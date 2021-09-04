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Кровавые бананы щедрого Сэма
Кровавые бананы щедрого Сэма
Свежий подкаст "Знай наших!" расскажет о выходце из Бессарабии - Сэмюэле Зэмюррее. Он получит прозвище "Бананового короля Америки", возглавит крупнейшие... 04.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-04T20:00+0300
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Кровавые бананы щедрого Сэма
Кровавые бананы щедрого Сэма
Вы любите бананы? Очищая очередной банан, быть может, вы вспомните историю о том, как бессарабский мальчик иммигрировал в Алабаму, и что из этого вышло.Энергичный Зэмюррей активно участвует в политике Гондураса, чтобы добиться выгодных для компании условий. Его считали человеком, способным на смелые и решительные действия. В отличие от руководителей компании United Fruit, которые сидели в уютных офисах Бостона, Банановый Сэм работал на кишащих комарами плантациях Центральной Америки, выучил испанский язык и лично руководил работами.В биографии Зэмюррея Рич Коэн живописно рассказывает о знакомстве Бананового Сэма с гондурасским мулом. В первый раз мул сбросил Сэма на землю. Во второй раз животное укусило его за палец ноги. В третий раз - мул упал и покатился. В четвертый - мул вынес Сэма на середину реки и там его сбросил.Его жизнь стала яркой иллюстрацией американской мечты.После того как Банановый Сэм поглотил и возглавил своего конкурента United Fruit, New York Times назовет его "Рыбой, проглотившей кита".
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Валентина Топоривская
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подкасты, знай наших!

Кровавые бананы щедрого Сэма

20:00 04.09.2021
315
Радио
Кровавые бананы щедрого Сэма
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Свежий подкаст "Знай наших!" расскажет о выходце из Бессарабии - Сэмюэле Зэмюррее. Он получит прозвище "Бананового короля Америки", возглавит крупнейшие компании в странах Центральной Америки и создаст крупнейшую банановую империю.
Вы любите бананы? Очищая очередной банан, быть может, вы вспомните историю о том, как бессарабский мальчик иммигрировал в Алабаму, и что из этого вышло.
Энергичный Зэмюррей активно участвует в политике Гондураса, чтобы добиться выгодных для компании условий. Его считали человеком, способным на смелые и решительные действия.
В отличие от руководителей компании United Fruit, которые сидели в уютных офисах Бостона, Банановый Сэм работал на кишащих комарами плантациях Центральной Америки, выучил испанский язык и лично руководил работами.
© Public Domain / Genthe, ArnoldРабочие разгружают бананы в Новом Орлеане в 1920-е годы
Рабочие разгружают бананы в Новом Орлеане в 1920-е годы - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
Рабочие разгружают бананы в Новом Орлеане в 1920-е годы
© Public Domain / Genthe, Arnold
В биографии Зэмюррея Рич Коэн живописно рассказывает о знакомстве Бананового Сэма с гондурасским мулом. В первый раз мул сбросил Сэма на землю. Во второй раз животное укусило его за палец ноги. В третий раз - мул упал и покатился. В четвертый - мул вынес Сэма на середину реки и там его сбросил.

"Вы никогда не поймете банановый бизнес, пока не поймете бананового мула, а бананового мула вы не поймете никогда", - любят говорить старые банановые ковбои.

© Public Domain / Barnett, A. L.Корабли United Fruit в Новом Орлеане, около 1910 г.
Корабли United Fruit в Новом Орлеане, около 1910 г. - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
Корабли United Fruit в Новом Орлеане, около 1910 г.
© Public Domain / Barnett, A. L.
Его жизнь стала яркой иллюстрацией американской мечты.

"Когда Сэмюэль Зэмюррей приехал в Америку, он был высок, долговяз и без гроша в кармане. Когда шестьдесят девять лет спустя он умер в своем большом доме в Новом Орлеане, он стал одним из самых богатых и влиятельных людей мира", - написал Рич Коэн в книге "Рыба, проглотившая кита".

© AP Photo Сэмюэл Земюррей
 Сэмюэл Земюррей - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
Сэмюэл Земюррей
© AP Photo
После того как Банановый Сэм поглотил и возглавил своего конкурента United Fruit, New York Times назовет его "Рыбой, проглотившей кита".
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