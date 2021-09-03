https://ru.sputnik.md/20210903/zhiloy-dom-hincesti-44473828.html
Жуткое видео: жилой дом в Хынчештах может рухнуть в любой момент
Жуткое видео: жилой дом в Хынчештах может рухнуть в любой момент
Как люди живут в доме, который может рухнуть в любой момент, смотрите в видео
2021-09-03T20:45+0300
2021-09-03T20:45+0300
2021-09-03T20:51+0300
видео
в молдове
хынчешты
жилой дом
трещины
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Спят в страхе и боятся думать о завтрашнем дне. В Хынчештах 42 семьи находятся в реальной опасности из-за того, что дом в котором они живут, был признан аварийным и есть риск, что он рухнет в любой момент. В квартирах – зловещая картина: потрескавшиеся стены и штукатурка на полу.Кошмар для жильцов начался после прошедших летом этого года ливней. Однако люди предполагают, что на самом деле причиной потрескавшихся стен могло стать то, что некий предприниматель мог задеть канализационную трубу во время выполнения работ поблизости. Спустя год с небольшим земля начала проседать, а вода от сильных дождей еще сильней ее размыла. По крайней мере, так объясняют происходящее жильцы, но вердикт должны вынести эксперты комиссии, специально сформированной для прояснения ситуации. Стены дома постепенно начали трескаться, и теперь зазоры достигли очень больших размеров, и люди опасаются, что все может рухнуть. Несмотря на это, они продолжают жить в этом доме. Причина в том, что им некуда идти: не хочется беспокоить родственников и друзей, а аренда жилья – не по карману. Власти Хынчешт предложили жильцам переехать в студенческое общежитие, а людям в преклонном возрасте – в дом престарелых, но они отказались из-за неподходящих условий. Члены спецкомиссии должны оценить все риски и принять решение о дальнейшей судьбе дома, а также его жильцов. Даже спустя три недели никто не дал людям четкого ответа, а они в отчаянии и не знают, в какую дверь постучать, чтобы их услышали. Жильцы дома боятся, что в любой момент может произойти трагедия. Съемочная группа Sputnik ранее обсуждала с примаром Хынчешт Александром Ботнарем возможность взять у него интервью, и он согласился дать комментарий. Тем не менее, когда корреспонденты прибыли на место, примар не ответил на наши звонки, чтобы объяснить, что намерена предпринять администрация для помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации.
хынчешты
Sputnik Молдова
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Александрина Киртоакэ
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александрина Киртоакэ
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
в молдове, хынчешты, жилой дом, трещины, видео
Жуткое видео: жилой дом в Хынчештах может рухнуть в любой момент
20:45 03.09.2021 (обновлено: 20:51 03.09.2021)
Смотрите на видео Sputnik Молдова, как живут люди в одном из многоквартирных домов в Хынчештах.
Спят в страхе и боятся думать о завтрашнем дне. В Хынчештах 42 семьи находятся в реальной опасности из-за того, что дом в котором они живут, был признан аварийным и есть риск, что он рухнет в любой момент. В квартирах – зловещая картина: потрескавшиеся стены и штукатурка на полу.
Кошмар для жильцов начался после прошедших летом этого года ливней. Однако люди предполагают, что на самом деле причиной потрескавшихся стен могло стать то, что некий предприниматель мог задеть канализационную трубу во время выполнения работ поблизости. Спустя год с небольшим земля начала проседать, а вода от сильных дождей еще сильней ее размыла. По крайней мере, так объясняют происходящее жильцы, но вердикт должны вынести эксперты комиссии, специально сформированной для прояснения ситуации. Стены дома постепенно начали трескаться, и теперь зазоры достигли очень больших размеров, и люди опасаются, что все может рухнуть.
Несмотря на это, они продолжают жить в этом доме. Причина в том, что им некуда идти: не хочется беспокоить родственников и друзей, а аренда жилья – не по карману. Власти Хынчешт предложили жильцам переехать в студенческое общежитие, а людям в преклонном возрасте – в дом престарелых, но они отказались из-за неподходящих условий.
Члены спецкомиссии должны оценить все риски и принять решение о дальнейшей судьбе дома, а также его жильцов. Даже спустя три недели никто не дал людям четкого ответа, а они в отчаянии и не знают, в какую дверь постучать, чтобы их услышали. Жильцы дома боятся, что в любой момент может произойти трагедия.
Съемочная группа Sputnik ранее обсуждала с примаром Хынчешт Александром Ботнарем возможность взять у него интервью, и он согласился дать комментарий. Тем не менее, когда корреспонденты прибыли на место, примар не ответил на наши звонки, чтобы объяснить, что намерена предпринять администрация для помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации.