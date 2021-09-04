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Команда России в шестой раз победила в конкурсе разведчиков АрМИ
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков/
Команда Российской Федерации стала абсолютным победителем в командном зачете.
КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Российские военные стали шестикратными обладателями кубка Армейских международных игр в конкурсе "Отличники войсковой разведки", который завершился в Новосибирской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр АрМИ-2021.
"По итогам пяти этапов конкурса команда Российской Федерации стала абсолютным победителем в командном зачете и обладателем кубка Армейских международных игр-2021 в шестой раз в истории соревнований, установив при этом пять мировых рекордов Армейских международных игр", - говорится в сообщении.
Участникам конкурса предстояло пройти пять этапов - десантирование и марш-бросок на 15 километров, выявить лучших в вождении боевых машин пехоты (БМП-2), продемонстрировать навыки боевой и физической подготовки на комплексе препятствий "Тропа разведчика", выполнить индивидуальные и групповые стрельбы из штатного оружия, а также преодолеть водную преграду вплавь и на БМП-2. На протяжении всего конкурса разведчики из России уверенно лидировали.
"Упорная борьба на соревнованиях шла за второе призовое место и сохранялась вплоть до последнего этапа. В итоге после подсчета баллов его разделили команды Китайской Народной Республики и Республики Узбекистан. Третье место заняли разведчики из Республики Беларусь", - сообщили в пресс-центре Игр.
В международном этапе конкурса "Отличники войсковой разведки-2021", который проходил на полигоне Кольцово в Новосибирской области, принимали участие шесть основных команд из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана и Индии в полном составе, а также восемь одиночных — это команды Республики Конго, Буркина-Фасо, Мозамбика, ЮАР, Таджикистана, Камеруна, Эсватини, в их составе по одному человеку.
В международном этапе конкурса "Отличники войсковой разведки-2021", который проходил на полигоне Кольцово в Новосибирской области, принимали участие шесть основных команд из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана и Индии в полном составе, а также восемь одиночных — это команды Республики Конго, Буркина-Фасо, Мозамбика, ЮАР, Таджикистана, Камеруна, Эсватини, в их составе по одному человеку.
19 августа, 16:26
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Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военных в составе 277 команд из 42 стран.