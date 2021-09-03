https://ru.sputnik.md/20210903/moldova-nato-44474396.html
Почему Молдова не вступит в НАТО и ОДКБ?
Почему Молдова не вступит в НАТО и ОДКБ?
Генерал, экс-министр обороны Молдовы рассказал о преимуществах статуса нейтралитета республики
2021-09-03T22:13+0300
2021-09-03T22:13+0300
2021-09-03T22:13+0300
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одкб
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Согласно Конституции, Молдова – нейтральное государство, и нейтралитет приносит стране лишь преимущества, заявил в эфире радиостудии Sputnik бывший министр обороны республики.Он привел в качестве примера Швейцарию, Финляндию, Австрию, "которые являются нейтральными государствами и не состоят в блоке НАТО".Молдова — внеблоковая страна. Согласно Конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года Молдова сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в столице Молдовы открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал на тот момент президент Игорь Додон. А в рамках своего выступления на 74-й Генеральной ассамблее ООН осенью 2019 года Додон заявил о необходимости признания статуса нейтралитета республики. Тогда он подчеркнул, что Молдова – миролюбивая страна, придерживающаяся нейтралитета, готовая сотрудничать со всеми.
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Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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Алена Матвеева
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в молдове, нато, одкб, видео
Почему Молдова не вступит в НАТО и ОДКБ?
Экс-министр обороны Молдовы прокомментировал, нужно ли республике вступать в военно-политический блок.
Согласно Конституции, Молдова – нейтральное государство, и нейтралитет приносит стране лишь преимущества, заявил в эфире радиостудии Sputnik
бывший министр обороны республики.
Он привел в качестве примера Швейцарию, Финляндию, Австрию, "которые являются нейтральными государствами и не состоят в блоке НАТО".
"У них развитая экономика, развитая армия и они хорошо живут. Вот это – моя мечта, чтобы у нас была хорошо подготовленная, современная армия, с военнослужащими, которые любят свою Родину... Я – за мир. И нейтралитет позволит реинтегрировать страну, сделать республику привлекательной для инвестиций, нейтралитет позволит повысить и благосостояние населения. В принципе, думаю, любой политик должен исходить из двух позиций: безопасности и благосостояния граждан", – заявил Гайчук.
Молдова — внеблоковая страна. Согласно Конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года Молдова сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в столице Молдовы открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал на тот момент президент Игорь Додон. А в рамках своего выступления на 74-й Генеральной ассамблее ООН осенью 2019 года Додон заявил о необходимости признания статуса нейтралитета республики. Тогда он подчеркнул, что Молдова – миролюбивая страна, придерживающаяся нейтралитета, готовая сотрудничать со всеми.