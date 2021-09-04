https://ru.sputnik.md/20210904/otnosheniya-kishinau-moscow-skandal-uchiteli-moldova-itogi-nedeli-video-44493935.html
Отношения Кишинева и Москвы, скандал с учителями в Молдове: итоги недели в видео
Отношения Кишинева и Москвы, скандал с учителями в Молдове: итоги недели в видео
Обозреватели Sputnik обсудили отношения Кишинева и Москвы при Майе Санду, скандал с молдавскими учителями и кафе и рестораны COVID free
2021-09-04T19:47+0300
2021-09-04T19:47+0300
2021-09-04T19:47+0300
радио
в молдове
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учителя
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скандал
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Москва дала четкий сигнал Кишиневу, что развитие партнерских отношений между двумя странами возможно, если Молдова будет проводить прагматическую политику, о которой ранее заявляли президент республики Майя Санду и спикер парламента Игорь Гросу. Однако заявления и действия представителей верхов молдавской власти зачастую расходятся – Санду приняла участие в работе саммита "Крымская платформа" в Киеве, которую заранее в Москве назвали антироссийской осью государств.Застопорятся или будут развиваться: какие отношения ждут Молдову и Россию при прозападном правительстве в Кишиневе? Будет ли вновь звучать риторика президента Санду о необходимости вывода российских войск и миротворцев из приднестровского региона республики? Станет ли Молдова принимать беженцев из Афганистана? И взамен на какие финансовые "коврижки" это может произойти? Эти и другие вопросы обсудили обозреватели Sputnik Молдова Андрей Петрик, Сергей Цуркану и Геннадий Вакуловски.
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2021
Андрей Петрик
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Андрей Петрик
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
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в молдове, приднестровье, учителя, россия, скандал, видео
Отношения Кишинева и Москвы, скандал с учителями в Молдове: итоги недели в видео
Обозреватели Sputnik Молдова обсудили самые главные события уходящей недели.
Москва дала четкий сигнал Кишиневу, что развитие партнерских отношений между двумя странами возможно, если Молдова будет проводить прагматическую политику, о которой ранее заявляли президент республики Майя Санду и спикер парламента Игорь Гросу.
Однако заявления и действия представителей верхов молдавской власти зачастую расходятся – Санду приняла участие в работе саммита "Крымская платформа" в Киеве, которую заранее в Москве назвали антироссийской осью государств.
Застопорятся или будут развиваться: какие отношения ждут Молдову и Россию при прозападном правительстве в Кишиневе? Будет ли вновь звучать риторика президента Санду о необходимости вывода российских войск и миротворцев из приднестровского региона республики? Станет ли Молдова принимать беженцев из Афганистана? И взамен на какие финансовые "коврижки" это может произойти? Эти и другие вопросы обсудили обозреватели Sputnik Молдова Андрей Петрик, Сергей Цуркану и Геннадий Вакуловски.