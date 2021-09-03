https://ru.sputnik.md/20210903/samye-vysokie-zarplaty-44439473.html

Кто получает самые высокие зарплаты в Молдове в 2021 году

Кто получает самые высокие зарплаты в Молдове в 2021 году

Кто получает самые высокие зарплаты в Молдове в 2021 году

2021-09-03T07:30+0300

2021-09-03T07:30+0300

2021-09-03T07:30+0300

зарплата

статистика

в молдове

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КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. В отчете, представленном Национальным бюро статистики (НБС), отмечается, что среднемесячная зарплата как государственных служащих, так и работников частного сектора достигла 9 044 лея.Самые высокие зарплаты во втором квартале этого года получали сотрудники сферы информации и коммуникаций. Их зарплата составила 21 754 лея.На втором месте находятся работники финансовой и страховой отраслей. У сотрудников этого сектора средняя зарплата составляет 16 699 леев. Еще одна хорошо оплачиваемая сфера связана с производством и поставкой электроэнергии и тепла, газа, горячей воды. У тех, кто работает в этой сфере, средняя заработная плата составляет 14 252 лея.Самые низкие зарплаты получают работники сферы искусства, отдыха и досуга. Их средняя заработная плата достигает 6 169 леев. Те, кто занят в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве, получают почти на тысячу леев меньше. Среднемесячную зарплату в 5185 леев получают работники отрасли проживания и питания.По данным Национального бюро статистики, во втором квартале текущего года заработная плата увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Больше всего выросли зарплаты у тех, кто работает в сфере здравоохранения и социальной помощи – на 36,6%.Во втором квартале этого года госслужащие получали в среднем 7778 леев, что на 8,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Работники частного сектора получали среднюю заработную плату в 9498 леев, что на 17% больше, чем во втором квартале 2020 года.Национальное бюро статистики сообщает, что во втором квартале этого года средняя численность работников также увеличилась на 8,3%. Однако в некоторых областях произошел спад. Например, средняя численность сотрудников в сфере образования снизилась на 1,8%, в государственном управлении и обороне, а также в системе обязательного социального страхования – на 0,3%.

https://ru.sputnik.md/20210830/sekonomit-dengi-moldova-44350687.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

зарплата, статистика, в молдове