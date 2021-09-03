https://ru.sputnik.md/20210903/moldova-ukraina-granitsa-44460696.html
Пункты пропуска на молдавско-украинской границе возобновили работу
Пункты пропуска на молдавско-украинской границе возобновили работу
Можно ехать: Все КПП на границе Украины с Молдовой возобновили работу
2021-09-03T15:56+0300
2021-09-03T15:56+0300
2021-09-03T15:56+0300
украина
граница
в молдове
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КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Все пункты пересечения границы Молдовы с Украиной возобновили свою работу после продолжительного перерыва. Об этом сообщили в пограничной службе Молдовы.Также в ведомстве рассказали об интенсивном трафике и очередях на КПП в Паланке.Напомним, ранее в Пограничной полиции Молдовы сообщили, что все пункты на границе с Украиной перестали функционировать. Причина – технический сбой в базе данных украинского пограничного ведомства.
https://ru.sputnik.md/20210903/na-granitse-moldovy-s-ukrainoy-priostanovili-rabotu-vse-punkty-propuska-44457567.html
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украина, граница, в молдове
Пункты пропуска на молдавско-украинской границе возобновили работу
В пограничной полиции Молдовы ранее сообщили о масштабном сбое у украинских коллег.
КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Все пункты пересечения границы Молдовы с Украиной возобновили свою работу после продолжительного перерыва. Об этом сообщили в пограничной службе Молдовы.
Также в ведомстве рассказали об интенсивном трафике и очередях на КПП в Паланке.
Напомним, ранее в Пограничной полиции Молдовы сообщили, что все пункты на границе с Украиной перестали функционировать. Причина – технический сбой в базе данных украинского пограничного ведомства.