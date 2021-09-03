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В Москве почтили память жертв трагедии в Беслане
В Москве почтили память жертв трагедии в Беслане
Памятная акция прошла в российской столице. 03.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-03T14:25+0300
2021-09-03T14:25+0300
россия
в мире
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КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Акция в память о жертвах теракта в Беслане началась в Москве перед Аланским подворьем, в небо традиционно запустили 334 белых воздушных шара по числу погибших, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу, 3 сентября, в день 17-й годовщины трагических событий в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках – Аланском подворье в 12.20 состоялась панихида по погибшим.В 13.00 на площади перед храмом началась церемония возложения цветов к памятнику жертвам террористического акта. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Также в небо традиционно запустили 334 белых воздушных шара по числу погибших.Участники акции возлагают цветы к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане". Некоторые несут к монументу детские игрушки.Помимо этого, в пятницу запланировано проведение памятных акций в 10 местах, где ранее были совершены террористические акты.Теракты в разные годы были совершены в Театральном центре на Дубровке, гостинице "Националь" и аэродроме "Тушино", станциях метро "Парк Культуры", "Лубянка", "Автозаводская", "Рижская" и подземном переходе на Пушкинской площади, а также были взорваны дома на Каширском шоссе и на улице Гурьянова.Как сообщали в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики, по традиции мемориальную акцию поддержат активисты молодежных и некоммерческих организаций. Ровно в 14.00 участники соберутся у мемориальных знаков, чтобы зажечь свечи и возложить красные гвоздики. В мероприятиях примет участие и "Молодежь Москвы". В руках молодые люди принесут самодельных бумажных голубей – международный символ мира.Третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
https://ru.sputnik.md/20190902/rt-prezentoval-dokumentalnyy-film-beslan-zhizn-za-angelov-27434970.html
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в мире

В Москве почтили память жертв трагедии в Беслане

14:25 03.09.2021
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© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОткрытие памятника жертвам теракта в Беслане
Открытие памятника жертвам теракта в Беслане - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
/
Перейти в фотобанк
Памятная акция прошла в российской столице.
КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Акция в память о жертвах теракта в Беслане началась в Москве перед Аланским подворьем, в небо традиционно запустили 334 белых воздушных шара по числу погибших, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу, 3 сентября, в день 17-й годовщины трагических событий в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках – Аланском подворье в 12.20 состоялась панихида по погибшим.
В 13.00 на площади перед храмом началась церемония возложения цветов к памятнику жертвам террористического акта. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Также в небо традиционно запустили 334 белых воздушных шара по числу погибших.
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Участники акции возлагают цветы к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане". Некоторые несут к монументу детские игрушки.
Помимо этого, в пятницу запланировано проведение памятных акций в 10 местах, где ранее были совершены террористические акты.
Теракты в разные годы были совершены в Театральном центре на Дубровке, гостинице "Националь" и аэродроме "Тушино", станциях метро "Парк Культуры", "Лубянка", "Автозаводская", "Рижская" и подземном переходе на Пушкинской площади, а также были взорваны дома на Каширском шоссе и на улице Гурьянова.
Как сообщали в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики, по традиции мемориальную акцию поддержат активисты молодежных и некоммерческих организаций. Ровно в 14.00 участники соберутся у мемориальных знаков, чтобы зажечь свечи и возложить красные гвоздики. В мероприятиях примет участие и "Молодежь Москвы". В руках молодые люди принесут самодельных бумажных голубей – международный символ мира.
Третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
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