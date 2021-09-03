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В новозеландском Окленде человек напал с ножом на посетителей супермаркета
В новозеландском Окленде человек напал с ножом на посетителей супермаркета
В новозеландском Окленде человек напал с ножом на посетителей супермаркета пострадали шесть человек
2021-09-03T09:50+0300
2021-09-03T09:50+0300
общество
в мире
нападение
новая зеландия
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КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. В новозеландском городе Окленд неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета. В результате атаки пострадали шесть человек, трое находятся в тяжелом состоянии, передает RT со ссылкой на издание The Sydney Morning Herald.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции застрелили нападавшего. Один из свидетелей рассказал, что видел пожилого человека, лежавшего на земле с ножевым ранением в живот. По его словам, в плечо также была ранена женщина средних лет.Еще одна очевидица сообщила, что человек "бегал как сумасшедший" и нападал на людей.Позже премьер Новой Зеландии назвала случившееся террористической атакой и заявила, что подозреваемый был связан с ИГ*.* "Исламское государство" (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014
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в мире, нападение, новая зеландия

В новозеландском Окленде человек напал с ножом на посетителей супермаркета

09:50 03.09.2021
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© AFP 2021 / GREG BOWKERПолиция Новая Зеландия
Полиция Новая Зеландия - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
© AFP 2021 / GREG BOWKER
В результате нападения пострадало не менее шести человек.
КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. В новозеландском городе Окленд неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета. В результате атаки пострадали шесть человек, трое находятся в тяжелом состоянии, передает RT со ссылкой на издание The Sydney Morning Herald.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции застрелили нападавшего.
Один из свидетелей рассказал, что видел пожилого человека, лежавшего на земле с ножевым ранением в живот. По его словам, в плечо также была ранена женщина средних лет.
Еще одна очевидица сообщила, что человек "бегал как сумасшедший" и нападал на людей.
Позже премьер Новой Зеландии назвала случившееся террористической атакой и заявила, что подозреваемый был связан с ИГ*.
* "Исламское государство" (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014
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