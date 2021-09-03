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https://ru.sputnik.md/20210903/raketu-alpha-podorvali-kosmicheskie-sily-ssha-44449808.html
Ракету Alpha подорвали Космические силы США
Ракету Alpha подорвали Космические силы США
Ракету Alpha подорвали Космические силы США
2021-09-03T14:50+0300
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в мире
взрыв
сша
ракета
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КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Космические силы США базы ВВС "Ванденберг" сообщили, что дистанционно завершили запуск ракеты Alpha американской компании Firefly Aerospace, передает РИА Новости.Запуск ракеты произошел на базе ВВС "Ванденберг" в Калифорнии в 18.59 в четверг (05.59 в пятницу по кишиневскому времени). Он был первым испытательным полетом ракеты Alpha, которую компания называет предназначенной для "бурно растущего рынка небольших спутников". Там заявили, что ракета взорвалась через несколько минут после старта. Как следует из видео с запуском, ракета вскоре после него отклонилась от траектории, начала кружиться, и потом произошел взрыв.Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. В скором времени, добавили военные, специалисты соберутся, чтобы определить причину произошедшего.
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в мире, взрыв, сша, ракета

Ракету Alpha подорвали Космические силы США

14:50 03.09.2021
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© REUTERS / GENE BLEVINSРакета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии
Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
© REUTERS / GENE BLEVINS
Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.
КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Космические силы США базы ВВС "Ванденберг" сообщили, что дистанционно завершили запуск ракеты Alpha американской компании Firefly Aerospace, передает РИА Новости.
Запуск ракеты произошел на базе ВВС "Ванденберг" в Калифорнии в 18.59 в четверг (05.59 в пятницу по кишиневскому времени). Он был первым испытательным полетом ракеты Alpha, которую компания называет предназначенной для "бурно растущего рынка небольших спутников". Там заявили, что ракета взорвалась через несколько минут после старта. Как следует из видео с запуском, ракета вскоре после него отклонилась от траектории, начала кружиться, и потом произошел взрыв.

"(Силы ВВС - ред.) Space Launch Delta 30 завершили (запуск - ред.) ракеты Firefly Aerospace Alpha над Тихим океаном в 19.01 по тихоокеанскому времени после успешного старта в 18.59 с космического стартового комплекса - 2 на базе Космических сил второго сентября", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте базы военных.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. В скором времени, добавили военные, специалисты соберутся, чтобы определить причину произошедшего.
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