https://ru.sputnik.md/20210903/tulyantsev-afganskiy-bardak-ssha-budut-raskhlebyvat-strany-tretego-mira-44418282.html

Тулянцев: афганский бардак США будут расхлебывать страны третьего мира

Тулянцев: афганский бардак США будут расхлебывать страны третьего мира

Политический аналитик рассказал, что стоит за выходом США из Афганистана, и почему страны третьего мира принимают афганских беженцев.

2021-09-03T09:00+0300

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Тулянцев: афганский бардак США будут расхлебывать страны третьего мира Тулянцев: афганский бардак США будут расхлебывать страны третьего мира

За выводом американских военных сил из Афганистана скрыта целая стратегическая цепочка, о которой мир узнает совсем скоро. Как это может отразиться на странах третьего мира, таких, как Молдова? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова озвучил политический аналитик и общественный деятель Игорь Тулянцев.В заключение Тулянцев отметил, что Европа вряд ли будет аплодировать стоя притоку мигрантов на своей территории, поскольку великое переселение народов европейцы едва одобрят, и бардак, который американцы оставили в Афганистане, в первую очередь будут расхлебывать страны третьего мира.

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2021

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