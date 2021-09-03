https://ru.sputnik.md/20210903/tarify-pochtovye-uslugi-44472287.html

В Молдове отменены льготные тарифы на почтовые услуги

В Молдове отменены льготные тарифы на почтовые услуги

В Молдове отменены льготные тарифы на почтовые услуги

2021-09-03T21:44+0300

2021-09-03T21:44+0300

2021-09-03T21:44+0300

общество

правительство молдовы

тарифы

гп "почта молдовы"

в молдове

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КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. В Молдове изменены правила установки тарифов на почтовые услуги. Соответствующий законопроект был одобрен третьего сентября на заседании кабинета министров, сообщило Управление правительства по связям с прессой и протоколу.Согласно новым положениям, все поставщики почтовых услуг Молдовы будут иметь равные права и обязанности. Отметим, что до 1 сентября нынешнего года государственное предприятие Posta Moldovei предлагало льготные тарифы, в сравнении с которыми цены, устанавливавшиеся другими почтовыми операторами республики были выше как минимум в три раза. Сегодня в Молдове из 57 поставщиков почтовых услуг только 12 имеют международные пункты обмена почтой.

https://ru.sputnik.md/20210113/pokupki-iz-china-snova-vozmozhny-vozobnovlena-otpravka-posylok-v-moldovu-33227926.html

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2021

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правительство молдовы, тарифы, гп "почта молдовы", в молдове