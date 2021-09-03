Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Видеокамера - Sputnik Молдова, 1920
Видео
Смотрите самые интересные и свежие видео о событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210903/vozlozhenie-tsvetov-u-posolstva-rossii-v-godovschinu-terakta-v-beslane-44445164.html
Возложение цветов у посольства России в годовщину теракта в Беслане
Возложение цветов у посольства России в годовщину теракта в Беслане
видео возложение цветов к посольству России в годовщину теракта в Беслане
2021-09-03T10:00+0300
2021-09-03T10:30+0300
видео
в молдове
россия
теракт
беслан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/03/44446624_85:0:1779:953_1920x0_80_0_0_5db819f9d28ffe323af4eb1d0927c749.png
Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня без воды и еды. Среди погибших были также родные и близкие школьников, учителя, бойцы спецназа, служащие МВД и МЧС России.В память о событиях в Беслане в России был учрежден День солидарности в борьбе с терроризмом.
россия
беслан
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/03/44446624_296:0:1567:953_1920x0_80_0_0_c1bb1b890da2ecfe312d047b7000a0cc.png
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, россия, теракт, беслан, видео

Возложение цветов у посольства России в годовщину теракта в Беслане

10:00 03.09.2021 (обновлено: 10:30 03.09.2021)
61
Смотрите в онлайн-трансляции Sputnik, как в Кишиневе прошла церемония возложения цветов у посольства России в Молдове в 17-ю годовщину теракта в Беслане.
Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня без воды и еды. Среди погибших были также родные и близкие школьников, учителя, бойцы спецназа, служащие МВД и МЧС России.

В память о событиях в Беслане в России был учрежден День солидарности в борьбе с терроризмом.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:05Кульминский едет в Тирасполь: автомобильные номера - главная тема
10:35Вблизи Владивостока появится Спутник
10:15Мэрия Кишинева просит Минздрав скоординировать действия по борьбе с пандемией
10:11Где в Кишиневе 3 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
10:00Возложение цветов у посольства России в годовщину теракта в Беслане
09:50В новозеландском Окленде человек напал с ножом на посетителей супермаркета
09:20Должны ли непривитые педагоги проходить тесты: мнение Майи Санду
09:00Тулянцев: афганский бардак США будут расхлебывать страны третьего мира
08:45Мир за сутки: обыски на КПП Скулень, взрыв ракеты и черепно-мозговая травма в подарок
08:30Греки Молдовы и России – что надо о них знать
08:00Чебан: преимущества газопровода Яссы - Унгены
07:30Кто получает самые высокие зарплаты в Молдове в 2021 году
07:00Самый точный прогноз погоды: холодная осенняя ночь и теплые дни
00:01Погодные рекорды Молдовы 2 сентября
ВчераСанду рассказала, совершит ли она визит в Москву
ВчераЕще десять молдавских школ перешли на обычный режим работы
ВчераАнатолий Шарий: запрет русского языка на Украине не привел ни к чему
ВчераДорожный налог в Молдове: нужно ли его повышать
ВчераКурс валют на пятницу: доллар и евро растут как на дрожжах
ВчераНовый удар стихии: проливные дожди привели к затоплениям в Испании