https://ru.sputnik.md/20210903/v-moskve-pochtili-pamyat-zhertv-tragedii-v-beslane-44455503.html

В Москве почтили память жертв трагедии в Беслане

В Москве почтили память жертв трагедии в Беслане

Памятная акция прошла в российской столице. 03.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-03T14:25+0300

2021-09-03T14:25+0300

2021-09-03T14:25+0300

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КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Акция в память о жертвах теракта в Беслане началась в Москве перед Аланским подворьем, в небо традиционно запустили 334 белых воздушных шара по числу погибших, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу, 3 сентября, в день 17-й годовщины трагических событий в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках – Аланском подворье в 12.20 состоялась панихида по погибшим.В 13.00 на площади перед храмом началась церемония возложения цветов к памятнику жертвам террористического акта. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Также в небо традиционно запустили 334 белых воздушных шара по числу погибших.Участники акции возлагают цветы к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане". Некоторые несут к монументу детские игрушки.Помимо этого, в пятницу запланировано проведение памятных акций в 10 местах, где ранее были совершены террористические акты.Теракты в разные годы были совершены в Театральном центре на Дубровке, гостинице "Националь" и аэродроме "Тушино", станциях метро "Парк Культуры", "Лубянка", "Автозаводская", "Рижская" и подземном переходе на Пушкинской площади, а также были взорваны дома на Каширском шоссе и на улице Гурьянова.Как сообщали в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики, по традиции мемориальную акцию поддержат активисты молодежных и некоммерческих организаций. Ровно в 14.00 участники соберутся у мемориальных знаков, чтобы зажечь свечи и возложить красные гвоздики. В мероприятиях примет участие и "Молодежь Москвы". В руках молодые люди принесут самодельных бумажных голубей – международный символ мира.Третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

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