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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
Сколько новых случаев коронавируса подтверждено в Молдове 4 сентября
2021-09-04T17:42+0300
2021-09-04T17:55+0300
коронавирус
заболевшие
в молдове
статистика
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КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 384 новых случая инфицирования COVID-19, из которых 326 – у невакцинированных. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Отмечено 17 случаев импорта инфекции: по два – из Румынии, Германии, России, Украине, по одному - из Болгарии, Греции, Турции.Общее число случаев заражения в стране достигло 269 986.У медработников выявили еще 8 случаев инфицирования коронавирусом: у одного врача, четырех медсестер и трех сотрудников вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 3810 тестов.В то же время за сутки выздоровело 439 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 258 849.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерло семь человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6426.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210902/moldova-v-shage-ot-krasnogo-koda-iz-za-koronavirusa-budut-li-novye-ogranicheniya-44413232.html
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Евгений Чебан
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заболевшие, в молдове, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки

17:42 04.09.2021 (обновлено: 17:55 04.09.2021)
370
© Photo : Miroslav RotariAmbulanță
Ambulanță - Sputnik Молдова, 1920, 04.09.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 384 новых случая инфицирования COVID-19, из которых 326 – у невакцинированных. Такие данные представили в Минздраве в субботу.
Отмечено 17 случаев импорта инфекции: по два – из Румынии, Германии, России, Украине, по одному - из Болгарии, Греции, Турции.
Общее число случаев заражения в стране достигло 269 986.
У медработников выявили еще 8 случаев инфицирования коронавирусом: у одного врача, четырех медсестер и трех сотрудников вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 3810 тестов.

Всего в больницах находится 1160 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 165 (из них 21 подключен к аппаратам ИВЛ).

В то же время за сутки выздоровело 439 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 258 849.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерло семь человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6426.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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