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https://ru.sputnik.md/20210903/restorator-rasskazal-chem-grozit-otrasli-horeca-novyy-lokdaun-44457974.html
Ресторатор рассказал, чем грозит отрасли HORECA новый локдаун
Ресторатор рассказал, чем грозит отрасли HORECA новый локдаун
До 20% ресторанов и кафе закрылись навсегда из-за пандемии. 03.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-03T15:33+0300
2021-09-03T16:04+0300
вакцинация
рестораны
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. За время пандемии в Молдове закрылись от 10 до 20% ресторанов и кафе, работу потеряли около десяти тысяч человек. А если в стране будет введен новый локдаун без реальных мер поддержки, то это может обернуться закрытием половины предприятий ресторанного бизнеса. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова владелец сети общественного питания Думитру Чеботареску.По его словам, в случае локдауна в республике закроются до половины ресторанов и кафе.Ресторатор рассказывает, что в отрасли из-за пандемии ощущается большой вакуум специалистов и работников, а еще один локдаун приведет к еще большему дефициту кадров.По его словам, за все время пандемии правительство не предложило ни одной действенной меры поддержки параллельно ограничениям. "Уполномоченные органы вводили ограничения и забывали о поддержке", — говорит бизнесмен.Дмитрий Чеботареску считает, что, если власти ограничат вход в заведения общепита для невакцинированных граждан, это отпугнет большую часть клиентов."Это ограничение с учетом процента вакцинированных в стране на уровне 20% означает, что 80% наших посетителей будут отодвинуты в сторону. Мы не сможем работать с ними. Вот что значит вход только для вакцинированных", — говорит ресторатор.Отметим, что в Молдове стремительно растет число новых случаев заражения коронавирусом. Власти рассматривают возможные меры по предупреждению распространения инфекции.В начале сентября в Министерстве экономики и инфраструктуры по итогам заседания с участием главы ведомства Серджиу Гайбу и представителей бизнеса сообщили, что некоторые заведения в секторе HoReCa могут получить статус COVID free.Администратор заведения сможет принять решение об объявлении заведения COVID free, тогда все посетители должны будут предъявлять на входе сертификат об иммунизации, наличии антител, отрицательном результате теста на COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20210901/kafe-restorany-covid-free-moldova-vse-posetiteli-dolzhny-byt-privity-44382093.html
https://ru.sputnik.md/20210901/restorany-covid-free-44395865.html
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Евгений Чебан
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вакцинация, рестораны, в молдове

Ресторатор рассказал, чем грозит отрасли HORECA новый локдаун

15:33 03.09.2021 (обновлено: 16:04 03.09.2021)
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© Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкCovid-free ресторан в Москве
Covid-free ресторан в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
© Sputnik / Anton Denisov
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
До 20% ресторанов и кафе закрылись навсегда из-за пандемии.
КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. За время пандемии в Молдове закрылись от 10 до 20% ресторанов и кафе, работу потеряли около десяти тысяч человек. А если в стране будет введен новый локдаун без реальных мер поддержки, то это может обернуться закрытием половины предприятий ресторанного бизнеса. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова владелец сети общественного питания Думитру Чеботареску.
"Пандемия сократила людей, которые работают в этой сфере. В начале пандемии мы говорили, что противоэпидемиологические ограничения приводят к финансовым потерям для 40 тысяч семей из 50 тысяч занятых в отрасли. Сейчас их число сократилось до 40 тысяч. Примерно на десять тысяч человек меньше людей теперь работает в области HORECA", — говорит Чеботареску.
По его словам, в случае локдауна в республике закроются до половины ресторанов и кафе.
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"Многие рестораны и кафе уже не пережили пандемию. 10-20% заведений закрылись навсегда. Если сейчас снова введут ограничения без предоставления помощи, это будет означать, что закроется навсегда еще больше заведений. Мы может дойти до 50% закрытых заведений. Восстановление этой сферы - очень тяжелое занятие", — утверждает Чеботареску.

Ресторатор рассказывает, что в отрасли из-за пандемии ощущается большой вакуум специалистов и работников, а еще один локдаун приведет к еще большему дефициту кадров.
По его словам, за все время пандемии правительство не предложило ни одной действенной меры поддержки параллельно ограничениям. "Уполномоченные органы вводили ограничения и забывали о поддержке", — говорит бизнесмен.
Дмитрий Чеботареску считает, что, если власти ограничат вход в заведения общепита для невакцинированных граждан, это отпугнет большую часть клиентов.
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"Это ограничение с учетом процента вакцинированных в стране на уровне 20% означает, что 80% наших посетителей будут отодвинуты в сторону. Мы не сможем работать с ними. Вот что значит вход только для вакцинированных", — говорит ресторатор.
Отметим, что в Молдове стремительно растет число новых случаев заражения коронавирусом. Власти рассматривают возможные меры по предупреждению распространения инфекции.
В начале сентября в Министерстве экономики и инфраструктуры по итогам заседания с участием главы ведомства Серджиу Гайбу и представителей бизнеса сообщили, что некоторые заведения в секторе HoReCa могут получить статус COVID free.
Администратор заведения сможет принять решение об объявлении заведения COVID free, тогда все посетители должны будут предъявлять на входе сертификат об иммунизации, наличии антител, отрицательном результате теста на COVID-19.
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