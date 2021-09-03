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В Молдове отменены льготные тарифы на почтовые услуги
В Молдове отменены льготные тарифы на почтовые услуги
В Молдове отменены льготные тарифы на почтовые услуги
2021-09-03T21:44+0300
2021-09-03T21:44+0300
общество
правительство молдовы
тарифы
гп "почта молдовы"
в молдове
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КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. В Молдове изменены правила установки тарифов на почтовые услуги. Соответствующий законопроект был одобрен третьего сентября на заседании кабинета министров, сообщило Управление правительства по связям с прессой и протоколу.Согласно новым положениям, все поставщики почтовых услуг Молдовы будут иметь равные права и обязанности. Отметим, что до 1 сентября нынешнего года государственное предприятие Posta Moldovei предлагало льготные тарифы, в сравнении с которыми цены, устанавливавшиеся другими почтовыми операторами республики были выше как минимум в три раза. Сегодня в Молдове из 57 поставщиков почтовых услуг только 12 имеют международные пункты обмена почтой.
https://ru.sputnik.md/20210113/pokupki-iz-china-snova-vozmozhny-vozobnovlena-otpravka-posylok-v-moldovu-33227926.html
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Дмитрий Терехов
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правительство молдовы, тарифы, гп "почта молдовы", в молдове

В Молдове отменены льготные тарифы на почтовые услуги

21:44 03.09.2021
208
© Sputnik / Anatolii KiriakПочта Молдовы
Почта Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. В Молдове изменены правила установки тарифов на почтовые услуги. Соответствующий законопроект был одобрен третьего сентября на заседании кабинета министров, сообщило Управление правительства по связям с прессой и протоколу.
Согласно новым положениям, все поставщики почтовых услуг Молдовы будут иметь равные права и обязанности.
Почтовый терминал - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2021
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Отметим, что до 1 сентября нынешнего года государственное предприятие Posta Moldovei предлагало льготные тарифы, в сравнении с которыми цены, устанавливавшиеся другими почтовыми операторами республики были выше как минимум в три раза.

Законопроект также определяет минимальные требования к обустройству помещений, в которых в которых осуществляется международный почтовый обмен. Они должны располагать терминалами автоматического ввода данных и системами видеонаблюдения, также они будут отделены от остальной территории почтового участка.

Сегодня в Молдове из 57 поставщиков почтовых услуг только 12 имеют международные пункты обмена почтой.
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