате вмешательства полиции были задержаны трое подозреваемых в возрасте от 19 до 35 лет, в том числе лидер преступной группы.Во время обыска сотрудники полиции изъяли несколько упаковок с наркотиками общей массой более трех килограммов, мобильные телефоны, компьютеры и другую технику, банковские карты, выданные третьим лицам, более 20 000 упаковок Zip-lock, которые предназначались для упаковки запрещенных веществ, электронные весы.Стоимость изъятых наркотиков составляет около 1 800 000 леев.В то же время по итогам расследования было изъято более 500 пакетов с наркотиками, которые были помещены в специально оборудованные тайники на территории Кишинева и Бельц и предназначались для продажи. Во время обыска также обнаружены денежные средства в разных валютах на общую сумму более 200 000 леев.Изучение изъятых в ходе обысков улик показало, что подозреваемые с начала 2021 года по настоящее время продали более 20 килограммов наркотиков через приложение Telegram.Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.Задержания производились при поддержке сотрудников бригады специального назначения "Фулджер".

https://ru.sputnik.md/20210818/kishinev-raskryli-narkotorgovtsev-44021633.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

наркоторговля, наркотики, в молдове