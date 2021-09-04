https://ru.sputnik.md/20210904/moldavskie-sadovody-44472612.html

Тревожный сигнал для молдавских садоводов

Тревожный сигнал для молдавских садоводов

Цены на яблоки в Молдове

2021-09-04T07:30+0300

2021-09-04T07:30+0300

2021-09-04T09:31+0300

экономика

яблоки

садоводы

в молдове

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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. В Молдове с конца июля по конец августа 2021 года уровень средних оптовых цен на яблоки летних сортов не превышал 5-6 леев за килограмм, а периодически опускался и до 4 леев, сообщает интернет-ресурс EastFruit. В июле-августе прошлого года уровень цен на молдавские яблоки был значительно выше – 6-12 леев за килограмм.По мнению специалистов Федерации сельхозпроизводителей Молдовы (FARM), низкие цены на летнее яблоко урожая-2021 на протяжении практически всего сезона его реализации – это тревожный сигнал для молдавских фермеров. Более того, вполне возможно, что низкий спрос и низкие закупочные цены "по инерции" распространятся также на яблоки осенних сортов, по крайней мере, в сентябре", – пишет EastFruit.Как утверждают представители фермерских организаций, хотя урожай яблок в этом году в Молдове сравнительно высок – по ранее объявленным прогнозам он составит не менее 600 тысяч тонн – качество плодов в большом количестве садов оценивается как "среднее". Из-за летних осадков с градом и недостаточно эффективных санобработок на яблоневых плантациях распространились заболевания (парша). То есть можно предположить, что в начале осени на молдавском рынке будет много предложений яблока такого качества, которое вряд ли устроит трейдеров-экспортеров.

https://ru.sputnik.md/20210817/tseny-na-stolovyy-vinograd-v-moldove-poshli-vniz-43959015.html

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2021

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яблоки, садоводы, в молдове