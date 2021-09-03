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Погодные рекорды Молдовы 2 сентября
Погодные рекорды Молдовы 2 сентября
Погодные рекорды Молдовы 2 сентября
2021-09-03T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Самое холодное 3 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано в середине прошлого века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1962 году в этот день воздух прогрелся всего до +6,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум 3 сентября зафиксировали в 2015 году. Тогда термометры показали +35,2 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Евгений Чебан
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синоптики, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 2 сентября

00:01 03.09.2021
137
© Sputnik / Irina LeahovaДнестр
Днестр - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
© Sputnik / Irina Leahova
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Самое холодное 3 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано в середине прошлого века.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1962 году в этот день воздух прогрелся всего до +6,1 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 3 сентября зафиксировали в 2015 году. Тогда термометры показали +35,2 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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