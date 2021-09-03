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Тысячу эвакуированных афганцев на время разместит у себя Польша
Тысячу эвакуированных афганцев на время разместит у себя Польша
Сколько эвакуированных афганцев разместит у себя Польша
2021-09-03T13:05+0300
2021-09-03T13:05+0300
2021-09-03T13:05+0300
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КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Польша временно разместит на своей территории около тысячи человек, эвакуированных из Афганистана, сообщал в эфире радиостанции RMF FM глава канцелярии премьер-министра республики Михал Дворчик, передает РИА Новости.Он уточнил, что уже сегодня афганцы будут перевезены в Познань с военной базы Рамштайн в Германии.При этом глава канцелярии премьера уточнил, что "в Польше останется максимум 50 человек из них".Кроме того, на прошлой неделе в Польшу были эвакуированы более 1,2 тысячи человек из Афганистана – несколько польских граждан, а также афганцы, которые сотрудничали с польским посольством, польским военным контингентом, международными организациями.
https://ru.sputnik.md/20210901/vyvezti-sirot-iz-afganistana-prizvala-kondoliza-rays-44390365.html
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в мире
Тысячу эвакуированных афганцев на время разместит у себя Польша
Сообщается, что эвакуированные из Афганистана люди пробудут в стране примерно три месяца.
КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik.
Польша временно разместит на своей территории около тысячи человек, эвакуированных из Афганистана, сообщал в эфире радиостанции RMF FM глава канцелярии премьер-министра республики Михал Дворчик, передает РИА Новости
.
"В рамках союзнической солидарности Польша согласилась принять на три месяца около тысячи афганцев, которые помогали НАТО", - сказал Дворчик, добавив, что в течение трех месяцев они будут разъезжаться по странам назначения.
Он уточнил, что уже сегодня афганцы будут перевезены в Познань с военной базы Рамштайн в Германии.
При этом глава канцелярии премьера уточнил, что "в Польше останется максимум 50 человек из них".
Кроме того, на прошлой неделе в Польшу были эвакуированы более 1,2 тысячи человек из Афганистана – несколько польских граждан, а также афганцы, которые сотрудничали с польским посольством, польским военным контингентом, международными организациями.