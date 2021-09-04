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Насилие вместо зарплаты: гражданки Молдовы оказались в трудовом рабстве в Италии
Насилие вместо зарплаты: гражданки Молдовы оказались в трудовом рабстве в Италии
Трансграничная преступная группа, специализирующаяся на торговле людьми, была ликвидирована в результате молдавско-итальянской операции. 04.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-04T17:10+0300
2021-09-04T17:26+0300
италия
рабство
общество
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молдова
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КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Несколько гражданок Молдовы стали жертвами преступной группы, специализирующейся на торговле людьми. При найме на работу им обещали вакансию сиделок в Италии с зарплатой 600-700 евро. Однако по прибытии в страну назначения и размещения там у девушек отобрали паспорта и впоследствии доставляли к клиентам с целью последующей сексуальной эксплуатации.Согласно заявлению Службы информации и безопасности, только в январе-мае этого года преступная группа организовала 16 поездок Республика Молдова-Италия, несмотря на коронавирусные ограничения на перемещение в связи с эпидемиологической ситуацией в обоих государствах.По официальной информации, членами группы были граждане Республики Молдова и Италии. В результате молдавско-итальянской операции преступная группа была раскрыта.В ходе обыска были произведены и изъяты паспорта потерпевших, фальшивые трудовые договора, поддельные французский, немецкий, польский сертификаты о вакцинации против COVID-19, компьютерная техника, которая использовалась для заполнения фальшивых контрактов и документов, деньги, полученные от преступной деятельности, транспортные средства, на которых перевозились пострадавшие.В субботу, 4 сентября правоохранительные органы Республики Молдова совместно с властями Италии одновременно провели несколько обысков на территории обоих государств.Задержаны восемь участников группы. В случае признания их виновными, согласно действующему уголовному законодательству, задержанным грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.
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италия, рабство, в мире, молдова

Насилие вместо зарплаты: гражданки Молдовы оказались в трудовом рабстве в Италии

17:10 04.09.2021 (обновлено: 17:26 04.09.2021)
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© Photo : Telegram / Poliția Republicii MoldovaТрансграничная преступная группа ликвидирована в Молдове
Трансграничная преступная группа ликвидирована в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 04.09.2021
© Photo : Telegram / Poliția Republicii Moldova
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Трансграничная преступная группа, специализирующаяся на торговле людьми, была ликвидирована в результате молдавско-итальянской операции.
КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Несколько гражданок Молдовы стали жертвами преступной группы, специализирующейся на торговле людьми. При найме на работу им обещали вакансию сиделок в Италии с зарплатой 600-700 евро. Однако по прибытии в страну назначения и размещения там у девушек отобрали паспорта и впоследствии доставляли к клиентам с целью последующей сексуальной эксплуатации.

"Женщины подвергались физическому и психологическому насилию", - говорится в сообщении полиции.

© Photo : Telegram / Poliția Republicii MoldovaУлики, собранные правоохранителями
Grupare criminală transfrontalieră destructurată în urma unei operațiuni moldo-italiene. - Sputnik Молдова, 1920, 04.09.2021
Улики, собранные правоохранителями
© Photo : Telegram / Poliția Republicii Moldova
Согласно заявлению Службы информации и безопасности, только в январе-мае этого года преступная группа организовала 16 поездок Республика Молдова-Италия, несмотря на коронавирусные ограничения на перемещение в связи с эпидемиологической ситуацией в обоих государствах.
По официальной информации, членами группы были граждане Республики Молдова и Италии. В результате молдавско-итальянской операции преступная группа была раскрыта.
В ходе обыска были произведены и изъяты паспорта потерпевших, фальшивые трудовые договора, поддельные французский, немецкий, польский сертификаты о вакцинации против COVID-19, компьютерная техника, которая использовалась для заполнения фальшивых контрактов и документов, деньги, полученные от преступной деятельности, транспортные средства, на которых перевозились пострадавшие.
© Photo : Telegram / Poliția Republicii MoldovaКадры оперативной съемки
Grupare criminală transfrontalieră destructurată în urma unei operațiuni moldo-italiene. - Sputnik Молдова, 1920, 04.09.2021
Кадры оперативной съемки
© Photo : Telegram / Poliția Republicii Moldova
В субботу, 4 сентября правоохранительные органы Республики Молдова совместно с властями Италии одновременно провели несколько обысков на территории обоих государств.
Задержаны восемь участников группы. В случае признания их виновными, согласно действующему уголовному законодательству, задержанным грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.
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