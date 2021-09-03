https://ru.sputnik.md/20210903/v-rossii-rasskazali-o-proekte-sanitarnogo-schita-44448715.html

В России рассказали о проекте "Санитарного щита"

В России рассказали о проекте "Санитарного щита"

Что такое санитарный щит и когда он появится в России

2021-09-03T13:35+0300

2021-09-03T13:35+0300

2021-09-03T13:35+0300

россия

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КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Проект "Санитарный щит" является одним из самых необходимых в Российской Федерации, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.Она отметила, что для того, чтобы избежать социально-экономических последствий, и создан этот проект.Также Голикова рассказала о планируемом увеличении количества лабораторий, работающих с опасными вирусами."Тридцатый год (2030) - это год, когда мы должны завершить проект (по созданию лабораторий, работающих с опасными вирусами – ред.) полностью, количество лабораторий должно увеличиться до 30, разработка вакцины от любой инфекции должна происходить в течение 4 месяцев", - добавила Голикова.Она отметила, что такой короткий срок создания вакцины может вызывать недоверие к ней, что ее качество низкое, но "это не так". "РФ имеет очень богатую историю производства профилактических препаратов. Сегодня научная и инженерная мысль достигли такого уровня, который позволяет с помощью биологических, математических и прочих методов конструировать это, как конструктор. На сегодняшний день научные исследования, которые идут в этом направлении, позволяют нам обозначать такие сроки", - пояснила Голикова.

https://ru.sputnik.md/20210830/shestaia-vaktsina-koronavirus-44347982.html

https://ru.sputnik.md/20210820/mnenie-spetsialista-pochemu-koronavirus-vnov-kosit-zhiteley-moldovy-44037127.html

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в мире, эпидемия