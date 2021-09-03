https://ru.sputnik.md/20210903/sudya-oleg-melnichuk-44466873.html

Судья Олег Мельничук получил семь лет тюрьмы за необоснованное обогащение

Судья Олег Мельничук получил семь лет тюрьмы за необоснованное обогащение

Судья Олег Мельничук получил семь лет тюрьмы за необоснованное обогащение

2021-09-03T17:25+0300

2021-09-03T17:25+0300

2021-09-03T17:36+0300

приговор

судья

в молдове

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КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Кишиневского судью Олега Мельничука приговорили к семи годам лишения свободы. Его признали виновным в незаконном обогащении. Такое решение третьего сентября принял суд Новых Анен. Сам обвиняемый заявил журналистам, что считает себя невиновным и обжалует приговор.До вынесения приговора Мельничук продолжал работать судьей в суде сектора Рышкановка.Напомним, Олег Мельничук — первый судья, против которого завели уголовное дело по статье УК "Незаконное обогащение".Следствие выяснило, что с 2013 по 2017 год Мельничук тратил в два раза больше средств, чем указывал в своей декларации о доходах. Имущество принадлежало судье лично или через третьих лиц, при этом следствием было установлено, что оно никак не могло быть приобретено законным путем.

https://ru.sputnik.md/20170627/moldova-zaderzhanie-sudya-oleg-melnichuk-13315475.html

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2021

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приговор, судья, в молдове