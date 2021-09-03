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ЦИК Гагаузии утвердил количество бюллетеней для выборов в Народное собрание

ЦИК Гагаузии утвердил количество бюллетеней для выборов в Народное собрание

Для избрания региональных депутатов будет отпечатано более 100 тысяч избирательных бюллетеней. 03.09.2021, Sputnik Молдова

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КОМРАТ, 3 сен – Sputnik, Максим Топал. Центральная избирательная комиссия автономии на своем заседании в пятницу, третьего сентября, рассмотрела вопрос о количестве избирательных бюллетеней, которые будут отпечатаны для голосования на выборах местных депутатов.Так, для первого тура выборов напечатают 115 350 бюллетеней – это количество включает в себя 1% бюллетеней в виде резерва.После печати в типографии весь тираж будет распределен по избирательным участкам.За ходом голосования на избирательных участках 19 сентября будут следить национальные и международные наблюдатели."Центральная избирательная комиссия Республики Молдова зарегистрировала 10 национальных и 17 международных наблюдателей", – отметила Коваленко.Они представляют такие страны как Турция (7 наблюдателей), Россия и Франция (по 2 наблюдателя), от Белоруссии, Азербайджана, Польши, Латвии, Румынии и Венгрии делегировано по одному наблюдателю.Напомним, выборы в Народное собрание Гагаузии пройдут 19 сентября. На 35 депутатских мест претендует 122 кандидата.

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