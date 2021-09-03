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Возложение цветов у посольства России в годовщину теракта в Беслане
Возложение цветов у посольства России в годовщину теракта в Беслане
видео возложение цветов к посольству России в годовщину теракта в Беслане
2021-09-03T10:00+0300
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в молдове
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теракт
беслан
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Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня без воды и еды. Среди погибших были также родные и близкие школьников, учителя, бойцы спецназа, служащие МВД и МЧС России.В память о событиях в Беслане в России был учрежден День солидарности в борьбе с терроризмом.
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в молдове, россия, теракт, беслан, видео
Возложение цветов у посольства России в годовщину теракта в Беслане
10:00 03.09.2021 (обновлено: 10:30 03.09.2021)
Смотрите в онлайн-трансляции Sputnik, как в Кишиневе прошла церемония возложения цветов у посольства России в Молдове в 17-ю годовщину теракта в Беслане.
Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня без воды и еды. Среди погибших были также родные и близкие школьников, учителя, бойцы спецназа, служащие МВД и МЧС России.
В память о событиях в Беслане в России был учрежден День солидарности в борьбе с терроризмом.