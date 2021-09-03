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https://ru.sputnik.md/20210903/polnye-tezki-v-gagauzii-v-deputaty-nsg-idut-kandidaty-odnofamiltsy--44451819.html
Полные тезки: в Гагаузии в депутаты НСГ идут кандидаты-однофамильцы
Полные тезки: в Гагаузии в депутаты НСГ идут кандидаты-однофамильцы
В Гагаузии в депутаты НСГ идут кандидаты-однофамильцы
2021-09-03T12:10+0300
2021-09-03T12:28+0300
политика
в молдове
выборы
гагаузия
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КОМРАТ, 3 сен - Sputnik, Максим Топал. Апелляционная палата Комрата удовлетворила жалобу одного из кандидатов в депутаты гагаузского парламента Владимира Кысса и обязала ЦИК Гагаузии зарегистрировать его для участия в избирательной гонке.Суд аннулировал постановление Центральной избирательной комиссии автономии, которая 23 августа нашла нарушения в поданном Владимиром Кысса пакете документов.Так, из 150 подписей 92 повторялись. ЦИК тогда же решил обратиться в прокуратуру, чтобы сборщики подписей понесли ответственность за "внесение в подписные листы недостоверных данных, выразившихся в указании лиц с одинаковыми паспортными данными, в которых не соответствовали лишь отчества данных лиц, подавших подписи".В Центризбиркоме Гагаузии говорят, что выполнят решение Апелляционной палаты Комрата, но оставляют за собой право обжаловать его в Высшей судебной палате Молдовы.Напомним, два полных тезки – Владимиры Михайловичи Кысса – решили баллотироваться в депутаты гагаузского законодательного органа по одному и тому же одномандатному округу №15 в селе Буджак.Первым ЦИК Гагаузии зарегистрировал председателя Народного собрания Владимира Кысса. Он является депутатом НСГ 4-го, 5-го и 6-го созывов и в этой избирательной кампании баллотируется в четвертый раз.Но в начале августа в Буджаке прописался еще один Владимир Кысса - уроженец Комрата, 1963 года рождения. Примар Николай Дудогло заявил, что новоявленный Владимир Кысса в селе "ни разу не появлялся, да и в Гагаузии его не было на протяжении 30 лет".Выборы депутатов в Гагаузии состоятся 19 сентября этого года. На 35 депутатских мест претендуют 122 кандидата.
https://ru.sputnik.md/20210820/na-vyborakh-v-narodnoe-sobranie-gagauzii-poyavilis-dvoyniki-44095886.html
https://ru.sputnik.md/20210805/nablyudateli-vybory-gagauziya-43583804.html
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в молдове, выборы, гагаузия

Полные тезки: в Гагаузии в депутаты НСГ идут кандидаты-однофамильцы

12:10 03.09.2021 (обновлено: 12:28 03.09.2021)
92
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГолосование
Голосование - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Жители села Буджак столкнутся с необычным выбором депутатов в Народное собрание Гагаузии. В бюллетене будут указаны два человека с одинаковыми именами и фамилиями.
КОМРАТ, 3 сен - Sputnik, Максим Топал. Апелляционная палата Комрата удовлетворила жалобу одного из кандидатов в депутаты гагаузского парламента Владимира Кысса и обязала ЦИК Гагаузии зарегистрировать его для участия в избирательной гонке.

"Решение подлежит исполнению с момента вынесения, но может быть обжаловано в кассационном порядке через Апелляционную палату Комрата в Высшей судебной палате в трехдневный срок", - говорится в резолютивной части решения суда.

Суд аннулировал постановление Центральной избирательной комиссии автономии, которая 23 августа нашла нарушения в поданном Владимиром Кысса пакете документов.
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Так, из 150 подписей 92 повторялись. ЦИК тогда же решил обратиться в прокуратуру, чтобы сборщики подписей понесли ответственность за "внесение в подписные листы недостоверных данных, выразившихся в указании лиц с одинаковыми паспортными данными, в которых не соответствовали лишь отчества данных лиц, подавших подписи".
В Центризбиркоме Гагаузии говорят, что выполнят решение Апелляционной палаты Комрата, но оставляют за собой право обжаловать его в Высшей судебной палате Молдовы.

"На сегодняшнем заседании ЦИК мы будем его (Владимира Кысса – прим. ред.) регистрировать в качестве кандидата, но обжалуем решение суда в Высшей судебной палате", - рассказала Sputnik Молдова председатель ЦИК Гагаузии Яна Коваленко.

Напомним, два полных тезки – Владимиры Михайловичи Кысса – решили баллотироваться в депутаты гагаузского законодательного органа по одному и тому же одномандатному округу №15 в селе Буджак.
Первым ЦИК Гагаузии зарегистрировал председателя Народного собрания Владимира Кысса. Он является депутатом НСГ 4-го, 5-го и 6-го созывов и в этой избирательной кампании баллотируется в четвертый раз.
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Но в начале августа в Буджаке прописался еще один Владимир Кысса - уроженец Комрата, 1963 года рождения. Примар Николай Дудогло заявил, что новоявленный Владимир Кысса в селе "ни разу не появлялся, да и в Гагаузии его не было на протяжении 30 лет".
Выборы депутатов в Гагаузии состоятся 19 сентября этого года. На 35 депутатских мест претендуют 122 кандидата.
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