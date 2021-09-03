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Самый точный прогноз погоды: холодная осенняя ночь и теплые дни
Самый точный прогноз погоды: холодная осенняя ночь и теплые дни
Самый точный прогноз погоды: холодная осенняя ночь и теплые дни
2021-09-03T07:00+0300
2021-09-03T07:00+0300
прогноз погоды
погода
народные приметы
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КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, третьего сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, без осадков.Ветер северо-западный умеренный.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +17 до +22 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 3 сентября: ночью – от +9 до +11, днем – от +19 до +21.В субботу, четвертого сентября, днем несколько потеплеет. Максимальные температурные значения достигнут +25 градусов.Такая же погода продержится до восьмого сентября. Дневной максимум ожидается в тех же пределах – от +15 до +25, ночью температура может упасть до +7 градусов. Осадков не ожидается.Народные праздники и приметыТретьего сентября православные христиане чтут память святой мученицы Вассы Алонской.На Руси в это время начиналась уборка льна, поэтому в народе день получил название Василиса (Васса) Льняница. Это растение издавна применялось в изготовлении тканей, а также в лекарственных целях.Созревал последний урожай яблок, поэтому крестьяне спешили собрать все до последнего яблочка. Снимали плоды очень осторожно и делали это преимущественно утром, чтобы за ночь они успели остыть, а потом сразу прятали в темное место.Также на Василису Льняницу было принято сеять в огородах щавель. Считалось, что сделать это нужно до начала октября.
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
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прогноз погоды, погода, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: холодная осенняя ночь и теплые дни

07:00 03.09.2021
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© Sputnik / Anatolii KiriakКишинев
Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, третьего сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-западный умеренный.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +17 до +22 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 3 сентября: ночью – от +9 до +11, днем – от +19 до +21.
В субботу, четвертого сентября, днем несколько потеплеет. Максимальные температурные значения достигнут +25 градусов.
Такая же погода продержится до восьмого сентября. Дневной максимум ожидается в тех же пределах – от +15 до +25, ночью температура может упасть до +7 градусов. Осадков не ожидается.

Народные праздники и приметы

Третьего сентября православные христиане чтут память святой мученицы Вассы Алонской.
На Руси в это время начиналась уборка льна, поэтому в народе день получил название Василиса (Васса) Льняница. Это растение издавна применялось в изготовлении тканей, а также в лекарственных целях.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
Инфографика
Православный календарь на 2021 год
7 февраля, 11:21
10510
Созревал последний урожай яблок, поэтому крестьяне спешили собрать все до последнего яблочка. Снимали плоды очень осторожно и делали это преимущественно утром, чтобы за ночь они успели остыть, а потом сразу прятали в темное место.
Также на Василису Льняницу было принято сеять в огородах щавель. Считалось, что сделать это нужно до начала октября.
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