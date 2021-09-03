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Путин призвал изменить политику после вывода войск США из Афганистана
Путин призвал изменить политику после вывода войск США из Афганистана
Президент Путин высказался о выводе войск США из Афганистана
2021-09-03T15:02+0300
2021-09-03T15:02+0300
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КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин, говоря о выводе американских войск из Афганистана, отметил, что главное, чтобы уроки были правильно поняты и чтобы были внесены изменения в реальную политику."Конец ли это какой-то гегемонии Запада? Дело в том, чтобы эти уроки, а они есть, эти уроки, чтобы они были правильно поняты и чтобы были внесены изменения в реальную политику", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, говоря о выводе американских войск из Афганистана."Если капитальные какие-то выводы будут сделаны, то тогда мы можем быть свидетелями каких-то глобальных изменений в мировой политике. Конец это доминирования или не конец, прежде всего это зависит от экономического потенциала тех стран, которые присутствуют на международной сцене", - добавил президент.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа вошли в столицу, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенный в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, россия, афганистан

Путин призвал изменить политику после вывода войск США из Афганистана

15:02 03.09.2021
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© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВЭФ-2021. Деловая программа
ВЭФ-2021. Деловая программа - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Президент России коснулся темы вывода американских войск из Афганистана, выступая на сессии Восточного экономического форума.
КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин, говоря о выводе американских войск из Афганистана, отметил, что главное, чтобы уроки были правильно поняты и чтобы были внесены изменения в реальную политику.
"Конец ли это какой-то гегемонии Запада? Дело в том, чтобы эти уроки, а они есть, эти уроки, чтобы они были правильно поняты и чтобы были внесены изменения в реальную политику", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, говоря о выводе американских войск из Афганистана.
"А вот про Афганистан говорят: мы залезли туда, совершили ошибок много, а в то же время в отношении других стран все то же самое продолжается. Санкции - это что такое? Это продолжение той же политики навязывания своих стандартов", - сказал президент. Он уточнил, что дело не в России, а в других странах - в том числе Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и "везде, по всему миру".
"Если капитальные какие-то выводы будут сделаны, то тогда мы можем быть свидетелями каких-то глобальных изменений в мировой политике. Конец это доминирования или не конец, прежде всего это зависит от экономического потенциала тех стран, которые присутствуют на международной сцене", - добавил президент.
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26 августа, 23:11
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В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа вошли в столицу, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенный в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая организация
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