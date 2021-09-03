https://ru.sputnik.md/20210903/raketu-alpha-podorvali-kosmicheskie-sily-ssha-44449808.html

Ракету Alpha подорвали Космические силы США

Ракету Alpha подорвали Космические силы США

Ракету Alpha подорвали Космические силы США

2021-09-03T14:50+0300

2021-09-03T14:50+0300

2021-09-03T14:50+0300

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КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Космические силы США базы ВВС "Ванденберг" сообщили, что дистанционно завершили запуск ракеты Alpha американской компании Firefly Aerospace, передает РИА Новости.Запуск ракеты произошел на базе ВВС "Ванденберг" в Калифорнии в 18.59 в четверг (05.59 в пятницу по кишиневскому времени). Он был первым испытательным полетом ракеты Alpha, которую компания называет предназначенной для "бурно растущего рынка небольших спутников". Там заявили, что ракета взорвалась через несколько минут после старта. Как следует из видео с запуском, ракета вскоре после него отклонилась от траектории, начала кружиться, и потом произошел взрыв.Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. В скором времени, добавили военные, специалисты соберутся, чтобы определить причину произошедшего.

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в мире, взрыв, сша, ракета