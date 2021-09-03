https://ru.sputnik.md/20210903/yubileynyi-sezon-44465178.html

Выпуск юбилейного сезона "Ты супер!" выйдет в эфир 5 сентября

Выпуск юбилейного сезона "Ты супер!" выйдет в эфир 5 сентября

Выпуск юбилейного сезона "Ты супер!" выйдет в эфир 5 сентября

2021-09-03T16:56+0300

2021-09-03T16:56+0300

2021-09-03T17:31+0300

культура

россия

конкурс нтв и sputnik "ты супер!"

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КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Первый выпуск юбилейного пятого сезона телепроекта выйдет в эфир 5 сентября.Правила конкурса немного изменились: в юбилейном сезоне по-прежнему участвуют дети из приемных семей, школ-интернатов и детских домов. Однако в этот раз вместе с ними на сцену шоу впервые выйдут ребята из многодетных семей, в которых воспитываются пять и более детей. Всего в пятом сезоне выступит 51 конкурсант. Проект охватил 4 страны: Россию, Белоруссию, Молдову и Узбекистан.В составе жюри – вновь композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, музыкант и актер Алексей Воробьев, а также певица и композитор Ирина Дубцова, которая призвала юных конкурсантов ничего не бояться и идти вперед.К пожеланиям Ирины Дубцовой присоединился Алексей Воробьев."Не волнуйтесь, потому что все члены жюри, педагоги и вся команда телеканала НТВ в этом проекте только для того, чтобы помочь вам чувствовать себя уверенно. Помочь сделать шаг на большую сцену и завоевать любовь миллионов телезрителей. Мы все готовы вас любить и поддерживать", – говорит он.Ведущими проекта, как и раньше, остаются Вадим Такменев и Анастасия Пак. Как признается Пак, она боялась, что не все участники смогут приехать на шоу из-за коронавирусных ограничений."Я очень рада, что нам ничего не помешало. В прошлом году было сложно, в этом тоже нелегко. Но мы справились: собрали всех детей, привили, все здоровые, приехали, поют. Ребята очень сдружились, поддерживают друг друга, а этого дорогого стоит", – сказала она.В этом году Молдову на конкурсе представляет 13-летняя Мария Шумейко. Мария рано осталась без попечения родителей. Девочка рассказала, что больше всего в своей жизни мечтает об одном – увидеться с родной матерью.Представители нашей страны и ранее выходили на сцену проекта. В "Ты супер!" принимали участие шестнадцатилетняя Кристина Коваленко из чадыр-лунгского интерната и восьмилетняя Анна Ерхан — воспитанница гимназии-интерната села Кэрпинень.А в 2017 году на конкурсе "Ты супер! Танцы" Молдову представили воспитанницы детского дома семейного типа города Бендеры Татьяна Унтилова, Ольга Шумейко и Эмилия Данич. Годом позже, во втором сезоне проекта "Ты супер!", принял участие 18-летний Максим Гнатюк из города Бельцы, который дошел до полуфинала вокального конкурса.В четвертом сезоне конкурса Молдову представляла Анастасия Лисовая. Наша юная исполнительница вышла в полуфинал, однако дальше, к сожалению, продвинуться не смогла.Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. За два года существования "Ты супер!" помог 174 юным звездам раскрыть свои вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели родителей.

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россия, конкурс нтв и sputnik "ты супер!"