https://ru.sputnik.md/20210903/kishinev-vaktsina-uchitelea-44468738.html

Столичная комиссия здравоохранения: в Кишиневе вакцинированы 80% учителей

Столичная комиссия здравоохранения: в Кишиневе вакцинированы 80% учителей

На заседании в мэрии обсудили процесс вакцинации работников сферы образования столицы.

2021-09-03T23:49+0300

2021-09-03T23:49+0300

2021-09-03T23:49+0300

коронавирус

кишинев

молдова

в молдове

ион чебан

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КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Комиссия также рассмотрела вопрос тестирования непривитых сотрудников в образовательных учреждениях. По решению мэрии, бригады врачей будут ходить в школы для консультирования учителей, а также для того, чтобы дать им возможность пройти вакцинацию на месте работы.На первом этапе мэрия Кишинева будет, при необходимости, выделять финансовые средства на тестирование педагогов.Примар Кишинева Ион Чебан напомнил, что в соответствии с положениями Трудового кодекса не существует правовых оснований для применения санкций в той или иной форме в отношении сотрудников, которые не были вакцинированы или не представили отрицательный результат теста.Позже генпримар сообщил, что вечером в пятницу в Кишинев поступили 100 тысяч экспресс-тестов на антиген COVID-19, предоставленные правительством Румынии.Он поблагодарил власти соседней страны за оказанную помощь и выразил уверенность, что его инициативу полностью поддержат коллеги из Румынии.

https://ru.sputnik.md/20210903/meriya-kishineva-prosit-minzdrav-skoordinirovat-deystviya-po-borbe-s-pandemiey-44446271.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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кишинев, молдова, в молдове, ион чебан