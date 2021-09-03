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Судья Олег Мельничук получил семь лет тюрьмы за необоснованное обогащение
Судья Олег Мельничук получил семь лет тюрьмы за необоснованное обогащение
Судья Олег Мельничук получил семь лет тюрьмы за необоснованное обогащение
2021-09-03T17:25+0300
2021-09-03T17:36+0300
приговор
судья
в молдове
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КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Кишиневского судью Олега Мельничука приговорили к семи годам лишения свободы. Его признали виновным в незаконном обогащении. Такое решение третьего сентября принял суд Новых Анен. Сам обвиняемый заявил журналистам, что считает себя невиновным и обжалует приговор.До вынесения приговора Мельничук продолжал работать судьей в суде сектора Рышкановка.Напомним, Олег Мельничук — первый судья, против которого завели уголовное дело по статье УК "Незаконное обогащение".Следствие выяснило, что с 2013 по 2017 год Мельничук тратил в два раза больше средств, чем указывал в своей декларации о доходах. Имущество принадлежало судье лично или через третьих лиц, при этом следствием было установлено, что оно никак не могло быть приобретено законным путем.
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Евгений Чебан
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приговор, судья, в молдове

Судья Олег Мельничук получил семь лет тюрьмы за необоснованное обогащение

17:25 03.09.2021 (обновлено: 17:36 03.09.2021)
181
© Photo : magistrat.mdОлег Мельничук
Олег Мельничук - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
© Photo : magistrat.md
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Олег Мельничук – первый судья, который был привлечен к ответственности за необоснованное обогащение.
КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Кишиневского судью Олега Мельничука приговорили к семи годам лишения свободы. Его признали виновным в незаконном обогащении. Такое решение третьего сентября принял суд Новых Анен. Сам обвиняемый заявил журналистам, что считает себя невиновным и обжалует приговор.
До вынесения приговора Мельничук продолжал работать судьей в суде сектора Рышкановка.
Символы закона и правосудия - Sputnik Молдова, 1920, 27.06.2017
Не суди, да не судим будешь
27 июня 2017, 14:53
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Напомним, Олег Мельничук — первый судья, против которого завели уголовное дело по статье УК "Незаконное обогащение".
Следствие выяснило, что с 2013 по 2017 год Мельничук тратил в два раза больше средств, чем указывал в своей декларации о доходах. Имущество принадлежало судье лично или через третьих лиц, при этом следствием было установлено, что оно никак не могло быть приобретено законным путем.
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