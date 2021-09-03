https://ru.sputnik.md/20210903/na-granitse-moldovy-s-ukrainoy-priostanovili-rabotu-vse-punkty-propuska-44457567.html
На границе Молдовы с Украиной приостановили работу все пункты пропуска
На границе Молдовы с Украиной приостановили работу все пункты пропуска
На границе Молдовы с Украиной приостановили работу все пункты пропуска
2021-09-03T14:15+0300
2021-09-03T14:15+0300
2021-09-03T14:25+0300
украина
граница
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Все пункты пересечения границы Молдовы с Украиной временно прекратили работу. Причина - технический сбой, не работает база данных пограничного ведомства Украины. Об этом сообщили в пограничной службе Молдовы.Как только проблема будет решена, КПП возобновят работу в нормальном режиме.
https://ru.sputnik.md/20210419/video-na-granitse-ukrainy-i-moldovy-obnaruzhen-shlang-dlya-peregonki-spirta-34436559.html
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украина, граница, в молдове
На границе Молдовы с Украиной приостановили работу все пункты пропуска
14:15 03.09.2021 (обновлено: 14:25 03.09.2021)
Объявление Пограничной службы для путешественников, которые планировали пересечь молдавско-украинскую границу.
КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Все пункты пересечения границы Молдовы с Украиной временно прекратили работу. Причина - технический сбой, не работает база данных пограничного ведомства Украины. Об этом сообщили в пограничной службе Молдовы.
"С 12.45 на пункте пропуска Паланка - Маяки - Удобное сформировались заторы, на остальных пунктах нет интенсивного дорожного движения", - сообщили в погранполиции.
Как только проблема будет решена, КПП возобновят работу в нормальном режиме.