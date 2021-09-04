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Участники соревнований по академической гребле во время заезда на XXV Летних Олимпийских играх в Барселоне - Sputnik Молдова, 1920
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Молдавский спортсмен выиграл один из самых сложных в Европе триатлонов
Молдавский спортсмен выиграл один из самых сложных в Европе триатлонов
Молдавский спортсмен выиграл один из самых сложных в Европе триатлонов
2021-09-04T19:07+0300
2021-09-04T19:07+0300
спорт
в молдове
трассы
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КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Молдавский триатлонист Андрей Врабий выиграл один из самых сложных триатлонов Европы - Transfier 70.03 Triathlon. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Федерация триатлона Молдовы.Андрей Врабий пришел к финишу первым с девятиминутным отрывом от соперника (4:55:05).Transfier 70.03 – самый сложный триатлон в Румынии, который входит в тройку самых непростых триатлонов на длинные дистанции в мире. По сложности соревнование аналогично Savageman 70.3 и Wildflower 70.3.
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Евгений Чебан
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в молдове, трассы

Молдавский спортсмен выиграл один из самых сложных в Европе триатлонов

19:07 04.09.2021
119
© Photo : Facebook / H3RO by TriChallengeАндрей Врабий выиграл в Румынии
Андрей Врабий выиграл в Румынии - Sputnik Молдова, 1920, 04.09.2021
© Photo : Facebook / H3RO by TriChallenge
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Transfier 70.03 – самый сложный триатлон в Румынии, его маршрут проходит по известнейшему Трансфэгэрашскому шоссе.
КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Молдавский триатлонист Андрей Врабий выиграл один из самых сложных триатлонов Европы - Transfier 70.03 Triathlon. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Федерация триатлона Молдовы.
Андрей Врабий пришел к финишу первым с девятиминутным отрывом от соперника (4:55:05).
Transfier 70.03 – самый сложный триатлон в Румынии, который входит в тройку самых непростых триатлонов на длинные дистанции в мире. По сложности соревнование аналогично Savageman 70.3 и Wildflower 70.3.
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