https://ru.sputnik.md/20210903/prognoz-pogody-44439165.html

Самый точный прогноз погоды: холодная осенняя ночь и теплые дни

Самый точный прогноз погоды: холодная осенняя ночь и теплые дни

Самый точный прогноз погоды: холодная осенняя ночь и теплые дни

2021-09-03T07:00+0300

2021-09-03T07:00+0300

2021-09-03T07:00+0300

прогноз погоды

погода

народные приметы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/04/34251506_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_69598d42c87a8e201797a6276cb314b8.jpg

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, третьего сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, без осадков.Ветер северо-западный умеренный.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +17 до +22 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 3 сентября: ночью – от +9 до +11, днем – от +19 до +21.В субботу, четвертого сентября, днем несколько потеплеет. Максимальные температурные значения достигнут +25 градусов.Такая же погода продержится до восьмого сентября. Дневной максимум ожидается в тех же пределах – от +15 до +25, ночью температура может упасть до +7 градусов. Осадков не ожидается.Народные праздники и приметыТретьего сентября православные христиане чтут память святой мученицы Вассы Алонской.На Руси в это время начиналась уборка льна, поэтому в народе день получил название Василиса (Васса) Льняница. Это растение издавна применялось в изготовлении тканей, а также в лекарственных целях.Созревал последний урожай яблок, поэтому крестьяне спешили собрать все до последнего яблочка. Снимали плоды очень осторожно и делали это преимущественно утром, чтобы за ночь они успели остыть, а потом сразу прятали в темное место.Также на Василису Льняницу было принято сеять в огородах щавель. Считалось, что сделать это нужно до начала октября.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

прогноз погоды, погода, народные приметы