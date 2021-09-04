https://ru.sputnik.md/20210904/nemerenko-predlagaet-shtrafovat-grazhdan-na-500-tysyach-leev-v-chem-prichina-44482755.html

Немеренко предлагает штрафовать граждан на 500 тысяч леев: в чем причина

Немеренко предлагает штрафовать граждан на 500 тысяч леев: в чем причина

Министр здравоохранения Алла Немеренко рассказала о санкциях, которые могут быть введены в отношении граждан, получивших поддельные сертификаты вакцинации. 04.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-04T11:38+0300

2021-09-04T11:38+0300

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подделка документов

штрафы

алла немеренко

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Министр здравоохранения Алла Немеренко заявляет, что к настоящему времени выявлены тысячи случаев выдачи фальшивых свидетельств о вакцинации, и заявляет, что врачи, участвовавшие в этих схемах, безусловно, будут строго наказаны.Однако она отметила, что к гражданам, которые воспользовались этими услугами, также должны быть применены санкции. В связи с этим в законодательство могут быть внесены поправки, чтобы людей, купивших поддельный документ, также могли оштрафовать.Напомним, что на сегодняшний день вакцинировано почти 1,3 миллиона граждан, из которых более 700 тысяч уже получили вторую дозу.

https://ru.sputnik.md/20210901/poddelka-spravok-44403649.html

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2021

Анна Юрий https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

Анна Юрий https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

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Анна Юрий https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

подделка документов, штрафы, алла немеренко, в молдове