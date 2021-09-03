https://ru.sputnik.md/20210903/putin-prizval-izmenit-politiku-posle-vyvoda-voysk-ssha-iz-afganistana-44455760.html

Путин призвал изменить политику после вывода войск США из Афганистана

Путин призвал изменить политику после вывода войск США из Афганистана

Президент Путин высказался о выводе войск США из Афганистана

2021-09-03T15:02+0300

2021-09-03T15:02+0300

2021-09-03T15:02+0300

политика

в мире

россия

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/03/44455655_0:52:3409:1969_1920x0_80_0_0_5080c6e17aef6c3edf169b924dd00a19.jpg

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин, говоря о выводе американских войск из Афганистана, отметил, что главное, чтобы уроки были правильно поняты и чтобы были внесены изменения в реальную политику."Конец ли это какой-то гегемонии Запада? Дело в том, чтобы эти уроки, а они есть, эти уроки, чтобы они были правильно поняты и чтобы были внесены изменения в реальную политику", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, говоря о выводе американских войск из Афганистана."Если капитальные какие-то выводы будут сделаны, то тогда мы можем быть свидетелями каких-то глобальных изменений в мировой политике. Конец это доминирования или не конец, прежде всего это зависит от экономического потенциала тех стран, которые присутствуют на международной сцене", - добавил президент.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа вошли в столицу, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенный в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ru.sputnik.md/20210826/evakuatsiya-afganistan-44276211.html

россия

афганистан

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, афганистан