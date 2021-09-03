https://ru.sputnik.md/20210903/prokuratura-provodit-obyski-v-pogranichnoy-politsii-44452274.html

Прокуратура проводит обыски в Пограничной полиции

Прокуратура проводит обыски в Пограничной полиции

В Пограничной полиции Молдовы проходят обыски

2021-09-03T12:22+0300

2021-09-03T12:22+0300

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общество

граница

пограничная полиция

взятки

в молдове

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КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура при поддержке Службы внутренней безопасности и противодействия коррупции МВД провела обыски в офисах нескольких сотрудников Пограничной полиции.Рейды проводятся по делу, возбужденному по факту активной коррупции, пассивной коррупции и злоупотребления влиянием, сообщает Генпрокуратура.В рамках уголовного расследования речь идет о незаконной деятельности нескольких чинов Пограничной полиции, которые с весны этого года до настоящего времени требовали от нелегальных перевозчиков пассажиров и посылок суммы от 50 до 700 евро.В обмен на деньги сотрудники Пограничной полиции разрешали проезд транспортных средств, перевозящих пассажиров и посылки, без проверки. Взятки давали и за то, чтобы избежать самоизоляции после пересечения границы.На данный момент Антикоррупционная прокуратура задержала 5 человек, в том числе четырех сотрудников пограничной полиции, а также пассажира и посыльного.

https://ru.sputnik.md/20210802/ocheredi-kpp-moldova-utochnenie-pogranichnoy-politsii-43479814.html

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2021

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граница, пограничная полиция, взятки, в молдове