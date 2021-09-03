https://ru.sputnik.md/20210903/pogodnye-rekordy-44438312.html

Погодные рекорды Молдовы 2 сентября

Погодные рекорды Молдовы 2 сентября

Погодные рекорды Молдовы 2 сентября

2021-09-03T00:01+0300

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синоптики

погода

рекорды

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КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Самое холодное 3 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано в середине прошлого века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1962 году в этот день воздух прогрелся всего до +6,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум 3 сентября зафиксировали в 2015 году. Тогда термометры показали +35,2 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

синоптики, погода, рекорды