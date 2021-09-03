Путин - об отношениях с Киевом: "ситуация ненормальная"

"Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. И рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", - сказал он на ВЭФ.