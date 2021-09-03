https://ru.sputnik.md/20210903/v-posolstve-rossii-v-moldove-pochtili-pamyat-zhertv-terakta-v-beslane-44449667.html

В посольстве России в Молдове почтили память жертв теракта в Беслане

В посольстве России в Молдове почтили память жертв теракта в Беслане

Сегодня в посольстве Российской Федерации в Кишиневе почтили память жертв теракта в Беслане, произошедшего 17 лет назад. 03.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-03T11:33+0300

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посольство россии в молдове

теракт

беслан

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. По случаю годовщины Бесланской трагедии в посольстве России в Кишиневе состоялось возложение цветов.В мероприятии принял участие посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов. Он выступил с речью в память о жертвах теракта в бесланской школе.Глава российской дипмиссии обратил внимание на то, что в мире по-прежнему сохраняется опасность подобных трагедий.Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня без воды и еды. Среди погибших были также родные и близкие школьников, учителя, бойцы спецназа, служащие МВД и МЧС России.В память о событиях в Беслане в России был учрежден День солидарности в борьбе с терроризмом.

https://ru.sputnik.md/20210903/vozlozhenie-tsvetov-u-posolstva-rossii-v-godovschinu-terakta-v-beslane-44445164.html

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посольство россии в молдове, теракт, беслан, в молдове