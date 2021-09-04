https://ru.sputnik.md/20210904/assotsiatsiya-restoratorov-prosit-ne-vvodit-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-dlya-sotrudnikov-obschepita-44492573.html

Ассоциация рестораторов просит не вводить обязательную вакцинацию для сотрудников общепита

Ассоциация рестораторов просит не вводить обязательную вакцинацию для сотрудников общепита

Рестораторы против обязательной вакцинации персонала

2021-09-04T18:45+0300

2021-09-04T18:45+0300

2021-09-04T19:01+0300

молдова

ограничения

рестораны

экономика

в молдове

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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Ассоциация представителей ресторанного бизнеса Молдовы (MĂR) обратилась к Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) с рядом предложений по регламентированию деятельности заведений общепита во время пандемии.После встречи с представителями Министерства экономики ассоциация MĂR направила официальную позицию по предлагаемым мерам.Среди предложений MĂR:Отметим, заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) состоится во вторник. На заседании будет рассматриваться вопрос о введении очередных ограничений в связи с ростом числа новых случаев COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20210901/restorany-covid-free-44395865.html

молдова

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

молдова, ограничения, рестораны, в молдове