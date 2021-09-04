Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210904/kuda-puskayut-s-moldavskim-covid-sertifikatom-midei-obnovilo-informatsiyu-44486175.html
Куда пускают с молдавским COVID-сертификатом: МИДЕИ обновило информацию
Куда пускают с молдавским COVID-сертификатом: МИДЕИ обновило информацию
В какие страны можно въехать с молдавским сертификатом вакцинации
2021-09-04T15:01+0300
2021-09-04T15:01+0300
коронавирус
в молдове
сертификат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/19/35246987_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_27ec81d2c9f9bdb948199ec29ab649ee.jpg
КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Украина, Венгрия, Грузия, Турция, Черногория, Казахстан, Туркменистан, Беларусь и Сербия - это страны, с которыми Республика Молдова достигла двустороннего соглашения о взаимном признании национальных свидетельств о вакцинации. Таким образом, молдаване, привитые одной из вакцин, доступных в Республике Молдова, могут путешествовать в эти страны на основании сертификата о вакцинации. Кроме того, сертификаты о вакцинации, выданные властями Республики Молдова, которые соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения и Европейского союза, признаются в Болгарии, Испании, Румынии, Сан-Марино, Эстонии, Греции, Германии, Литве, Австрии, Хорватии, Словакии, Словении, Швейцарии, Финляндии, Боснии и Герцеговине, Ирландии, Дании, Армении, Франции, Нидерландах, Чехии.Положения документа могут изменяться в зависимости от развития эпидситуации в Республике Молдова.Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что аналогичные шаги были предприняты по дипломатическим каналам в отношении министерств иностранных дел Чешской Республики, Польши, Великобритании, Франции, России, Ирландии, Латвии, Италии, Кыргызстана, Таджикистана, Израиля, Сербии, Люксембурга, Армении, Узбекистана.
https://ru.sputnik.md/20210827/evrokomissiya-raportuet-sotnyakh-millionov-es-covid-sertifikatov-44296077.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Родика Герчиу
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
Родика Герчиу
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/19/35246987_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_42f9659403799b24fd5f3444ec0659bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, сертификат

Куда пускают с молдавским COVID-сертификатом: МИДЕИ обновило информацию

15:01 04.09.2021
288
© AFP 2021 / ERIC LALMANDЭлектронный сертификат вакцинации
Электронный сертификат вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 04.09.2021
© AFP 2021 / ERIC LALMAND
Rodica Gherciu - Sputnik Молдова
Родика Герчиу
Все материалы
Министерство иностранных дел и евроинтеграции обнародовало обновленную информацию о признании странами мира молдавского сертификата вакцинации.
КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Украина, Венгрия, Грузия, Турция, Черногория, Казахстан, Туркменистан, Беларусь и Сербия - это страны, с которыми Республика Молдова достигла двустороннего соглашения о взаимном признании национальных свидетельств о вакцинации. Таким образом, молдаване, привитые одной из вакцин, доступных в Республике Молдова, могут путешествовать в эти страны на основании сертификата о вакцинации.
Green Pass коронавирусный сертификат - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
Коронавирус
Еврокомиссия рапортует о сотнях миллионов выпущенных в ЕС COVID-сертификатах
27 августа, 14:37
230
Кроме того, сертификаты о вакцинации, выданные властями Республики Молдова, которые соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения и Европейского союза, признаются в Болгарии, Испании, Румынии, Сан-Марино, Эстонии, Греции, Германии, Литве, Австрии, Хорватии, Словакии, Словении, Швейцарии, Финляндии, Боснии и Герцеговине, Ирландии, Дании, Армении, Франции, Нидерландах, Чехии.
Положения документа могут изменяться в зависимости от развития эпидситуации в Республике Молдова.
Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что аналогичные шаги были предприняты по дипломатическим каналам в отношении министерств иностранных дел Чешской Республики, Польши, Великобритании, Франции, России, Ирландии, Латвии, Италии, Кыргызстана, Таджикистана, Израиля, Сербии, Люксембурга, Армении, Узбекистана.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:25Молдавские спортсменки завоевали серебро на чемпионате мира по гребле
16:05В США опасаются активизации террористов
15:34Чего хотят русскоговорящие молодые люди в Молдове - опрос
15:15Команда России в шестой раз победила в конкурсе разведчиков АрМИ
15:01Куда пускают с молдавским COVID-сертификатом: МИДЕИ обновило информацию
14:32В России мигрантов обяжут получать карты с чипом об отпечатках пальцев
14:02Почему Санду не сможет поехать в Россию в ближайшее время
13:28Нацбанк повысил базовую ставку на 1% - ставки по кредитам и депозитам тоже выросли
13:00"Праздничная" стрельба в Афганистане: не менее 17 погибших
12:28Стрельба в Италии: восемь пострадавших, полиция не исключает этнический конфликт
12:12Результаты Паралимпиады в Токио для Молдовы
12:00В Китае произошло землетрясение
11:38Немеренко предлагает штрафовать граждан на 500 тысяч леев: в чем причина
11:27Молдова получила от Румынии 100 тысяч быстрых тестов на COVID-19: как их будут применять
11:00Примаков: в РФ опасаются повторения нападок на русскоязычных в бывших республиках СССР
10:48Маячит локдаун: когда соберется на заседание Нацкомиссия по здравоохранению
10:22Топливо подорожало: НАРЭ установило максимальные цены на бензин на выходные
10:05Власти Кишинева выделят три миллиона леев на обязательное тестирование учителей
09:32"Все бегут" — примет ли Молдова афганских беженцев
09:02Где в Кишиневе 4 сентября находятся мобильные пункты вакцинации