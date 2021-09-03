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Путин - об отношениях с Киевом: "ситуация ненормальная"
Путин - об отношениях с Киевом: "ситуация ненормальная"
Что сказал Путин об отношениях России и Украины
2021-09-03T11:50+0300
2021-09-03T11:52+0300
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КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Ситуация в отношениях с Украиной является ненормальной и неестественной, заявил президент России Владимир Путин. Он также выразил надежду на восстановление отношений в будущем, передает РИА Новости.На вопрос, наступит ли день, когда на форум в России приедет президент Украины, Путин ответил, что очень на это рассчитывает.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ru.sputnik.md/20210630/Putin-ob-Ukraine-Baydene-i-vysokoy-oboronosposobnosti-Rossii-35312704.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, отношения

Путин - об отношениях с Киевом: "ситуация ненормальная"

11:50 03.09.2021 (обновлено: 11:52 03.09.2021)
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© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Президент России выразил надежду, что отношения РФ - Украина восстановятся.
КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Ситуация в отношениях с Украиной является ненормальной и неестественной, заявил президент России Владимир Путин. Он также выразил надежду на восстановление отношений в будущем, передает РИА Новости.
"Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. И рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", - сказал он на ВЭФ.
На вопрос, наступит ли день, когда на форум в России приедет президент Украины, Путин ответил, что очень на это рассчитывает.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным - Sputnik Молдова, 1920, 30.06.2021
Россия
Путин - об Украине, Байдене и высокой обороноспособности России
30 июня, 18:45
434
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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