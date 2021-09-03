https://ru.sputnik.md/20210903/v-novozelandskom-oklende-chelovek-napal-s-nozhom-na-posetiteley-supermarketa-44445379.html
В новозеландском Окленде человек напал с ножом на посетителей супермаркета
В новозеландском Окленде человек напал с ножом на посетителей супермаркета
В новозеландском Окленде человек напал с ножом на посетителей супермаркета пострадали шесть человек
2021-09-03T09:50+0300
2021-09-03T09:50+0300
2021-09-03T09:50+0300
общество
в мире
нападение
новая зеландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/03/44444651_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c756726db53260373b5148b7c0ec58de.jpg
КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. В новозеландском городе Окленд неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета. В результате атаки пострадали шесть человек, трое находятся в тяжелом состоянии, передает RT со ссылкой на издание The Sydney Morning Herald.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции застрелили нападавшего. Один из свидетелей рассказал, что видел пожилого человека, лежавшего на земле с ножевым ранением в живот. По его словам, в плечо также была ранена женщина средних лет.Еще одна очевидица сообщила, что человек "бегал как сумасшедший" и нападал на людей.Позже премьер Новой Зеландии назвала случившееся террористической атакой и заявила, что подозреваемый был связан с ИГ*.* "Исламское государство" (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014
новая зеландия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/03/44444651_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_a6bb7a9b2b96a8c142ae33069c92a5ab.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, нападение, новая зеландия
В новозеландском Окленде человек напал с ножом на посетителей супермаркета
В результате нападения пострадало не менее шести человек.
КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik.
В новозеландском городе Окленд неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета. В результате атаки пострадали шесть человек, трое находятся в тяжелом состоянии, передает RT со ссылкой на издание The Sydney Morning Herald
.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции застрелили нападавшего.
Один из свидетелей рассказал, что видел пожилого человека, лежавшего на земле с ножевым ранением в живот. По его словам, в плечо также была ранена женщина средних лет.
Еще одна очевидица сообщила, что человек "бегал как сумасшедший" и нападал на людей.
Позже премьер Новой Зеландии назвала случившееся террористической атакой и заявила, что подозреваемый был связан с ИГ*.
* "Исламское государство" (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014