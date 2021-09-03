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Вблизи Владивостока появится Спутник
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© Sputnik / Виталий Аньков/
Соглашение о создании нового города было подписано на Восточном экономическом форуме.
КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. В 30 километрах от Владивостока должен появиться новый город Спутник с населением в 300 тысяч человек, соответствующее соглашение подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает РИА Новости.
"Создание нового города Спутник планируется на территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская". <...> Площадь застройки составит 925 гектаров. В рамках проекта планируется построить 2,8 миллиона квадратных метров жилья", — говорится в сообщении Минвостокразвития, распространенном в рамках ВЭФ.
Вместе с Владивостоком и Артемом население агломерации совокупно может достигнуть миллиона человек. Как отметил замглавы ведомства Гаджимагомед Гусейнов, расположение нового города будет привлекательно для застройщиков. "Десять минут до аэропорта, 40 — до центра столицы Приморья, 15 — до Артема. Рассчитан до 50 тысяч жителей на первом этапе", — сказал он.
Соглашение подписано между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород".
В рамках разработки мастер-плана Спутника ООО "ПроГород" (Группа ВЭБ.РФ) выступит мастер-девелопером и займется реализацией комплекса мероприятий по развитию проекта. ВЭБ.РФ, в свою очередь, будет участвовать в создании схем организации финансирования.
Минвостокразвития, КРДВ и ВЭБ.РФ для обеспечения развития комфортной городской среды рассмотрят возможность использования различных мер и механизмов государственной поддержки, таких как "Дальневосточный квартал", "Дальневосточная концессия", "Дальневосточная ипотека", льготные программы финансирования со стороны ВЭБ.РФ и другие.
Минвостокразвития, КРДВ и ВЭБ.РФ для обеспечения развития комфортной городской среды рассмотрят возможность использования различных мер и механизмов государственной поддержки, таких как "Дальневосточный квартал", "Дальневосточная концессия", "Дальневосточная ипотека", льготные программы финансирования со стороны ВЭБ.РФ и другие.
6 августа, 21:15
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Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Генеральным информационным партнером ВЭФ выступает РИА Новости