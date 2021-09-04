https://ru.sputnik.md/20210904/krovavye-banany-schedrogo-sema-44419887.html

Кровавые бананы щедрого Сэма

Кровавые бананы щедрого Сэма

Свежий подкаст "Знай наших!" расскажет о выходце из Бессарабии - Сэмюэле Зэмюррее. Он получит прозвище "Бананового короля Америки", возглавит крупнейшие... 04.09.2021, Sputnik Молдова

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Кровавые бананы щедрого Сэма Кровавые бананы щедрого Сэма

Вы любите бананы? Очищая очередной банан, быть может, вы вспомните историю о том, как бессарабский мальчик иммигрировал в Алабаму, и что из этого вышло.Энергичный Зэмюррей активно участвует в политике Гондураса, чтобы добиться выгодных для компании условий. Его считали человеком, способным на смелые и решительные действия. В отличие от руководителей компании United Fruit, которые сидели в уютных офисах Бостона, Банановый Сэм работал на кишащих комарами плантациях Центральной Америки, выучил испанский язык и лично руководил работами.В биографии Зэмюррея Рич Коэн живописно рассказывает о знакомстве Бананового Сэма с гондурасским мулом. В первый раз мул сбросил Сэма на землю. Во второй раз животное укусило его за палец ноги. В третий раз - мул упал и покатился. В четвертый - мул вынес Сэма на середину реки и там его сбросил.Его жизнь стала яркой иллюстрацией американской мечты.После того как Банановый Сэм поглотил и возглавил своего конкурента United Fruit, New York Times назовет его "Рыбой, проглотившей кита".

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