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Чего хотят русскоговорящие молодые люди в Молдове - опрос
Чего хотят русскоговорящие молодые люди в Молдове - опрос
Чего хотят русскоговорящие молодые люди в Молдове
2021-09-04T15:34+0300
2021-09-04T15:53+0300
молодежь
сергей лавров
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Молодые русскоговорящие жители Кишинева нуждаются в тренингах, образовательных программах и проектах, направленных на личностное развитие на их родном языке. Об этом свидетельствуют результаты опроса Муниципального молодежного совета, рассказал в радиостудии Sputnik Молдова председатель организации Роман Андриив.По словам Андриива, в рамках форума уже были предложены два решения для наиболее эффективной интеграции этнических меньшинств. Первое - это межкультурный обмен между этническими группами, проживающими в Молдове. Второе - стимулирование более активного участия молодых людей из этнических групп в процессе принятия решений и в волонтерской деятельности.Роман Андриив прокомментировал инициативу главы российского МИД Сергея Лаврова о намерении развивать программы для молодых соотечественников.В случае если Российская Федерация будет внедрять в Молдове новые программы личностного развития и профессионального роста для молодых русскоговорящих граждан, молодежные организации муниципия готовы оказать поддержку организаторам и выступить в роли партнеров.Отметим, российская федерация готовит ряд мер по защите соотечественников за рубежом, в том числе в ближнем зарубежье. Об этом недавно заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ru.sputnik.md/20210812/kishineve-sostoitsya-nedelya-molodezhi-forum-43814630.html
https://ru.sputnik.md/20210822/lavrov-rossiya-mery-zaschita-sootechestvennik-blizhnee-rubezhe-44135973.html
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Евгений Чебан
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молодежь, сергей лавров, в молдове

Чего хотят русскоговорящие молодые люди в Молдове - опрос

15:34 04.09.2021 (обновлено: 15:53 04.09.2021)
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Молодые люди из миноритарных групп реже участвуют в деятельности молодежных организаций.
КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Молодые русскоговорящие жители Кишинева нуждаются в тренингах, образовательных программах и проектах, направленных на личностное развитие на их родном языке. Об этом свидетельствуют результаты опроса Муниципального молодежного совета, рассказал в радиостудии Sputnik Молдова председатель организации Роман Андриив.

"Их нужды в целом те же что и остальных респондентов. Особенно они выделяют необходимость доступности некоторых образовательных программ и проектов для русскоговорящих молодых людей. На муниципальном молодежном форуме молодые люди говорили, что нуждаются в некоторых услугах и программах, адаптированных для русскоязычной молодежи", - рассказывает активист.

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По словам Андриива, в рамках форума уже были предложены два решения для наиболее эффективной интеграции этнических меньшинств. Первое - это межкультурный обмен между этническими группами, проживающими в Молдове. Второе - стимулирование более активного участия молодых людей из этнических групп в процессе принятия решений и в волонтерской деятельности.

"Молодые люди из миноритарных групп реже участвуют в деятельности молодежных организаций. Молодые люди хотят, но они не имеют достаточно информации и некоторые виды участия должны быть адаптированы в том же лингвистическом контексте", - рассказывает председатель Муниципального молодежного совета.

Роман Андриив прокомментировал инициативу главы российского МИД Сергея Лаврова о намерении развивать программы для молодых соотечественников.
В случае если Российская Федерация будет внедрять в Молдове новые программы личностного развития и профессионального роста для молодых русскоговорящих граждан, молодежные организации муниципия готовы оказать поддержку организаторам и выступить в роли партнеров.
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"Если будут какие-то программы для русскоговорящих молодых людей из Молдовы для создания условий персонального развития, я уверен, что тот же Муниципальный молодежный совет может предложить поддержку и выступить партнером таких мероприятий. Учитывая знание проблем местной молодежи", - заявил Андриив.

Отметим, российская федерация готовит ряд мер по защите соотечественников за рубежом, в том числе в ближнем зарубежье. Об этом недавно заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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