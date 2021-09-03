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Новое решение столичной Комиссии общественного здоровья – что изменилось
Новое решение столичной Комиссии общественного здоровья – что изменилось
Полный текст решение комиссии по общественному здоровью Кишинева
2021-09-03T21:16+0300
2021-09-03T21:16+0300
коронавирус
решение
примэрия кишинева
в молдове
кишинев
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КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Решение, принятое столичной Чрезвычайной комиссией третьего сентября, основано на данных заболеваемости кишиневцев, которая к сегодняшнему дню выросла до 167 случаев на тысячу человек. По мнению комиссии это свидетельствует о "красном" уровне угрозы.Особо было оговорено то, что учителя могут быть вакцинированы непосредственно в учебных заведениях.Комиссия также обязала столичные учреждения следить за соблюдением правил эпидемиологической безопасности, особенно в ходе встреч и массовых мероприятий, проводимых на территории города.С полным текстом решений Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью Кишинева можно ознакомиться здесь
https://ru.sputnik.md/20210527/polnyi-text-reshenie-komissii-obschestvennogo-zdorovya-Kishineva-34910076.html
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Алина Мунтяну
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решение, примэрия кишинева, в молдове, кишинев

Новое решение столичной Комиссии общественного здоровья – что изменилось

21:16 03.09.2021
426
© Sputnik / Mihai CarausКишинев
Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Alina Munteanu - Sputnik Молдова
Алина Мунтяну
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По данным Чрезвычайной комиссии по общественному здравоохранению Кишинева, уровень заболеваемости COVID-19 в столице "соответствует красному коду" эпидопасности.
КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Решение, принятое столичной Чрезвычайной комиссией третьего сентября, основано на данных заболеваемости кишиневцев, которая к сегодняшнему дню выросла до 167 случаев на тысячу человек.
По мнению комиссии это свидетельствует о "красном" уровне угрозы.

В этой связи примэрия Кишинева выделит из городского бюджета три миллиона леев на борьбу и на профилактику заражений коронавирусом, на проведение противоэпидемических мероприятий, закупку тестов на COVID-19, которые будут бесплатно предоставляться преподавателям и непривитому вспомогательному персоналу муниципальных государственных учреждений довузовского образования.

Особо было оговорено то, что учителя могут быть вакцинированы непосредственно в учебных заведениях.
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Комиссия также обязала столичные учреждения следить за соблюдением правил эпидемиологической безопасности, особенно в ходе встреч и массовых мероприятий, проводимых на территории города.
С полным текстом решений Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью Кишинева можно ознакомиться здесь
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