https://ru.sputnik.md/20210904/mir-za-sutki-rekord-ronaldu-pozhar-v-kieve-i-stop-signal-dlya-general-motors-44478491.html

Мир за сутки: рекорд Роналду, пожар в Киеве и "стоп-сигнал" для General Motors

Мир за сутки: рекорд Роналду, пожар в Киеве и "стоп-сигнал" для General Motors

Мир за сутки: рекорд Роналду, пожар в Киеве и "стоп-сигнал" для General Motors

2021-09-04T08:31+0300

2021-09-04T08:31+0300

2021-09-04T08:32+0300

общество

в мире

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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Португальский форвард футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса, пишет МИР24.Он побил рекорд по голам за сборную, забив в ворота соперников два мяча в игре с Ирландией (2:1), в рамках отборочного этапа ЧМ–2022. Теперь у спортсмена 111 голов за национальную команду. Именно этот рекорд Роналду внесли в Книгу Гиннесса, а сам 36-летний футболист получил сертификат."Спасибо Книге рекордов Гиннесса. Всегда приятно, когда тебя признают мировым рекордсменом", – написал он в Instagram.Ранее сообщалось, что Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед". По данным СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Футболист выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год. У Роналду в "Манчестер Юнайтед" будет любимый седьмой номер. Он ранее принадлежал уругвайскому форварду Эдинсону Кавани.В Киеве загорелся костел Святого НиколаяСообщение о пожаре поступило в в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Киеве в 21:49. Сообщалось, что огонь вспыхнул в храме по улице Большой Васильковской, 77 в Печерском районе украинской столицы.Как сообщается в пресс-релизе киевского отделения ДСНС, на место были направлены расчеты из ближайших пожарно-спасательных подразделений.Пожар возник между первым и вторым уровнями костела, где располагается орган. Огонь распространился на кровлю. К ликвидации возгорания было привлечено 16 единиц техники, а также 80 человек личного состава.В 22:41 пожар был локализован на площади 80 квадратных метров, а в 23:26 - ликвидирован, сообщает пресс-служба. Причина возгорания устанавливается.General Motors останавливает производство в Северной АмерикеАвтомобильный гигант объявил, что со следующей недели останавливает производство почти на всех своих заводах в Северной Америке, пишет ФАН.Руководство General Motors заявило, что вынуждено было пойти на этот шаг из-за дефицита электронных компонентов, с которым столкнулось производство.Согласно официальной информации, в США продолжат работу всего четыре сборочные площадки, на которых собираются наиболее востребованные модели."Все объявления, которые мы сделали сегодня, связаны с нехваткой чипов, единственный завод, который не связан с этим, — это площадка Orion", — сообщил представитель GM Дэн Флорес, ссылаясь на закрытие этого завода из-за проблем с массовым отзывом электромобилей Chevy Bolt, выпускавшихся здесь.Автопроизводители по всему миру испытывают нехватку электронных компонентов, которая связана с приостановкой производства чипов на заводах в Азии из-за пандемии COVID-19. Также дефициту полупроводников способствовал рост спроса на электронные устройства, который был вызван переводом большого числа офисных работников на "удаленку". Это привело к остановке конвейеров многих мировых производителей автомобилей.

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