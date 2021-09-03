Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210903/prokuratura-provodit-obyski-v-pogranichnoy-politsii-44452274.html
Прокуратура проводит обыски в Пограничной полиции
Прокуратура проводит обыски в Пограничной полиции
В Пограничной полиции Молдовы проходят обыски
2021-09-03T12:22+0300
2021-09-03T12:27+0300
общество
граница
пограничная полиция
взятки
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1118/45/11184557_0:190:1825:1216_1920x0_80_0_0_3b0e3d0192b00bc9e208caf3ffe942cf.jpg
КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура при поддержке Службы внутренней безопасности и противодействия коррупции МВД провела обыски в офисах нескольких сотрудников Пограничной полиции.Рейды проводятся по делу, возбужденному по факту активной коррупции, пассивной коррупции и злоупотребления влиянием, сообщает Генпрокуратура.В рамках уголовного расследования речь идет о незаконной деятельности нескольких чинов Пограничной полиции, которые с весны этого года до настоящего времени требовали от нелегальных перевозчиков пассажиров и посылок суммы от 50 до 700 евро.В обмен на деньги сотрудники Пограничной полиции разрешали проезд транспортных средств, перевозящих пассажиров и посылки, без проверки. Взятки давали и за то, чтобы избежать самоизоляции после пересечения границы.На данный момент Антикоррупционная прокуратура задержала 5 человек, в том числе четырех сотрудников пограничной полиции, а также пассажира и посыльного.
https://ru.sputnik.md/20210802/ocheredi-kpp-moldova-utochnenie-pogranichnoy-politsii-43479814.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1118/45/11184557_0:0:1621:1216_1920x0_80_0_0_9f06496678ade917734a93492803c299.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
граница, пограничная полиция, взятки, в молдове

Прокуратура проводит обыски в Пограничной полиции

12:22 03.09.2021 (обновлено: 12:27 03.09.2021)
143
© Sputnik / Miroslav RotariКоординационный центр погранполиции
Координационный центр погранполиции - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Расследуется уголовное дело о взятках за пересечение границы и провоз товаров с нарушениями законодательства.
КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура при поддержке Службы внутренней безопасности и противодействия коррупции МВД провела обыски в офисах нескольких сотрудников Пограничной полиции.
Рейды проводятся по делу, возбужденному по факту активной коррупции, пассивной коррупции и злоупотребления влиянием, сообщает Генпрокуратура.
В рамках уголовного расследования речь идет о незаконной деятельности нескольких чинов Пограничной полиции, которые с весны этого года до настоящего времени требовали от нелегальных перевозчиков пассажиров и посылок суммы от 50 до 700 евро.
Очередь на границе - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
Общество
Очереди на КПП в Молдове: уточнение Пограничной полиции
2 августа, 11:09
626
В обмен на деньги сотрудники Пограничной полиции разрешали проезд транспортных средств, перевозящих пассажиров и посылки, без проверки. Взятки давали и за то, чтобы избежать самоизоляции после пересечения границы.
На данный момент Антикоррупционная прокуратура задержала 5 человек, в том числе четырех сотрудников пограничной полиции, а также пассажира и посыльного.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:05Гаврилица: тендер на закупку бланков паспортов стоимостью полмиллиарда леев отменен
14:00Пожар на мебельной фабрике Viitorul потушен: подробности от ГИЧС
13:35В России рассказали о проекте "Санитарного щита"
13:13Пожар в здании мебельной фабрики в Кишиневе
13:05Тысячу эвакуированных афганцев на время разместит у себя Польша
13:04Крупный пожар в Кишиневе: горит мебельная фабрика
12:40Килограммы наркотиков и сотни тысяч леев - полиция задержала группу наркоторговцев
12:22Прокуратура проводит обыски в Пограничной полиции
12:10Полные тезки: в Гагаузии в депутаты НСГ идут кандидаты-однофамильцы
11:50Путин - об отношениях с Киевом: "ситуация ненормальная"
11:33В посольстве России в Молдове почтили память жертв теракта в Беслане
11:05Кульминский едет в Тирасполь: автомобильные номера - главная тема
10:35Вблизи Владивостока появится Спутник
10:15Мэрия Кишинева просит Минздрав скоординировать действия по борьбе с пандемией
10:11Где в Кишиневе 3 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
10:00Возложение цветов у посольства России в годовщину теракта в Беслане
09:50В новозеландском Окленде человек напал с ножом на посетителей супермаркета
09:20Должны ли непривитые педагоги проходить тесты: мнение Майи Санду
09:00Тулянцев: афганский бардак США будут расхлебывать страны третьего мира
08:45Мир за сутки: обыски на КПП Скулень, взрыв ракеты и черепно-мозговая травма в подарок