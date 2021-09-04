https://ru.sputnik.md/20210904/chego-khotyat-russkogovoryaschie-molodye-lyudi-v-moldove---opros-44486419.html

Чего хотят русскоговорящие молодые люди в Молдове - опрос

Чего хотят русскоговорящие молодые люди в Молдове - опрос

Чего хотят русскоговорящие молодые люди в Молдове

2021-09-04T15:34+0300

2021-09-04T15:34+0300

2021-09-04T15:53+0300

молодежь

сергей лавров

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Молодые русскоговорящие жители Кишинева нуждаются в тренингах, образовательных программах и проектах, направленных на личностное развитие на их родном языке. Об этом свидетельствуют результаты опроса Муниципального молодежного совета, рассказал в радиостудии Sputnik Молдова председатель организации Роман Андриив.По словам Андриива, в рамках форума уже были предложены два решения для наиболее эффективной интеграции этнических меньшинств. Первое - это межкультурный обмен между этническими группами, проживающими в Молдове. Второе - стимулирование более активного участия молодых людей из этнических групп в процессе принятия решений и в волонтерской деятельности.Роман Андриив прокомментировал инициативу главы российского МИД Сергея Лаврова о намерении развивать программы для молодых соотечественников.В случае если Российская Федерация будет внедрять в Молдове новые программы личностного развития и профессионального роста для молодых русскоговорящих граждан, молодежные организации муниципия готовы оказать поддержку организаторам и выступить в роли партнеров.Отметим, российская федерация готовит ряд мер по защите соотечественников за рубежом, в том числе в ближнем зарубежье. Об этом недавно заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ru.sputnik.md/20210812/kishineve-sostoitsya-nedelya-molodezhi-forum-43814630.html

https://ru.sputnik.md/20210822/lavrov-rossiya-mery-zaschita-sootechestvennik-blizhnee-rubezhe-44135973.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

молодежь, сергей лавров, в молдове