https://ru.sputnik.md/20210903/na-granitse-moldovy-s-ukrainoy-priostanovili-rabotu-vse-punkty-propuska-44457567.html

На границе Молдовы с Украиной приостановили работу все пункты пропуска

На границе Молдовы с Украиной приостановили работу все пункты пропуска

На границе Молдовы с Украиной приостановили работу все пункты пропуска

2021-09-03T14:15+0300

2021-09-03T14:15+0300

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украина

граница

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Все пункты пересечения границы Молдовы с Украиной временно прекратили работу. Причина - технический сбой, не работает база данных пограничного ведомства Украины. Об этом сообщили в пограничной службе Молдовы.Как только проблема будет решена, КПП возобновят работу в нормальном режиме.

https://ru.sputnik.md/20210419/video-na-granitse-ukrainy-i-moldovy-obnaruzhen-shlang-dlya-peregonki-spirta-34436559.html

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2021

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украина, граница, в молдове