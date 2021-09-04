https://ru.sputnik.md/20210904/lokdaun-kogda-soberetsya-zasedanie-natskomissiya-zdravookhraneniyu-44481916.html
Маячит локдаун: когда соберется на заседание Нацкомиссия по здравоохранению
Маячит локдаун: когда соберется на заседание Нацкомиссия по здравоохранению
Когда соберется на заседание Нацкомиссия по здравоохранению в Молдове
2021-09-04T10:48+0300
2021-09-04T10:48+0300
2021-09-04T11:01+0300
коронавирус
правительство
ограничения
алла немеренко
в молдове
наталья гаврилица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/13/34052965_0:5:1280:725_1920x0_80_0_0_f22cc4b61c5b892d76c681e77b3ac5d7.jpg
КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) состоится во вторник. Об этом 3 сентября заявила министр здравоохранения Алла Немеренко.На заседании будет рассматриваться вопрос о введении новых ограничений в связи с ростом числа новых случаев COVID-19.О необходимости новых ограничений неоднократно заявляли представители властей.На заседании правительства в пятницу премьер-министр Наталья Гаврилица говорила о необходимости ужесточения противоэпидемиологических мер."Штамм "Дельта" проявляет себя агрессивней, особенно среди молодежи. У меня на столе множество обращений с просьбами принять более жесткие меры по борьбе с распространением вируса", - заявила Гаврилица. Она попросила главу Минздрава назначить дату нового заседания НЧКОЗ и подготовить адекватные меры для борьбы с распространением COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20210902/pravitelstvo-plan-podderzhka-44433222.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/13/34052965_112:0:1249:853_1920x0_80_0_0_5c846372e73b4b621c50a85102e60af4.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
правительство, ограничения, алла немеренко, в молдове, наталья гаврилица
Маячит локдаун: когда соберется на заседание Нацкомиссия по здравоохранению
10:48 04.09.2021 (обновлено: 11:01 04.09.2021)
Ожидается, что меры по борьбе с COVID-19 в Молдове будут ужесточены.
КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) состоится во вторник. Об этом 3 сентября заявила министр здравоохранения Алла Немеренко.
На заседании будет рассматриваться вопрос о введении новых ограничений в связи с ростом числа новых случаев COVID-19.
"Уже есть проект решения. Пока не могу предоставить детали. Каждый член комиссии должен высказаться, предложить улучшения. Давайте подождем вторника и тогда будет точная информация", - заявила Немеренко.
О необходимости новых ограничений неоднократно заявляли представители властей.
На заседании правительства в пятницу премьер-министр Наталья Гаврилица говорила о необходимости ужесточения противоэпидемиологических мер.
"Штамм "Дельта" проявляет себя агрессивней, особенно среди молодежи. У меня на столе множество обращений с просьбами принять более жесткие меры по борьбе с распространением вируса", - заявила Гаврилица.
Она попросила главу Минздрава назначить дату нового заседания НЧКОЗ и подготовить адекватные меры для борьбы с распространением COVID-19.