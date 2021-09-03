https://ru.sputnik.md/20210903/kulminskiy-edet-v-tiraspol-avtomobilnye-nomera---glavnaya-tema-44447877.html

Кульминский едет в Тирасполь: автомобильные номера - главная тема

Кульминский едет в Тирасполь: автомобильные номера - главная тема

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский отправляется c визитом в Тирасполь. 03.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-03T11:05+0300

2021-09-03T11:05+0300

2021-09-03T11:05+0300

приднестровье

автомобильные номера

влад кульминский

общество

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0b/35474043_0:0:3597:2024_1920x0_80_0_0_86092ab407f5ab44709cf5bb05fdde72.jpg

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский отправляется в Тирасполь, чтобы обсудить проблему автомобильных номерных знаков для жителей Приднестровского региона и доступ на Украину автомобилей с приднестровскими номерами. Информацию Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Бюро по реинтеграции Марьяна Сары.Украинские власти первого сентября ввели запрет въезда на территорию своей страны (а также и транзит через нее) автотранспорта с приднестровскими номерными знаками. Проезд будет разрешен только для машин с молдавскими или нейтральными номерами.В Приднестровье действуют два пункта регистрации транспортных средств (ПРТС) – в Тирасполе и Рыбнице, которые выдают автовладельцам нейтральные номерные знаки в соответствии с молдавским законодательством. Пункты начали работать 1 сентября 2018 года. Автомобили с подобными регистрационными знаками могут участвовать в международном движении без ограничений.Напомним, впервые Молдова запретила автомобилям с приднестровскими номерами пересекать границу с Украиной в начале 2020 года. В ответ приднестровские власти пообещали запретить автомобилям с молдавскими номерами пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы. После этого Молдова запрет сняла.

https://ru.sputnik.md/20210831/ukraina-zapretila-vezd-pridnestrovskimi-nomerami-44364148.html

приднестровье

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

приднестровье, автомобильные номера, влад кульминский, в молдове