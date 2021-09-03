https://ru.sputnik.md/20210903/restorator-rasskazal-chem-grozit-otrasli-horeca-novyy-lokdaun-44457974.html

Ресторатор рассказал, чем грозит отрасли HORECA новый локдаун

Ресторатор рассказал, чем грозит отрасли HORECA новый локдаун

До 20% ресторанов и кафе закрылись навсегда из-за пандемии. 03.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-03T15:33+0300

2021-09-03T15:33+0300

2021-09-03T16:04+0300

вакцинация

рестораны

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. За время пандемии в Молдове закрылись от 10 до 20% ресторанов и кафе, работу потеряли около десяти тысяч человек. А если в стране будет введен новый локдаун без реальных мер поддержки, то это может обернуться закрытием половины предприятий ресторанного бизнеса. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова владелец сети общественного питания Думитру Чеботареску.По его словам, в случае локдауна в республике закроются до половины ресторанов и кафе.Ресторатор рассказывает, что в отрасли из-за пандемии ощущается большой вакуум специалистов и работников, а еще один локдаун приведет к еще большему дефициту кадров.По его словам, за все время пандемии правительство не предложило ни одной действенной меры поддержки параллельно ограничениям. "Уполномоченные органы вводили ограничения и забывали о поддержке", — говорит бизнесмен.Дмитрий Чеботареску считает, что, если власти ограничат вход в заведения общепита для невакцинированных граждан, это отпугнет большую часть клиентов."Это ограничение с учетом процента вакцинированных в стране на уровне 20% означает, что 80% наших посетителей будут отодвинуты в сторону. Мы не сможем работать с ними. Вот что значит вход только для вакцинированных", — говорит ресторатор.Отметим, что в Молдове стремительно растет число новых случаев заражения коронавирусом. Власти рассматривают возможные меры по предупреждению распространения инфекции.В начале сентября в Министерстве экономики и инфраструктуры по итогам заседания с участием главы ведомства Серджиу Гайбу и представителей бизнеса сообщили, что некоторые заведения в секторе HoReCa могут получить статус COVID free.Администратор заведения сможет принять решение об объявлении заведения COVID free, тогда все посетители должны будут предъявлять на входе сертификат об иммунизации, наличии антител, отрицательном результате теста на COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20210901/kafe-restorany-covid-free-moldova-vse-posetiteli-dolzhny-byt-privity-44382093.html

https://ru.sputnik.md/20210901/restorany-covid-free-44395865.html

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

вакцинация, рестораны, в молдове