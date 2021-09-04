https://ru.sputnik.md/20210904/besplatnoe-obuchenie-44422246.html
Шевцов: бесплатное обучение в вузах России
Шевцов: бесплатное обучение в вузах России
В Россотрудничестве рассказали об увеличении Россией квот на обучение иностранных студентов
2021-09-04T08:00+0300
2021-09-04T08:00+0300
2021-09-04T10:08+0300
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Шевцов: бесплатное обучение в вузах России
Шевцов: бесплатное обучение в вузах России
Первого сентября Россотрудничество открыло набор иностранцев, желающих бесплатно учиться в вузах России. В связи с этим агентство увеличивает объем квот, который в этом году достигнет 18 тысяч мест. Остаются ли абитуриенты из СНГ в приоритете Россотрудничества и как оформить заявку на обучение онлайн, рассказал в эфире радио Sputnik заместитель руководителя агентства Павел Шевцов.Работу по увеличению числа квот на обучение иностранных студентов в Российской Федерации вели несколько лет. Также об этом много говорили депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации.Он также подчеркнул, что государства СНГ являются основными получателями квот правительства Российской Федерации, а студенты из этих стран находятся в приоритете.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
сказано в эфире, подкасты, аудио, россия
Шевцов: бесплатное обучение в вузах России
08:00 04.09.2021 (обновлено: 10:08 04.09.2021)
Заместитель руководителя Россотрудничества рассказал агентству Sputnik, что Россия увеличивает квоты для обучения в своих вузах для иностранных студентов, а в приоритете – студенты из стран СНГ.
Первого сентября Россотрудничество открыло набор иностранцев, желающих бесплатно учиться в вузах России. В связи с этим агентство увеличивает объем квот, который в этом году достигнет 18 тысяч мест. Остаются ли абитуриенты из СНГ в приоритете Россотрудничества и как оформить заявку на обучение онлайн, рассказал в эфире радио Sputnik
заместитель руководителя агентства Павел Шевцов.
Работу по увеличению числа квот на обучение иностранных студентов в Российской Федерации вели несколько лет. Также об этом много говорили депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации.
"Совместная работа Россотрудничества, Министерства иностранных дел и Министерства образования Российской Федерации привела к тому, что в прошлом году было подписано постановление правительства РФ об увеличении квот на обучение, которые уже в этом году составили 18 тысяч, а в следующем достигнут 23 тысяч", – рассказал Шевцов.
Он также подчеркнул, что государства СНГ являются основными получателями квот правительства Российской Федерации, а студенты из этих стран находятся в приоритете.