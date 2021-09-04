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Тревожный сигнал для молдавских садоводов
Тревожный сигнал для молдавских садоводов
Цены на яблоки в Молдове
2021-09-04T07:30+0300
2021-09-04T09:31+0300
экономика
яблоки
садоводы
в молдове
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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. В Молдове с конца июля по конец августа 2021 года уровень средних оптовых цен на яблоки летних сортов не превышал 5-6 леев за килограмм, а периодически опускался и до 4 леев, сообщает интернет-ресурс EastFruit. В июле-августе прошлого года уровень цен на молдавские яблоки был значительно выше – 6-12 леев за килограмм.По мнению специалистов Федерации сельхозпроизводителей Молдовы (FARM), низкие цены на летнее яблоко урожая-2021 на протяжении практически всего сезона его реализации – это тревожный сигнал для молдавских фермеров. Более того, вполне возможно, что низкий спрос и низкие закупочные цены "по инерции" распространятся также на яблоки осенних сортов, по крайней мере, в сентябре", – пишет EastFruit.Как утверждают представители фермерских организаций, хотя урожай яблок в этом году в Молдове сравнительно высок – по ранее объявленным прогнозам он составит не менее 600 тысяч тонн – качество плодов в большом количестве садов оценивается как "среднее". Из-за летних осадков с градом и недостаточно эффективных санобработок на яблоневых плантациях распространились заболевания (парша). То есть можно предположить, что в начале осени на молдавском рынке будет много предложений яблока такого качества, которое вряд ли устроит трейдеров-экспортеров.
https://ru.sputnik.md/20210817/tseny-na-stolovyy-vinograd-v-moldove-poshli-vniz-43959015.html
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Дмитрий Терехов
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яблоки, садоводы, в молдове

Тревожный сигнал для молдавских садоводов

07:30 04.09.2021 (обновлено: 09:31 04.09.2021)
493
© Sputnik / Mihai CarausЯблоки
Яблоки - Sputnik Молдова, 1920, 04.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Хотя урожай яблок в этом году в Молдове сравнительно высок, качество плодов в большом количестве садов оценивается как "среднее".
КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. В Молдове с конца июля по конец августа 2021 года уровень средних оптовых цен на яблоки летних сортов не превышал 5-6 леев за килограмм, а периодически опускался и до 4 леев, сообщает интернет-ресурс EastFruit.
В июле-августе прошлого года уровень цен на молдавские яблоки был значительно выше – 6-12 леев за килограмм.
По мнению специалистов Федерации сельхозпроизводителей Молдовы (FARM), низкие цены на летнее яблоко урожая-2021 на протяжении практически всего сезона его реализации – это тревожный сигнал для молдавских фермеров.

"Он свидетельствует с одной стороны об очень низком потенциале платежеспособного спроса со стороны внутреннего рынка, с другой — о растущем уровне конкуренции раннего молдавского яблока на российском рынке со стороны местной и импортной (среднеазиатской, иранской, турецкой) продукции.

Более того, вполне возможно, что низкий спрос и низкие закупочные цены "по инерции" распространятся также на яблоки осенних сортов, по крайней мере, в сентябре", – пишет EastFruit.
Виноград - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
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17 августа, 07:30
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Как утверждают представители фермерских организаций, хотя урожай яблок в этом году в Молдове сравнительно высок – по ранее объявленным прогнозам он составит не менее 600 тысяч тонн – качество плодов в большом количестве садов оценивается как "среднее". Из-за летних осадков с градом и недостаточно эффективных санобработок на яблоневых плантациях распространились заболевания (парша). То есть можно предположить, что в начале осени на молдавском рынке будет много предложений яблока такого качества, которое вряд ли устроит трейдеров-экспортеров.
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