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На границе Молдовы с Украиной приостановили работу все пункты пропуска
На границе Молдовы с Украиной приостановили работу все пункты пропуска
На границе Молдовы с Украиной приостановили работу все пункты пропуска
2021-09-03T14:15+0300
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КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Все пункты пересечения границы Молдовы с Украиной временно прекратили работу. Причина - технический сбой, не работает база данных пограничного ведомства Украины. Об этом сообщили в пограничной службе Молдовы.Как только проблема будет решена, КПП возобновят работу в нормальном режиме.
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Евгений Чебан
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украина, граница, в молдове

На границе Молдовы с Украиной приостановили работу все пункты пропуска

14:15 03.09.2021 (обновлено: 14:25 03.09.2021)
289
© Sputnik / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска на границе с Украиной
Международный пункт пропуска на границе с Украиной - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
© Sputnik / Павел Паламарчук
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Объявление Пограничной службы для путешественников, которые планировали пересечь молдавско-украинскую границу.
КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Все пункты пересечения границы Молдовы с Украиной временно прекратили работу. Причина - технический сбой, не работает база данных пограничного ведомства Украины. Об этом сообщили в пограничной службе Молдовы.

"С 12.45 на пункте пропуска Паланка - Маяки - Удобное сформировались заторы, на остальных пунктах нет интенсивного дорожного движения", - сообщили в погранполиции.

Пограничники обнаружили подозрительный трубопровод на границе Приднестровья с Украиной. - Sputnik Молдова, 1920, 19.04.2021
Видео: на границе Украины и Молдовы обнаружен шланг для перегонки спирта
19 апреля, 11:37
366
Как только проблема будет решена, КПП возобновят работу в нормальном режиме.
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