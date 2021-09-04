https://ru.sputnik.md/20210904/nasilie-vmesto-zarplaty-grazhdanki-moldovy-okazalis-v-trudovom-rabstve-v-italii-44489552.html

Насилие вместо зарплаты: гражданки Молдовы оказались в трудовом рабстве в Италии

Насилие вместо зарплаты: гражданки Молдовы оказались в трудовом рабстве в Италии

Трансграничная преступная группа, специализирующаяся на торговле людьми, была ликвидирована в результате молдавско-итальянской операции. 04.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-04T17:10+0300

2021-09-04T17:10+0300

2021-09-04T17:26+0300

италия

рабство

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молдова

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КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Несколько гражданок Молдовы стали жертвами преступной группы, специализирующейся на торговле людьми. При найме на работу им обещали вакансию сиделок в Италии с зарплатой 600-700 евро. Однако по прибытии в страну назначения и размещения там у девушек отобрали паспорта и впоследствии доставляли к клиентам с целью последующей сексуальной эксплуатации.Согласно заявлению Службы информации и безопасности, только в январе-мае этого года преступная группа организовала 16 поездок Республика Молдова-Италия, несмотря на коронавирусные ограничения на перемещение в связи с эпидемиологической ситуацией в обоих государствах.По официальной информации, членами группы были граждане Республики Молдова и Италии. В результате молдавско-итальянской операции преступная группа была раскрыта.В ходе обыска были произведены и изъяты паспорта потерпевших, фальшивые трудовые договора, поддельные французский, немецкий, польский сертификаты о вакцинации против COVID-19, компьютерная техника, которая использовалась для заполнения фальшивых контрактов и документов, деньги, полученные от преступной деятельности, транспортные средства, на которых перевозились пострадавшие.В субботу, 4 сентября правоохранительные органы Республики Молдова совместно с властями Италии одновременно провели несколько обысков на территории обоих государств.Задержаны восемь участников группы. В случае признания их виновными, согласно действующему уголовному законодательству, задержанным грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.

италия

молдова

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

италия, рабство, в мире, молдова