Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210904/besplatnoe-obuchenie-44422246.html
Шевцов: бесплатное обучение в вузах России
Шевцов: бесплатное обучение в вузах России
В Россотрудничестве рассказали об увеличении Россией квот на обучение иностранных студентов
2021-09-04T08:00+0300
2021-09-04T10:08+0300
радио
сказано в эфире
подкасты
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44422533_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_8d3c0584708b082f7b03e5bb69ad0083.jpg
Шевцов: бесплатное обучение в вузах России
Шевцов: бесплатное обучение в вузах России
Первого сентября Россотрудничество открыло набор иностранцев, желающих бесплатно учиться в вузах России. В связи с этим агентство увеличивает объем квот, который в этом году достигнет 18 тысяч мест. Остаются ли абитуриенты из СНГ в приоритете Россотрудничества и как оформить заявку на обучение онлайн, рассказал в эфире радио Sputnik заместитель руководителя агентства Павел Шевцов.Работу по увеличению числа квот на обучение иностранных студентов в Российской Федерации вели несколько лет. Также об этом много говорили депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации.Он также подчеркнул, что государства СНГ являются основными получателями квот правительства Российской Федерации, а студенты из этих стран находятся в приоритете.
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44422533_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_07029f65793ee2f1e3c2d6b0be1a2a69.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сказано в эфире, подкасты, аудио, россия

Шевцов: бесплатное обучение в вузах России

08:00 04.09.2021 (обновлено: 10:08 04.09.2021)
117
Радио
Шевцов: бесплатное обучение в вузах России
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Заместитель руководителя Россотрудничества рассказал агентству Sputnik, что Россия увеличивает квоты для обучения в своих вузах для иностранных студентов, а в приоритете – студенты из стран СНГ.
Первого сентября Россотрудничество открыло набор иностранцев, желающих бесплатно учиться в вузах России. В связи с этим агентство увеличивает объем квот, который в этом году достигнет 18 тысяч мест. Остаются ли абитуриенты из СНГ в приоритете Россотрудничества и как оформить заявку на обучение онлайн, рассказал в эфире радио Sputnik заместитель руководителя агентства Павел Шевцов.
Работу по увеличению числа квот на обучение иностранных студентов в Российской Федерации вели несколько лет. Также об этом много говорили депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации.

"Совместная работа Россотрудничества, Министерства иностранных дел и Министерства образования Российской Федерации привела к тому, что в прошлом году было подписано постановление правительства РФ об увеличении квот на обучение, которые уже в этом году составили 18 тысяч, а в следующем достигнут 23 тысяч", – рассказал Шевцов.

Он также подчеркнул, что государства СНГ являются основными получателями квот правительства Российской Федерации, а студенты из этих стран находятся в приоритете.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:05Власти Кишинева выделят три миллиона леев на обязательное тестирование учителей
09:32"Все бегут" — примет ли Молдова афганских беженцев
09:02Где в Кишиневе 4 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
08:31Мир за сутки: рекорд Роналду, пожар в Киеве и "стоп-сигнал" для General Motors
08:00Шевцов: бесплатное обучение в вузах России
07:30Тревожный сигнал для молдавских садоводов
07:00Самый точный прогноз погоды: чуть теплее и дожди
00:01Погодные рекорды Молдовы 4 сентября
ВчераСтоличная комиссия здравоохранения: в Кишиневе вакцинированы 80% учителей
ВчераСША опубликуют рассекреченные данные о терактах 11 сентября
ВчераУ Агентства по лекарствам и медицинским изделиям – новый директор
Вчера"Пакистанский поток": Россия идет на юг, и это только начало
ВчераПочему Молдова не вступит в НАТО и ОДКБ?
ВчераВ Молдове отменены льготные тарифы на почтовые услуги
ВчераНовое решение столичной Комиссии общественного здоровья – что изменилось
ВчераЖуткое видео: жилой дом в Хынчештах может рухнуть в любой момент
ВчераЦИК Гагаузии утвердил количество бюллетеней для выборов в Народное собрание
ВчераФестиваль "Хрустальный ИсточникЪ" рассказал об истории Греции, России и Молдовы
ВчераАгентство государственных услуг Молдовы снижает цены
ВчераНазваны страны ближнего зарубежья, где россияне собираются провести бархатный сезон