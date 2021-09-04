https://ru.sputnik.md/20210904/krovavye-banany-schedrogo-sema-44419887.html
Кровавые бананы щедрого Сэма
Кровавые бананы щедрого Сэма
Свежий подкаст "Знай наших!" расскажет о выходце из Бессарабии - Сэмюэле Зэмюррее. Он получит прозвище "Бананового короля Америки", возглавит крупнейшие... 04.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-04T20:00+0300
2021-09-04T20:00+0300
2021-09-04T20:00+0300
радио
подкасты
знай наших!
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44420017_0:87:641:447_1920x0_80_0_0_fc59cb53de905701a237d27cfc2d4f8d.jpg
Кровавые бананы щедрого Сэма
Кровавые бананы щедрого Сэма
Вы любите бананы? Очищая очередной банан, быть может, вы вспомните историю о том, как бессарабский мальчик иммигрировал в Алабаму, и что из этого вышло.Энергичный Зэмюррей активно участвует в политике Гондураса, чтобы добиться выгодных для компании условий. Его считали человеком, способным на смелые и решительные действия. В отличие от руководителей компании United Fruit, которые сидели в уютных офисах Бостона, Банановый Сэм работал на кишащих комарами плантациях Центральной Америки, выучил испанский язык и лично руководил работами.В биографии Зэмюррея Рич Коэн живописно рассказывает о знакомстве Бананового Сэма с гондурасским мулом. В первый раз мул сбросил Сэма на землю. Во второй раз животное укусило его за палец ноги. В третий раз - мул упал и покатился. В четвертый - мул вынес Сэма на середину реки и там его сбросил.Его жизнь стала яркой иллюстрацией американской мечты.После того как Банановый Сэм поглотил и возглавил своего конкурента United Fruit, New York Times назовет его "Рыбой, проглотившей кита".
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44420017_0:27:641:507_1920x0_80_0_0_405645dc27ec1183d92530cba694556a.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
подкасты, знай наших!
Кровавые бананы щедрого Сэма
Свежий подкаст "Знай наших!" расскажет о выходце из Бессарабии - Сэмюэле Зэмюррее. Он получит прозвище "Бананового короля Америки", возглавит крупнейшие компании в странах Центральной Америки и создаст крупнейшую банановую империю.
Вы любите бананы? Очищая очередной банан, быть может, вы вспомните историю о том, как бессарабский мальчик иммигрировал в Алабаму, и что из этого вышло.
Энергичный Зэмюррей активно участвует в политике Гондураса, чтобы добиться выгодных для компании условий. Его считали человеком, способным на смелые и решительные действия.
В отличие от руководителей компании United Fruit, которые сидели в уютных офисах Бостона, Банановый Сэм работал на кишащих комарами плантациях Центральной Америки, выучил испанский язык и лично руководил работами.
В биографии Зэмюррея Рич Коэн живописно рассказывает о знакомстве Бананового Сэма с гондурасским мулом. В первый раз мул сбросил Сэма на землю. Во второй раз животное укусило его за палец ноги. В третий раз - мул упал и покатился. В четвертый - мул вынес Сэма на середину реки и там его сбросил.
"Вы никогда не поймете банановый бизнес, пока не поймете бананового мула, а бананового мула вы не поймете никогда", - любят говорить старые банановые ковбои.
Его жизнь стала яркой иллюстрацией американской мечты.
"Когда Сэмюэль Зэмюррей приехал в Америку, он был высок, долговяз и без гроша в кармане. Когда шестьдесят девять лет спустя он умер в своем большом доме в Новом Орлеане, он стал одним из самых богатых и влиятельных людей мира", - написал Рич Коэн в книге "Рыба, проглотившая кита".
После того как Банановый Сэм поглотил и возглавил своего конкурента United Fruit, New York Times назовет его "Рыбой, проглотившей кита".