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Маячит локдаун: когда соберется на заседание Нацкомиссия по здравоохранению
Маячит локдаун: когда соберется на заседание Нацкомиссия по здравоохранению
Когда соберется на заседание Нацкомиссия по здравоохранению в Молдове
2021-09-04T10:48+0300
2021-09-04T11:01+0300
коронавирус
правительство
ограничения
алла немеренко
в молдове
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) состоится во вторник. Об этом 3 сентября заявила министр здравоохранения Алла Немеренко.На заседании будет рассматриваться вопрос о введении новых ограничений в связи с ростом числа новых случаев COVID-19.О необходимости новых ограничений неоднократно заявляли представители властей.На заседании правительства в пятницу премьер-министр Наталья Гаврилица говорила о необходимости ужесточения противоэпидемиологических мер."Штамм "Дельта" проявляет себя агрессивней, особенно среди молодежи. У меня на столе множество обращений с просьбами принять более жесткие меры по борьбе с распространением вируса", - заявила Гаврилица. Она попросила главу Минздрава назначить дату нового заседания НЧКОЗ и подготовить адекватные меры для борьбы с распространением COVID-19.
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правительство, ограничения, алла немеренко, в молдове, наталья гаврилица

Маячит локдаун: когда соберется на заседание Нацкомиссия по здравоохранению

10:48 04.09.2021 (обновлено: 11:01 04.09.2021)
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© Photo : Facebook / Primăria Municipiului ChișinăuМолдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
Молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей - Sputnik Молдова, 1920, 04.09.2021
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Ожидается, что меры по борьбе с COVID-19 в Молдове будут ужесточены.
КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) состоится во вторник. Об этом 3 сентября заявила министр здравоохранения Алла Немеренко.
На заседании будет рассматриваться вопрос о введении новых ограничений в связи с ростом числа новых случаев COVID-19.

"Уже есть проект решения. Пока не могу предоставить детали. Каждый член комиссии должен высказаться, предложить улучшения. Давайте подождем вторника и тогда будет точная информация", - заявила Немеренко.

О необходимости новых ограничений неоднократно заявляли представители властей.
На заседании правительства в пятницу премьер-министр Наталья Гаврилица говорила о необходимости ужесточения противоэпидемиологических мер.
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"Штамм "Дельта" проявляет себя агрессивней, особенно среди молодежи. У меня на столе множество обращений с просьбами принять более жесткие меры по борьбе с распространением вируса", - заявила Гаврилица.
Она попросила главу Минздрава назначить дату нового заседания НЧКОЗ и подготовить адекватные меры для борьбы с распространением COVID-19.
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