https://ru.sputnik.md/20210903/meriya-kishineva-prosit-minzdrav-skoordinirovat-deystviya-po-borbe-s-pandemiey-44446271.html

Мэрия Кишинева просит Минздрав скоординировать действия по борьбе с пандемией

Мэрия Кишинева просит Минздрав скоординировать действия по борьбе с пандемией

Мэрия Кишинева просит минздрав скоординировать действия по борьбе с пандемией

2021-09-03T10:15+0300

2021-09-03T10:15+0300

2021-09-03T10:20+0300

ион чебан

минздрав

мэрия кишинева

коронавирус

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КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Мэрия Кишинева повторно обратилась с просьбой о встрече с представителями Министерства здравоохранения для координации совместных действий по управлению пандемией COVID, включая вакцинацию, а также необходимые меры общественного здравоохранения. Об этом объявил в соцсетях мэр столицы Ион Чебан.По его словам, в настоящее время в Кишиневе госпитализировано 260 пациентов (из 350 коек). В реанимацию к вечеру 2 сентября было направлено 17 человек ( из 30 коек)Также на встрече муниципальной комиссии общественного здоровья планируется обсудить выделение средств из муниципального бюджета для тестирования педагогов.Напомним, в четверг на национальном уровне было зарегистрировано 787 новых случаев заражения, из них в Кишиневе - 175.

https://ru.sputnik.md/20210902/pravitelstvo-plan-podderzhka-44433222.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

ион чебан, минздрав, мэрия кишинева