Политика
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Путин - об отношениях с Киевом: "ситуация ненормальная"
11:50 03.09.2021 (обновлено: 11:52 03.09.2021)
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© Sputnik / Григорий Сысоев/
Президент России выразил надежду, что отношения РФ - Украина восстановятся.
КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Ситуация в отношениях с Украиной является ненормальной и неестественной, заявил президент России Владимир Путин. Он также выразил надежду на восстановление отношений в будущем, передает РИА Новости.
"Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. И рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", - сказал он на ВЭФ.
На вопрос, наступит ли день, когда на форум в России приедет президент Украины, Путин ответил, что очень на это рассчитывает.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.