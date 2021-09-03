https://ru.sputnik.md/20210903/v-novozelandskom-oklende-chelovek-napal-s-nozhom-na-posetiteley-supermarketa-44445379.html

В новозеландском Окленде человек напал с ножом на посетителей супермаркета

В новозеландском Окленде человек напал с ножом на посетителей супермаркета

В новозеландском Окленде человек напал с ножом на посетителей супермаркета пострадали шесть человек

2021-09-03T09:50+0300

2021-09-03T09:50+0300

2021-09-03T09:50+0300

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КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. В новозеландском городе Окленд неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета. В результате атаки пострадали шесть человек, трое находятся в тяжелом состоянии, передает RT со ссылкой на издание The Sydney Morning Herald.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции застрелили нападавшего. Один из свидетелей рассказал, что видел пожилого человека, лежавшего на земле с ножевым ранением в живот. По его словам, в плечо также была ранена женщина средних лет.Еще одна очевидица сообщила, что человек "бегал как сумасшедший" и нападал на людей.Позже премьер Новой Зеландии назвала случившееся террористической атакой и заявила, что подозреваемый был связан с ИГ*.* "Исламское государство" (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014

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в мире, нападение, новая зеландия