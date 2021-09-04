https://ru.sputnik.md/20210904/moldova-poluchila-ot-rumynii-100-tysyach-bystrykh-testov-na-covid-19-kak-ikh-budut-primenyat-44481469.html
Молдова получила от Румынии 100 тысяч быстрых тестов на COVID-19: как их будут применять
Молдова получила от Румынии 100 тысяч быстрых тестов на COVID-19: как их будут применять
В Молдову из Румынии прибыли экспресс-тесты на коронавирус
2021-09-04T11:27+0300
2021-09-04T11:27+0300
2021-09-04T11:46+0300
румыния
тесты
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. В Кишинев прибыла партия в 100 тысяч быстрых антиген-тестов на коронавирус, их республике безвозмездно предоставили власти Румынии. Во время церемонии передачи тестов глава Минздрава Алла Немеренко заявила, что они в первую очередь будут использоваться сотрудниками скорой медицинской помощи для выявления вируса у пациентов на дому.Отвечая на вопрос журналистов о возможном использовании тестов для проверки учителей в школах, Немеренко заявила, что тесты скорее могут быть использованы для тестирования детей в отдельных школах, чем для тестирования учителей.Напомним, ранее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила, что все непривитые против коронавируса педагоги будут обязаны каждые 14 дней проходить тестирование за свой счет. Освобождены от этой меры будут только вакцинированные учителя, а также те, кто переболел коронавирусом в последние полгода и имеет антитела.
https://ru.sputnik.md/20210826/nemerenko-sobiraetsya-reshat-problemu-uchiteley-44262734.html
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румыния, тесты, в молдове
Молдова получила от Румынии 100 тысяч быстрых тестов на COVID-19: как их будут применять
11:27 04.09.2021 (обновлено: 11:46 04.09.2021)
Тестами оснастят бригады скрой медицинской помощи.
КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. В Кишинев прибыла партия в 100 тысяч быстрых антиген-тестов на коронавирус, их республике безвозмездно предоставили власти Румынии.
"Партия из 100 000 экспресс-тестов для выявления антигена SARS CoV-2 прибыла в Республику Молдова в рамках международной миссии помощи, предложенной нашей стране Румынией", - говорится в сообщении Минздрава в соцсетях.
Во время церемонии передачи тестов глава Минздрава Алла Немеренко заявила, что они в первую очередь будут использоваться сотрудниками скорой медицинской помощи для выявления вируса у пациентов на дому.
Отвечая на вопрос журналистов о возможном использовании тестов для проверки учителей в школах, Немеренко заявила, что тесты скорее могут быть использованы для тестирования детей в отдельных школах, чем для тестирования учителей.
Напомним, ранее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила, что все непривитые против коронавируса педагоги будут обязаны каждые 14 дней проходить тестирование за свой счет. Освобождены от этой меры будут только вакцинированные учителя, а также те, кто переболел коронавирусом в последние полгода и имеет антитела.