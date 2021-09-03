https://ru.sputnik.md/20210903/sudya-oleg-melnichuk-44466873.html
Судья Олег Мельничук получил семь лет тюрьмы за необоснованное обогащение
Судья Олег Мельничук получил семь лет тюрьмы за необоснованное обогащение
Судья Олег Мельничук получил семь лет тюрьмы за необоснованное обогащение
2021-09-03T17:25+0300
2021-09-03T17:25+0300
2021-09-03T17:36+0300
приговор
судья
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1332/61/13326171_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_7d502f3786fbfdbd64dd1e1492a49635.jpg
КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Кишиневского судью Олега Мельничука приговорили к семи годам лишения свободы. Его признали виновным в незаконном обогащении. Такое решение третьего сентября принял суд Новых Анен. Сам обвиняемый заявил журналистам, что считает себя невиновным и обжалует приговор.До вынесения приговора Мельничук продолжал работать судьей в суде сектора Рышкановка.Напомним, Олег Мельничук — первый судья, против которого завели уголовное дело по статье УК "Незаконное обогащение".Следствие выяснило, что с 2013 по 2017 год Мельничук тратил в два раза больше средств, чем указывал в своей декларации о доходах. Имущество принадлежало судье лично или через третьих лиц, при этом следствием было установлено, что оно никак не могло быть приобретено законным путем.
https://ru.sputnik.md/20170627/moldova-zaderzhanie-sudya-oleg-melnichuk-13315475.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1332/61/13326171_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_cbed6f46d8c932a626300ced2082b8b7.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
приговор, судья, в молдове
Судья Олег Мельничук получил семь лет тюрьмы за необоснованное обогащение
17:25 03.09.2021 (обновлено: 17:36 03.09.2021)
Олег Мельничук – первый судья, который был привлечен к ответственности за необоснованное обогащение.
КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Кишиневского судью Олега Мельничука приговорили к семи годам лишения свободы. Его признали виновным в незаконном обогащении. Такое решение третьего сентября принял суд Новых Анен. Сам обвиняемый заявил журналистам, что считает себя невиновным и обжалует приговор.
До вынесения приговора Мельничук продолжал работать судьей в суде сектора Рышкановка.
Напомним, Олег Мельничук — первый судья, против которого завели уголовное дело по статье УК "Незаконное обогащение".
Следствие выяснило, что с 2013 по 2017 год Мельничук тратил в два раза больше средств, чем указывал в своей декларации о доходах. Имущество принадлежало судье лично или через третьих лиц, при этом следствием было установлено, что оно никак не могло быть приобретено законным путем.