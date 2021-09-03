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Тулянцев: афганский бардак США будут расхлебывать страны третьего мира
Тулянцев: афганский бардак США будут расхлебывать страны третьего мира
Политический аналитик рассказал, что стоит за выходом США из Афганистана, и почему страны третьего мира принимают афганских беженцев.
2021-09-03T09:00+0300
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Тулянцев: афганский бардак США будут расхлебывать страны третьего мира
Тулянцев: афганский бардак США будут расхлебывать страны третьего мира
За выводом американских военных сил из Афганистана скрыта целая стратегическая цепочка, о которой мир узнает совсем скоро. Как это может отразиться на странах третьего мира, таких, как Молдова? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова озвучил политический аналитик и общественный деятель Игорь Тулянцев.В заключение Тулянцев отметил, что Европа вряд ли будет аплодировать стоя притоку мигрантов на своей территории, поскольку великое переселение народов европейцы едва одобрят, и бардак, который американцы оставили в Афганистане, в первую очередь будут расхлебывать страны третьего мира.
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио

Тулянцев: афганский бардак США будут расхлебывать страны третьего мира

09:00 03.09.2021
146
Радио
Тулянцев: афганский бардак США будут расхлебывать страны третьего мира
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Политический аналитик рассказал, что стоит за выходом США из Афганистана и почему страны третьего мира принимают афганских беженцев.
За выводом американских военных сил из Афганистана скрыта целая стратегическая цепочка, о которой мир узнает совсем скоро. Как это может отразиться на странах третьего мира, таких, как Молдова? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова озвучил политический аналитик и общественный деятель Игорь Тулянцев.

"В первую очередь это безусловный приток мигрантов, о которых буквально недавно говорила пресса, – в самолетах, которые летят в Молдову, все чаще замечают людей, которые прибывают к нам из Сирии и Афганистана. Это может быть такой, если хотите, торговлей молдавских властей и международного сообщества", - считает эксперт.

В заключение Тулянцев отметил, что Европа вряд ли будет аплодировать стоя притоку мигрантов на своей территории, поскольку великое переселение народов европейцы едва одобрят, и бардак, который американцы оставили в Афганистане, в первую очередь будут расхлебывать страны третьего мира.
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