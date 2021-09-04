https://ru.sputnik.md/20210904/kak-vyyavit-shpionskie-programmy-v-smartfone-sovet-eksperta-44485634.html
Как выявить шпионские программы в смартфоне: совет эксперта
Как выявить шпионские программы в смартфоне: совет эксперта
Как выявить шпионские программы в смартфоне
2021-09-04T20:15+0300
2021-09-04T20:15+0300
2021-09-04T20:15+0300
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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Неполадки в работе смартфона могут быть связаны с действием программы-шпиона, предупредил директор одного из информационно-аналитических агентств России Денис Кусков, пишут "Известия".Свидетельством заражения гаджета вредоносной программой может являться внезапно садящаяся батарея, а также перезагрузки в момент, когда телефоном не пользуются, отметил эксперт.Он порекомендовал проверить список установленных программ на телефоне, чтобы убедиться в отсутствии ПО, которые пользователь не загружал. Также следует проверить, какие программы имеют доступ к основным функциям устройства.Кроме того, он посоветовал обратиться в сервисный центр или самостоятельно установить определенное ПО, способное выявить вредоносные программы."Есть множество программ, которые обеспечивают выявление шпионских приложений и их устранение, как российского, так и иностранного производства — их можно найти в магазине приложений и Android, и iOS", — приводит "Газета.ру" слова Кускова.
https://ru.sputnik.md/20210902/snouden-lichnye-dannye-44428825.html
https://ru.sputnik.md/20210512/9-000-zvonkov-gneva-ekstrennye-sluzhby-Ispanii-vychislili-telefonnogo-khuligana-34720926.html
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в мире, технологии
Как выявить шпионские программы в смартфоне: совет эксперта
Специалист также перечислил "симптомы", которые говорят о заражении телефона вирусами.
КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik.
Неполадки в работе смартфона могут быть связаны с действием программы-шпиона, предупредил директор одного из информационно-аналитических агентств России Денис Кусков, пишут "Известия"
.
Свидетельством заражения гаджета вредоносной программой может являться внезапно садящаяся батарея, а также перезагрузки в момент, когда телефоном не пользуются, отметил эксперт.
Он порекомендовал проверить список установленных программ на телефоне, чтобы убедиться в отсутствии ПО, которые пользователь не загружал. Также следует проверить, какие программы имеют доступ к основным функциям устройства.
"Если вы заметили, что перед отключением телефон длительное время не отключается, то вполне вероятно, что он ищет какой-то источник, которому можно передать информацию. И это тоже может служить основанием для проверки вашего смартфона на наличие вредоносного ПО", — объяснил специалист в беседе с "Прайм
".
Кроме того, он посоветовал обратиться в сервисный центр или самостоятельно установить определенное ПО, способное выявить вредоносные программы.
"Есть множество программ, которые обеспечивают выявление шпионских приложений и их устранение, как российского, так и иностранного производства — их можно найти в магазине приложений и Android, и iOS", — приводит "Газета.ру
" слова Кускова.