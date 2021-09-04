https://ru.sputnik.md/20210904/natsbank-povysil-bazovuyu-stavku-na-1---stavki-po-kreditam-i-depozitam-tozhe-vyrosli-44484439.html

Нацбанк повысил базовую ставку на 1% - ставки по кредитам и депозитам тоже выросли

Нацбанк повысил базовую ставку на 1% - ставки по кредитам и депозитам тоже выросли

Решение вступит в силу 6 сентября 2021 года. 04.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-04T13:28+0300

2021-09-04T13:28+0300

2021-09-04T13:28+0300

инфляция

нбм

экономика

в молдове

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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Исполнительный комитет Национального банка Молдовы единогласно решил повысить базовую ставку, применяемую к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, на 1 процент - до 4,65 процента годовых. Об этом сообщает пресс-служба НБМ.При этом процентные ставки по кредитам и депозитам овернайт вырастут на тот же 1 процентный пункт - до 7,15 и до 2,15 процента годовых соответственно.Решение НБМ, как пояснили в Нацбанке, направлено на смягчение инфляционного давления, вызванного ускорением совокупного внутреннего спроса, подпитываемого ростом потребления, и смягчение вторичных эффектов шоков предложения на фоне роста международных цен и импортной инфляции.Решение Исполкома НБМ вступит в силу 6 сентября 2021 года.

https://ru.sputnik.md/20210902/kurs-valyut-44438159.html

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2021

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инфляция, нбм, в молдове