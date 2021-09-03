Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20210903/tsik-gagauzii-44473588.html
ЦИК Гагаузии утвердил количество бюллетеней для выборов в Народное собрание
ЦИК Гагаузии утвердил количество бюллетеней для выборов в Народное собрание
Для избрания региональных депутатов будет отпечатано более 100 тысяч избирательных бюллетеней. 03.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-03T20:16+0300
2021-09-03T20:38+0300
политика
в молдове
выборы
народное собрание
гагауз-ери
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/03/44473686_4:0:1302:730_1920x0_80_0_0_6678195c4b93948779efa1cb9ff2538b.jpg
КОМРАТ, 3 сен – Sputnik, Максим Топал. Центральная избирательная комиссия автономии на своем заседании в пятницу, третьего сентября, рассмотрела вопрос о количестве избирательных бюллетеней, которые будут отпечатаны для голосования на выборах местных депутатов.Так, для первого тура выборов напечатают 115 350 бюллетеней – это количество включает в себя 1% бюллетеней в виде резерва.После печати в типографии весь тираж будет распределен по избирательным участкам.За ходом голосования на избирательных участках 19 сентября будут следить национальные и международные наблюдатели."Центральная избирательная комиссия Республики Молдова зарегистрировала 10 национальных и 17 международных наблюдателей", – отметила Коваленко.Они представляют такие страны как Турция (7 наблюдателей), Россия и Франция (по 2 наблюдателя), от Белоруссии, Азербайджана, Польши, Латвии, Румынии и Венгрии делегировано по одному наблюдателю.Напомним, выборы в Народное собрание Гагаузии пройдут 19 сентября. На 35 депутатских мест претендует 122 кандидата.
гагауз-ери
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/03/44473686_196:0:1169:730_1920x0_80_0_0_dbc0a428fe91fc1da6249e18794fb6ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, выборы, народное собрание, гагауз-ери

ЦИК Гагаузии утвердил количество бюллетеней для выборов в Народное собрание

20:16 03.09.2021 (обновлено: 20:38 03.09.2021)
104
© Sputnik / Maxim TopalЦИК Гагаузии
ЦИК Гагаузии - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Для избрания региональных депутатов будет отпечатано более 100 тысяч избирательных бюллетеней.
КОМРАТ, 3 сен – Sputnik, Максим Топал. Центральная избирательная комиссия автономии на своем заседании в пятницу, третьего сентября, рассмотрела вопрос о количестве избирательных бюллетеней, которые будут отпечатаны для голосования на выборах местных депутатов.
Так, для первого тура выборов напечатают 115 350 бюллетеней – это количество включает в себя 1% бюллетеней в виде резерва.

"На гагаузском языке будут заказаны 3974 избирательных бюллетеня, на государственном языке – 3069, на русском языке – 108 307", – сказала Sputnik Молдова председатель ЦИК Гагаузии Яна Коваленко.

После печати в типографии весь тираж будет распределен по избирательным участкам.
За ходом голосования на избирательных участках 19 сентября будут следить национальные и международные наблюдатели.
"Центральная избирательная комиссия Республики Молдова зарегистрировала 10 национальных и 17 международных наблюдателей", – отметила Коваленко.
Они представляют такие страны как Турция (7 наблюдателей), Россия и Франция (по 2 наблюдателя), от Белоруссии, Азербайджана, Польши, Латвии, Румынии и Венгрии делегировано по одному наблюдателю.
Напомним, выборы в Народное собрание Гагаузии пройдут 19 сентября. На 35 депутатских мест претендует 122 кандидата.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:16Новое решение столичной Комиссии общественного здоровья – что изменилось
20:45Жуткое видео: жилой дом в Хынчештах может рухнуть в любой момент
20:16ЦИК Гагаузии утвердил количество бюллетеней для выборов в Народное собрание
19:47Фестиваль "Хрустальный ИсточникЪ" рассказал об истории Греции, России и Молдовы
19:16Агентство государственных услуг Молдовы снижает цены
18:47Названы страны ближнего зарубежья, где россияне собираются провести бархатный сезон
18:18Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:54Депутат Госдумы: МИД России усилит работу консульского пункта в Тирасполе
17:25Судья Олег Мельничук получил семь лет тюрьмы за необоснованное обогащение
16:56Выпуск юбилейного сезона "Ты супер!" выйдет в эфир 5 сентября
16:30Генпрокурор обжаловал в Конституционном суде поправки в закон о прокуратуре
15:56Пункты пропуска на молдавско-украинской границе возобновили работу
15:33Ресторатор рассказал, чем грозит отрасли HORECA новый локдаун
15:02Путин призвал изменить политику после вывода войск США из Афганистана
14:50Ракету Alpha подорвали Космические силы США
14:25В Москве почтили память жертв трагедии в Беслане
14:15На границе Молдовы с Украиной приостановили работу все пункты пропуска
14:05Гаврилица: тендер на закупку бланков паспортов стоимостью полмиллиарда леев отменен
14:00Пожар на мебельной фабрике Viitorul потушен: подробности от ГИЧС
13:35В России рассказали о проекте "Санитарного щита"