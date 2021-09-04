https://ru.sputnik.md/20210904/assotsiatsiya-restoratorov-prosit-ne-vvodit-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-dlya-sotrudnikov-obschepita-44492573.html
Ассоциация рестораторов просит не вводить обязательную вакцинацию для сотрудников общепита
Ассоциация рестораторов просит не вводить обязательную вакцинацию для сотрудников общепита
Рестораторы против обязательной вакцинации персонала
2021-09-04T18:45+0300
2021-09-04T18:45+0300
2021-09-04T19:01+0300
молдова
ограничения
рестораны
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Ассоциация представителей ресторанного бизнеса Молдовы (MĂR) обратилась к Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) с рядом предложений по регламентированию деятельности заведений общепита во время пандемии.После встречи с представителями Министерства экономики ассоциация MĂR направила официальную позицию по предлагаемым мерам.Среди предложений MĂR:Отметим, заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) состоится во вторник. На заседании будет рассматриваться вопрос о введении очередных ограничений в связи с ростом числа новых случаев COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20210901/restorany-covid-free-44395865.html
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молдова, ограничения, рестораны, в молдове
Ассоциация рестораторов просит не вводить обязательную вакцинацию для сотрудников общепита
18:45 04.09.2021 (обновлено: 19:01 04.09.2021)
Ассоциация MĂR просит власти не вводить обязательную вакцинацию для работников общепита и не ограничивать количество участников массовых собраний.
КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Ассоциация представителей ресторанного бизнеса Молдовы (MĂR) обратилась к Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) с рядом предложений по регламентированию деятельности заведений общепита во время пандемии.
После встречи с представителями Министерства экономики ассоциация MĂR направила официальную позицию по предлагаемым мерам.
1.
Постоянное поощрение вакцинации персонала руководителями учреждений без указания обязательного уровня иммунизации, который должен быть достигнут в заведении;
2.
Бесплатное тестирование сотрудников в медицинских центрах;
3.
Неограниченное количество участников массовых мероприятий, если они предоставляют документацию по COVID;
4.
Простота и ясность положений НЧКОЗ;
5.
Консультации с профильными ассоциациями перед вынесением решений (НЧКОЗ);
6.
Создание активного секретариата НЧКОЗ, который должен находиться в постоянном контакте с деловой средой, для четкой интерпретации решений и анализа возможных предложений.
Отметим, заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) состоится во вторник. На заседании будет рассматриваться вопрос о введении очередных ограничений в связи с ростом числа новых случаев COVID-19.