https://ru.sputnik.md/20210903/konsulskiy-punkt-tiraspol-44467383.html
Депутат Госдумы: МИД России усилит работу консульского пункта в Тирасполе
Депутат Госдумы: МИД России усилит работу консульского пункта в Тирасполе
Депутат Госдумы: МИД России усилит работу консульского пункта в Тирасполе
2021-09-03T17:54+0300
2021-09-03T17:54+0300
2021-09-03T18:03+0300
общество
приднестровье
мид рф
государственная дума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/04/32759919_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_c8ed202ddce58b55894066f2a870278e.jpg
КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Депутат Государственный думы, член комитета по делам СНГ Артем Туров заявил, что в данный момент к решению проблем приднестровцев активно подключаются несколько государственных ведомств России."Мы с коллегами, депутатами Государственной думы, недавно совершили визит в Приднестровский регион и провели целый ряд встреч с соотечественниками, – заявил Туров в интервью Sputnik Молдова. – У людей в Приднестровье возникло довольно много вопросов, касающихся работы в Тирасполе консульского пункта Российской Федерации. Связано это с тем, что пункт долгое время не работал, накопилось очень много требующих оформления документов, в первую очередь, конечно, паспортов".По словам российского парламентария, ситуация сложилась серьезная, и "люди задают понятные вопросы о том, как она будет разрешаться".Депутат отметил, что в данный момент рассматриваются меры по усилению работы консульского пункта в Тирасполе, в том числе с привлечением дополнительных сотрудников МИД России. Все это, утверждает Туров, необходимо для того, чтобы российское консульское учреждение в Приднестровье могло более эффективно и оперативно решать вопросы, связанные с обменом или получением документов."Речь в первую очередь идет о приднестровцах, у которых есть российский паспорт, и о тех, кто подает документы на гражданство России, располагая таким правом. Соответственно, первостепенная задача сейчас – снять напряжение в работе тираспольского консульского пункта Российской Федерации", – заявил Туров.Он также отметил, что по итогам визита и общения с соотечественниками депутатов российского законодательного органа в Приднестровье был намечен еще ряд вопросов, требующих оперативного решения.Так, заметил Туров, в Приднестровье уже назрела необходимость, например, в проведении ревакцинации населения, в которой, по его мнению, важную роль может сыграть российская вакцина "Спутник Лайт".
https://ru.sputnik.md/20210827/deputat-gosdumy-prezident-zelenskiy-poet-s-chuzhogo-golosa-44306923.html
приднестровье
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/04/32759919_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_f7bf0e36b3dfcb450b4305255c45b08e.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
приднестровье, мид рф, государственная дума рф
Депутат Госдумы: МИД России усилит работу консульского пункта в Тирасполе
17:54 03.09.2021 (обновлено: 18:03 03.09.2021)
Российское внешнеполитическое ведомство намерено более эффективно и оперативно решать вопросы, волнующие соотечественников в Приднестровье.
КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Депутат Государственный думы, член комитета по делам СНГ Артем Туров заявил, что в данный момент к решению проблем приднестровцев активно подключаются несколько государственных ведомств России.
"Мы с коллегами, депутатами Государственной думы, недавно совершили визит в Приднестровский регион и провели целый ряд встреч с соотечественниками, – заявил Туров в интервью Sputnik Молдова
. – У людей в Приднестровье возникло довольно много вопросов, касающихся работы в Тирасполе консульского пункта Российской Федерации. Связано это с тем, что пункт долгое время не работал, накопилось очень много требующих оформления документов, в первую очередь, конечно, паспортов".
По словам российского парламентария, ситуация сложилась серьезная, и "люди задают понятные вопросы о том, как она будет разрешаться".
"Сразу по возвращении из Приднестровья мною была проведена встреча с заместителем министра, статс-секретарем российского МИД Евгением Ивановым, который является куратором консульского департамента ведомства. Мы обсудили сложившуюся ситуацию, и Евгений Сергеевич взял под контроль данный вопрос", – сказал Туров.
Депутат отметил, что в данный момент рассматриваются меры по усилению работы консульского пункта в Тирасполе, в том числе с привлечением дополнительных сотрудников МИД России. Все это, утверждает Туров, необходимо для того, чтобы российское консульское учреждение в Приднестровье могло более эффективно и оперативно решать вопросы, связанные с обменом или получением документов.
"Речь в первую очередь идет о приднестровцах, у которых есть российский паспорт, и о тех, кто подает документы на гражданство России, располагая таким правом. Соответственно, первостепенная задача сейчас – снять напряжение в работе тираспольского консульского пункта Российской Федерации", – заявил Туров.
Он также отметил, что по итогам визита и общения с соотечественниками депутатов российского законодательного органа в Приднестровье был намечен еще ряд вопросов, требующих оперативного решения.
"Вопросы, касающиеся вакцинации, пенсионного обеспечения в Приднестровском регионе мы с коллегами в ближайшее время будем решать совместно с различными государственными ведомствами России", – сообщил депутат Госдумы.
Так, заметил Туров, в Приднестровье уже назрела необходимость, например, в проведении ревакцинации населения, в которой, по его мнению, важную роль может сыграть российская вакцина "Спутник Лайт".