https://ru.sputnik.md/20210903/konsulskiy-punkt-tiraspol-44467383.html

Депутат Госдумы: МИД России усилит работу консульского пункта в Тирасполе

Депутат Госдумы: МИД России усилит работу консульского пункта в Тирасполе

Депутат Госдумы: МИД России усилит работу консульского пункта в Тирасполе

2021-09-03T17:54+0300

2021-09-03T17:54+0300

2021-09-03T18:03+0300

общество

приднестровье

мид рф

государственная дума рф

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КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Депутат Государственный думы, член комитета по делам СНГ Артем Туров заявил, что в данный момент к решению проблем приднестровцев активно подключаются несколько государственных ведомств России."Мы с коллегами, депутатами Государственной думы, недавно совершили визит в Приднестровский регион и провели целый ряд встреч с соотечественниками, – заявил Туров в интервью Sputnik Молдова. – У людей в Приднестровье возникло довольно много вопросов, касающихся работы в Тирасполе консульского пункта Российской Федерации. Связано это с тем, что пункт долгое время не работал, накопилось очень много требующих оформления документов, в первую очередь, конечно, паспортов".По словам российского парламентария, ситуация сложилась серьезная, и "люди задают понятные вопросы о том, как она будет разрешаться".Депутат отметил, что в данный момент рассматриваются меры по усилению работы консульского пункта в Тирасполе, в том числе с привлечением дополнительных сотрудников МИД России. Все это, утверждает Туров, необходимо для того, чтобы российское консульское учреждение в Приднестровье могло более эффективно и оперативно решать вопросы, связанные с обменом или получением документов."Речь в первую очередь идет о приднестровцах, у которых есть российский паспорт, и о тех, кто подает документы на гражданство России, располагая таким правом. Соответственно, первостепенная задача сейчас – снять напряжение в работе тираспольского консульского пункта Российской Федерации", – заявил Туров.Он также отметил, что по итогам визита и общения с соотечественниками депутатов российского законодательного органа в Приднестровье был намечен еще ряд вопросов, требующих оперативного решения.Так, заметил Туров, в Приднестровье уже назрела необходимость, например, в проведении ревакцинации населения, в которой, по его мнению, важную роль может сыграть российская вакцина "Спутник Лайт".

https://ru.sputnik.md/20210827/deputat-gosdumy-prezident-zelenskiy-poet-s-chuzhogo-golosa-44306923.html

приднестровье

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приднестровье, мид рф, государственная дума рф