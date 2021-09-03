https://ru.sputnik.md/20210903/kishinev-vaktsina-uchitelea-44468738.html
Столичная комиссия здравоохранения: в Кишиневе вакцинированы 80% учителей
Столичная комиссия здравоохранения: в Кишиневе вакцинированы 80% учителей
На заседании в мэрии обсудили процесс вакцинации работников сферы образования столицы.
2021-09-03T23:49+0300
2021-09-03T23:49+0300
2021-09-03T23:49+0300
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кишинев
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ион чебан
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КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Комиссия также рассмотрела вопрос тестирования непривитых сотрудников в образовательных учреждениях. По решению мэрии, бригады врачей будут ходить в школы для консультирования учителей, а также для того, чтобы дать им возможность пройти вакцинацию на месте работы.На первом этапе мэрия Кишинева будет, при необходимости, выделять финансовые средства на тестирование педагогов.Примар Кишинева Ион Чебан напомнил, что в соответствии с положениями Трудового кодекса не существует правовых оснований для применения санкций в той или иной форме в отношении сотрудников, которые не были вакцинированы или не представили отрицательный результат теста.Позже генпримар сообщил, что вечером в пятницу в Кишинев поступили 100 тысяч экспресс-тестов на антиген COVID-19, предоставленные правительством Румынии.Он поблагодарил власти соседней страны за оказанную помощь и выразил уверенность, что его инициативу полностью поддержат коллеги из Румынии.
https://ru.sputnik.md/20210903/meriya-kishineva-prosit-minzdrav-skoordinirovat-deystviya-po-borbe-s-pandemiey-44446271.html
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Евгений Чебан
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кишинев, молдова, в молдове, ион чебан
Столичная комиссия здравоохранения: в Кишиневе вакцинированы 80% учителей
На заседании в мэрии обсудили процесс вакцинации работников сферы образования столицы.
КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Комиссия также рассмотрела вопрос тестирования непривитых сотрудников в образовательных учреждениях. По решению мэрии, бригады врачей будут ходить в школы для консультирования учителей, а также для того, чтобы дать им возможность пройти вакцинацию на месте работы.
“В настоящее время в Кишиневе иммунизированно 80% учителей образовательных учреждений муниципального образования”, – отметили в мэрии.
На первом этапе мэрия Кишинева будет, при необходимости, выделять финансовые средства на тестирование педагогов.
Примар Кишинева Ион Чебан напомнил, что в соответствии с положениями Трудового кодекса не существует правовых оснований для применения санкций в той или иной форме в отношении сотрудников, которые не были вакцинированы или не представили отрицательный результат теста.
Позже генпримар сообщил, что вечером в пятницу в Кишинев поступили 100 тысяч экспресс-тестов на антиген COVID-19, предоставленные правительством Румынии.
"Я надеюсь, что наше правительство, как я неоднократно предлагал, распространит эти тесты среди сотрудников сферы образования, чтобы учителям не приходилось платить за прохождение теста каждые две недели из своих скромных зарплат" – отметил Чебан на странице в соцсети.
Он поблагодарил власти соседней страны за оказанную помощь и выразил уверенность, что его инициативу полностью поддержат коллеги из Румынии.