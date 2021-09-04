https://ru.sputnik.md/20210904/moldova-poluchila-ot-rumynii-100-tysyach-bystrykh-testov-na-covid-19-kak-ikh-budut-primenyat-44481469.html

Молдова получила от Румынии 100 тысяч быстрых тестов на COVID-19: как их будут применять

Молдова получила от Румынии 100 тысяч быстрых тестов на COVID-19: как их будут применять

В Молдову из Румынии прибыли экспресс-тесты на коронавирус

2021-09-04T11:27+0300

2021-09-04T11:27+0300

2021-09-04T11:46+0300

румыния

тесты

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. В Кишинев прибыла партия в 100 тысяч быстрых антиген-тестов на коронавирус, их республике безвозмездно предоставили власти Румынии. Во время церемонии передачи тестов глава Минздрава Алла Немеренко заявила, что они в первую очередь будут использоваться сотрудниками скорой медицинской помощи для выявления вируса у пациентов на дому.Отвечая на вопрос журналистов о возможном использовании тестов для проверки учителей в школах, Немеренко заявила, что тесты скорее могут быть использованы для тестирования детей в отдельных школах, чем для тестирования учителей.Напомним, ранее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила, что все непривитые против коронавируса педагоги будут обязаны каждые 14 дней проходить тестирование за свой счет. Освобождены от этой меры будут только вакцинированные учителя, а также те, кто переболел коронавирусом в последние полгода и имеет антитела.

https://ru.sputnik.md/20210826/nemerenko-sobiraetsya-reshat-problemu-uchiteley-44262734.html

румыния

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2021

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румыния, тесты, в молдове