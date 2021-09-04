https://ru.sputnik.md/20210904/nemerenko-predlagaet-shtrafovat-grazhdan-na-500-tysyach-leev-v-chem-prichina-44482755.html
Немеренко предлагает штрафовать граждан на 500 тысяч леев: в чем причина
Немеренко предлагает штрафовать граждан на 500 тысяч леев: в чем причина
Министр здравоохранения Алла Немеренко рассказала о санкциях, которые могут быть введены в отношении граждан, получивших поддельные сертификаты вакцинации. 04.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-04T11:38+0300
2021-09-04T11:38+0300
2021-09-04T11:48+0300
подделка документов
штрафы
алла немеренко
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Министр здравоохранения Алла Немеренко заявляет, что к настоящему времени выявлены тысячи случаев выдачи фальшивых свидетельств о вакцинации, и заявляет, что врачи, участвовавшие в этих схемах, безусловно, будут строго наказаны.Однако она отметила, что к гражданам, которые воспользовались этими услугами, также должны быть применены санкции. В связи с этим в законодательство могут быть внесены поправки, чтобы людей, купивших поддельный документ, также могли оштрафовать.Напомним, что на сегодняшний день вакцинировано почти 1,3 миллиона граждан, из которых более 700 тысяч уже получили вторую дозу.
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Анна Юрий
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подделка документов, штрафы, алла немеренко, в молдове
Немеренко предлагает штрафовать граждан на 500 тысяч леев: в чем причина
11:38 04.09.2021 (обновлено: 11:48 04.09.2021)
Министр здравоохранения Алла Немеренко рассказала о санкциях, которые могут быть введены в отношении граждан, получивших поддельные сертификаты вакцинации.
КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Министр здравоохранения Алла Немеренко заявляет, что к настоящему времени выявлены тысячи случаев выдачи фальшивых свидетельств о вакцинации, и заявляет, что врачи, участвовавшие в этих схемах, безусловно, будут строго наказаны.
"За подделку государственных документов - от 2 до 7 лет лишения свободы. У нас будут уголовные дела по этим случаям. У нас тысячи фальшивых справок", - сказала Алла Немеренко в телеэфире.
Однако она отметила, что к гражданам, которые воспользовались этими услугами, также должны быть применены санкции. В связи с этим в законодательство могут быть внесены поправки, чтобы людей, купивших поддельный документ, также могли оштрафовать.
"Мы введем норму, по которой гражданин тоже будет наказан. Мы внесем в парламент предложение о внесении изменений в законодательство, в соответствии с которыми гражданин будет платить штраф в размере 500 тысяч леев", - заявила министр здравоохранения.
Напомним, что на сегодняшний день вакцинировано почти 1,3 миллиона граждан, из которых более 700 тысяч уже получили вторую дозу.