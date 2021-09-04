https://ru.sputnik.md/20210904/eaes-i-shos-podpishut-memorandum-o-sotrudnichestve-44483083.html

ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве

ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве

ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве

2021-09-04T17:03+0300

2021-09-04T17:03+0300

2021-09-04T17:03+0300

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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в ближайшие дни подпишут меморандум о сотрудничестве, заявил член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев, передает РИА Новости.Он отметил, что ранее подписаны соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом, Сингапуром, идет подготовка к подписанию соглашения о переходе к зоне свободной торговли с Ираном.ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Республика Молдова обладает статусом страны-наблюдателя при ЕАЭС с мая 2018 года.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ru.sputnik.md/20210521/Nazarbaev-u-EAES-ogromnyy-potentsial-34824920.html

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