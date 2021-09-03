https://ru.sputnik.md/20210903/moldova-nato-44474396.html

Почему Молдова не вступит в НАТО и ОДКБ?

Почему Молдова не вступит в НАТО и ОДКБ?

Генерал, экс-министр обороны Молдовы рассказал о преимуществах статуса нейтралитета республики

2021-09-03T22:13+0300

2021-09-03T22:13+0300

2021-09-03T22:13+0300

радио

в молдове

нато

одкб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/03/44475253_0:107:2863:1717_1920x0_80_0_0_3e86d8ec975d37d22cbc62f426c6207a.jpg

Согласно Конституции, Молдова – нейтральное государство, и нейтралитет приносит стране лишь преимущества, заявил в эфире радиостудии Sputnik бывший министр обороны республики.Он привел в качестве примера Швейцарию, Финляндию, Австрию, "которые являются нейтральными государствами и не состоят в блоке НАТО".Молдова — внеблоковая страна. Согласно Конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года Молдова сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в столице Молдовы открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал на тот момент президент Игорь Додон. А в рамках своего выступления на 74-й Генеральной ассамблее ООН осенью 2019 года Додон заявил о необходимости признания статуса нейтралитета республики. Тогда он подчеркнул, что Молдова – миролюбивая страна, придерживающаяся нейтралитета, готовая сотрудничать со всеми.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

в молдове, нато, одкб, видео