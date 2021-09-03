https://ru.sputnik.md/20210903/vozlozhenie-tsvetov-u-posolstva-rossii-v-godovschinu-terakta-v-beslane-44445164.html

Возложение цветов у посольства России в годовщину теракта в Беслане

Возложение цветов у посольства России в годовщину теракта в Беслане

видео возложение цветов к посольству России в годовщину теракта в Беслане

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Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня без воды и еды. Среди погибших были также родные и близкие школьников, учителя, бойцы спецназа, служащие МВД и МЧС России.В память о событиях в Беслане в России был учрежден День солидарности в борьбе с терроризмом.

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