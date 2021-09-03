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В России рассказали о проекте "Санитарного щита"
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© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОперация по удалению опухоли головного мозга в НИИ онкологии имени П.А. Герцена
© Sputnik / Григорий Сысоев/
О проекте рассказала российский вице-премьер Голикова, особо отметив его необходимость.
КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Проект "Санитарный щит" является одним из самых необходимых в Российской Федерации, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.
"Проект, который стартовал с момента послания нашего президента Федеральному собранию, уже обрел имя собственное "Санитарный щит". На сегодняшний день считаем, что этот проект является одним из самых необходимых, потому что это не единственная пандемия, с которой предстоит в нашей жизни встретиться", - сказала Голикова на марафоне "Новое знание".
Она отметила, что для того, чтобы избежать социально-экономических последствий, и создан этот проект.
30 августа, 14:29
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Также Голикова рассказала о планируемом увеличении количества лабораторий, работающих с опасными вирусами.
"И, наконец, к 2024 году планируем создание в Российской Федерации 15 лабораторий высокого уровня защиты, которые, собственно, и будут этим заниматься. Сейчас таких лабораторий три. Вы спросите, что такое высокий уровень защиты? Это вот с вирусами и бактериями так называемой 1-й и 2-й группы патогенности. Что это такое? Это очень заразные, очень контагиозные, приводящие к смертельному исходу болезни", - заявила она.
"Тридцатый год (2030) - это год, когда мы должны завершить проект (по созданию лабораторий, работающих с опасными вирусами – ред.) полностью, количество лабораторий должно увеличиться до 30, разработка вакцины от любой инфекции должна происходить в течение 4 месяцев", - добавила Голикова.
20 августа, 08:30
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Она отметила, что такой короткий срок создания вакцины может вызывать недоверие к ней, что ее качество низкое, но "это не так". "РФ имеет очень богатую историю производства профилактических препаратов. Сегодня научная и инженерная мысль достигли такого уровня, который позволяет с помощью биологических, математических и прочих методов конструировать это, как конструктор. На сегодняшний день научные исследования, которые идут в этом направлении, позволяют нам обозначать такие сроки", - пояснила Голикова.