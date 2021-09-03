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Мэрия Кишинева просит Минздрав скоординировать действия по борьбе с пандемией
Мэрия Кишинева просит Минздрав скоординировать действия по борьбе с пандемией
Мэрия Кишинева просит минздрав скоординировать действия по борьбе с пандемией
2021-09-03T10:15+0300
2021-09-03T10:20+0300
ион чебан
минздрав
мэрия кишинева
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КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Мэрия Кишинева повторно обратилась с просьбой о встрече с представителями Министерства здравоохранения для координации совместных действий по управлению пандемией COVID, включая вакцинацию, а также необходимые меры общественного здравоохранения. Об этом объявил в соцсетях мэр столицы Ион Чебан.По его словам, в настоящее время в Кишиневе госпитализировано 260 пациентов (из 350 коек). В реанимацию к вечеру 2 сентября было направлено 17 человек ( из 30 коек)Также на встрече муниципальной комиссии общественного здоровья планируется обсудить выделение средств из муниципального бюджета для тестирования педагогов.Напомним, в четверг на национальном уровне было зарегистрировано 787 новых случаев заражения, из них в Кишиневе - 175.
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ион чебан, минздрав, мэрия кишинева

Мэрия Кишинева просит Минздрав скоординировать действия по борьбе с пандемией

10:15 03.09.2021 (обновлено: 10:20 03.09.2021)
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© Sputnik / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкЗдание на проспекте В. И. Ленина
Здание на проспекте В. И. Ленина - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
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Евгений Чебан
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Мэр Кишинева пообещал компенсировать из муниципального бюджета тесты для учителей.
КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Мэрия Кишинева повторно обратилась с просьбой о встрече с представителями Министерства здравоохранения для координации совместных действий по управлению пандемией COVID, включая вакцинацию, а также необходимые меры общественного здравоохранения. Об этом объявил в соцсетях мэр столицы Ион Чебан.

"Мы соберем заседание муниципальной чрезвычайной комиссии по общественному здравоохранению, где обсудим и проанализируем эпидемиологическую ситуацию и заболеваемость SARS CoV-2 в Кишиневе. Согласно Плану контроля и реагирования системы здравоохранения в Кишиневе на данный момент мы активировали достаточно мест в Центре COVID-19 на Moldexpo", - сообщает Чебан.

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По его словам, в настоящее время в Кишиневе госпитализировано 260 пациентов (из 350 коек). В реанимацию к вечеру 2 сентября было направлено 17 человек ( из 30 коек)

"При необходимости мы подготовили к запуску Муниципальную фтизиопневмологическую больницу на 150 коек, в том числе создали отделение реанимации на 6 коек. Если надо будет, мы постепенно активируем другие городские больницы", - добавил мэр.

Также на встрече муниципальной комиссии общественного здоровья планируется обсудить выделение средств из муниципального бюджета для тестирования педагогов.
Напомним, в четверг на национальном уровне было зарегистрировано 787 новых случаев заражения, из них в Кишиневе - 175.
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