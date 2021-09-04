https://ru.sputnik.md/20210904/kuda-puskayut-s-moldavskim-covid-sertifikatom-midei-obnovilo-informatsiyu-44486175.html

Куда пускают с молдавским COVID-сертификатом: МИДЕИ обновило информацию

Куда пускают с молдавским COVID-сертификатом: МИДЕИ обновило информацию

В какие страны можно въехать с молдавским сертификатом вакцинации

2021-09-04T15:01+0300

2021-09-04T15:01+0300

2021-09-04T15:01+0300

коронавирус

в молдове

сертификат

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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Украина, Венгрия, Грузия, Турция, Черногория, Казахстан, Туркменистан, Беларусь и Сербия - это страны, с которыми Республика Молдова достигла двустороннего соглашения о взаимном признании национальных свидетельств о вакцинации. Таким образом, молдаване, привитые одной из вакцин, доступных в Республике Молдова, могут путешествовать в эти страны на основании сертификата о вакцинации. Кроме того, сертификаты о вакцинации, выданные властями Республики Молдова, которые соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения и Европейского союза, признаются в Болгарии, Испании, Румынии, Сан-Марино, Эстонии, Греции, Германии, Литве, Австрии, Хорватии, Словакии, Словении, Швейцарии, Финляндии, Боснии и Герцеговине, Ирландии, Дании, Армении, Франции, Нидерландах, Чехии.Положения документа могут изменяться в зависимости от развития эпидситуации в Республике Молдова.Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что аналогичные шаги были предприняты по дипломатическим каналам в отношении министерств иностранных дел Чешской Республики, Польши, Великобритании, Франции, России, Ирландии, Латвии, Италии, Кыргызстана, Таджикистана, Израиля, Сербии, Люксембурга, Армении, Узбекистана.

https://ru.sputnik.md/20210827/evrokomissiya-raportuet-sotnyakh-millionov-es-covid-sertifikatov-44296077.html

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2021

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Родика Герчиу https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

в молдове, сертификат