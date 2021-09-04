https://ru.sputnik.md/20210904/moldavskiy-sportsmen-vyigral-odin-iz-samykh-slozhnykh-v-evrope-triatlonov-44493255.html
Молдавский спортсмен выиграл один из самых сложных в Европе триатлонов
Молдавский спортсмен выиграл один из самых сложных в Европе триатлонов
Молдавский спортсмен выиграл один из самых сложных в Европе триатлонов
2021-09-04T19:07+0300
2021-09-04T19:07+0300
2021-09-04T19:07+0300
спорт
в молдове
трассы
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КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Молдавский триатлонист Андрей Врабий выиграл один из самых сложных триатлонов Европы - Transfier 70.03 Triathlon. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Федерация триатлона Молдовы.Андрей Врабий пришел к финишу первым с девятиминутным отрывом от соперника (4:55:05).Transfier 70.03 – самый сложный триатлон в Румынии, который входит в тройку самых непростых триатлонов на длинные дистанции в мире. По сложности соревнование аналогично Savageman 70.3 и Wildflower 70.3.
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Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
в молдове, трассы
Молдавский спортсмен выиграл один из самых сложных в Европе триатлонов
Transfier 70.03 – самый сложный триатлон в Румынии, его маршрут проходит по известнейшему Трансфэгэрашскому шоссе.
КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Молдавский триатлонист Андрей Врабий выиграл один из самых сложных триатлонов Европы - Transfier 70.03 Triathlon. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Федерация триатлона Молдовы.
Андрей Врабий пришел к финишу первым с девятиминутным отрывом от соперника (4:55:05).
Transfier 70.03 – самый сложный триатлон в Румынии, который входит в тройку самых непростых триатлонов на длинные дистанции в мире. По сложности соревнование аналогично Savageman 70.3 и Wildflower 70.3.