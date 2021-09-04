https://ru.sputnik.md/20210904/besplatnoe-obuchenie-44422246.html

Шевцов: бесплатное обучение в вузах России

Шевцов: бесплатное обучение в вузах России

В Россотрудничестве рассказали об увеличении Россией квот на обучение иностранных студентов

2021-09-04T08:00+0300

2021-09-04T08:00+0300

2021-09-04T10:08+0300

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Шевцов: бесплатное обучение в вузах России Шевцов: бесплатное обучение в вузах России

Первого сентября Россотрудничество открыло набор иностранцев, желающих бесплатно учиться в вузах России. В связи с этим агентство увеличивает объем квот, который в этом году достигнет 18 тысяч мест. Остаются ли абитуриенты из СНГ в приоритете Россотрудничества и как оформить заявку на обучение онлайн, рассказал в эфире радио Sputnik заместитель руководителя агентства Павел Шевцов.Работу по увеличению числа квот на обучение иностранных студентов в Российской Федерации вели несколько лет. Также об этом много говорили депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации.Он также подчеркнул, что государства СНГ являются основными получателями квот правительства Российской Федерации, а студенты из этих стран находятся в приоритете.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

сказано в эфире, подкасты, аудио, россия