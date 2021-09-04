https://ru.sputnik.md/20210904/lokdaun-kogda-soberetsya-zasedanie-natskomissiya-zdravookhraneniyu-44481916.html

Маячит локдаун: когда соберется на заседание Нацкомиссия по здравоохранению

Маячит локдаун: когда соберется на заседание Нацкомиссия по здравоохранению

Когда соберется на заседание Нацкомиссия по здравоохранению в Молдове

2021-09-04T10:48+0300

2021-09-04T10:48+0300

2021-09-04T11:01+0300

коронавирус

правительство

ограничения

алла немеренко

в молдове

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) состоится во вторник. Об этом 3 сентября заявила министр здравоохранения Алла Немеренко.На заседании будет рассматриваться вопрос о введении новых ограничений в связи с ростом числа новых случаев COVID-19.О необходимости новых ограничений неоднократно заявляли представители властей.На заседании правительства в пятницу премьер-министр Наталья Гаврилица говорила о необходимости ужесточения противоэпидемиологических мер."Штамм "Дельта" проявляет себя агрессивней, особенно среди молодежи. У меня на столе множество обращений с просьбами принять более жесткие меры по борьбе с распространением вируса", - заявила Гаврилица. Она попросила главу Минздрава назначить дату нового заседания НЧКОЗ и подготовить адекватные меры для борьбы с распространением COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20210902/pravitelstvo-plan-podderzhka-44433222.html

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2021

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правительство, ограничения, алла немеренко, в молдове, наталья гаврилица