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Кульминский едет в Тирасполь: автомобильные номера - главная тема
Кульминский едет в Тирасполь: автомобильные номера - главная тема
Вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский отправляется c визитом в Тирасполь. 03.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-03T11:05+0300
2021-09-03T11:05+0300
приднестровье
автомобильные номера
влад кульминский
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский отправляется в Тирасполь, чтобы обсудить проблему автомобильных номерных знаков для жителей Приднестровского региона и доступ на Украину автомобилей с приднестровскими номерами. Информацию Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Бюро по реинтеграции Марьяна Сары.Украинские власти первого сентября ввели запрет въезда на территорию своей страны (а также и транзит через нее) автотранспорта с приднестровскими номерными знаками. Проезд будет разрешен только для машин с молдавскими или нейтральными номерами.В Приднестровье действуют два пункта регистрации транспортных средств (ПРТС) – в Тирасполе и Рыбнице, которые выдают автовладельцам нейтральные номерные знаки в соответствии с молдавским законодательством. Пункты начали работать 1 сентября 2018 года. Автомобили с подобными регистрационными знаками могут участвовать в международном движении без ограничений.Напомним, впервые Молдова запретила автомобилям с приднестровскими номерами пересекать границу с Украиной в начале 2020 года. В ответ приднестровские власти пообещали запретить автомобилям с молдавскими номерами пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы. После этого Молдова запрет сняла.
https://ru.sputnik.md/20210831/ukraina-zapretila-vezd-pridnestrovskimi-nomerami-44364148.html
приднестровье
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Евгений Чебан
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приднестровье, автомобильные номера, влад кульминский, в молдове

Кульминский едет в Тирасполь: автомобильные номера - главная тема

11:05 03.09.2021
19
© Sputnik / Rodion ProcaГерб ПМР
Герб ПМР - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
© Sputnik / Rodion Proca
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский отправляется c визитом в Тирасполь.
КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский отправляется в Тирасполь, чтобы обсудить проблему автомобильных номерных знаков для жителей Приднестровского региона и доступ на Украину автомобилей с приднестровскими номерами. Информацию Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Бюро по реинтеграции Марьяна Сары.
Украинские власти первого сентября ввели запрет въезда на территорию своей страны (а также и транзит через нее) автотранспорта с приднестровскими номерными знаками. Проезд будет разрешен только для машин с молдавскими или нейтральными номерами.
Работа таможенных и пограничных служб Украины - Sputnik Молдова, 1920, 31.08.2021
Общество
Украина запрещает въезд на свою территорию с приднестровскими номерами
31 августа, 14:58
399
В Приднестровье действуют два пункта регистрации транспортных средств (ПРТС) – в Тирасполе и Рыбнице, которые выдают автовладельцам нейтральные номерные знаки в соответствии с молдавским законодательством. Пункты начали работать 1 сентября 2018 года. Автомобили с подобными регистрационными знаками могут участвовать в международном движении без ограничений.
Напомним, впервые Молдова запретила автомобилям с приднестровскими номерами пересекать границу с Украиной в начале 2020 года. В ответ приднестровские власти пообещали запретить автомобилям с молдавскими номерами пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы. После этого Молдова запрет сняла.
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