https://ru.sputnik.md/20210903/zhiloy-dom-hincesti-44473828.html

Жуткое видео: жилой дом в Хынчештах может рухнуть в любой момент

Жуткое видео: жилой дом в Хынчештах может рухнуть в любой момент

Как люди живут в доме, который может рухнуть в любой момент, смотрите в видео

2021-09-03T20:45+0300

2021-09-03T20:45+0300

2021-09-03T20:51+0300

видео

в молдове

хынчешты

жилой дом

трещины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/03/44473797_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9032cf5444e6b485f5e1cf5642f96bef.jpg

Спят в страхе и боятся думать о завтрашнем дне. В Хынчештах 42 семьи находятся в реальной опасности из-за того, что дом в котором они живут, был признан аварийным и есть риск, что он рухнет в любой момент. В квартирах – зловещая картина: потрескавшиеся стены и штукатурка на полу.Кошмар для жильцов начался после прошедших летом этого года ливней. Однако люди предполагают, что на самом деле причиной потрескавшихся стен могло стать то, что некий предприниматель мог задеть канализационную трубу во время выполнения работ поблизости. Спустя год с небольшим земля начала проседать, а вода от сильных дождей еще сильней ее размыла. По крайней мере, так объясняют происходящее жильцы, но вердикт должны вынести эксперты комиссии, специально сформированной для прояснения ситуации. Стены дома постепенно начали трескаться, и теперь зазоры достигли очень больших размеров, и люди опасаются, что все может рухнуть. Несмотря на это, они продолжают жить в этом доме. Причина в том, что им некуда идти: не хочется беспокоить родственников и друзей, а аренда жилья – не по карману. Власти Хынчешт предложили жильцам переехать в студенческое общежитие, а людям в преклонном возрасте – в дом престарелых, но они отказались из-за неподходящих условий. Члены спецкомиссии должны оценить все риски и принять решение о дальнейшей судьбе дома, а также его жильцов. Даже спустя три недели никто не дал людям четкого ответа, а они в отчаянии и не знают, в какую дверь постучать, чтобы их услышали. Жильцы дома боятся, что в любой момент может произойти трагедия. Съемочная группа Sputnik ранее обсуждала с примаром Хынчешт Александром Ботнарем возможность взять у него интервью, и он согласился дать комментарий. Тем не менее, когда корреспонденты прибыли на место, примар не ответил на наши звонки, чтобы объяснить, что намерена предпринять администрация для помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации.

хынчешты

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александрина Киртоакэ https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Александрина Киртоакэ https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александрина Киртоакэ https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

в молдове, хынчешты, жилой дом, трещины, видео