https://ru.sputnik.md/20210904/otnosheniya-kishinau-moscow-skandal-uchiteli-moldova-itogi-nedeli-video-44493935.html

Отношения Кишинева и Москвы, скандал с учителями в Молдове: итоги недели в видео

Отношения Кишинева и Москвы, скандал с учителями в Молдове: итоги недели в видео

Обозреватели Sputnik обсудили отношения Кишинева и Москвы при Майе Санду, скандал с молдавскими учителями и кафе и рестораны COVID free

2021-09-04T19:47+0300

2021-09-04T19:47+0300

2021-09-04T19:47+0300

радио

в молдове

приднестровье

учителя

россия

скандал

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Москва дала четкий сигнал Кишиневу, что развитие партнерских отношений между двумя странами возможно, если Молдова будет проводить прагматическую политику, о которой ранее заявляли президент республики Майя Санду и спикер парламента Игорь Гросу. Однако заявления и действия представителей верхов молдавской власти зачастую расходятся – Санду приняла участие в работе саммита "Крымская платформа" в Киеве, которую заранее в Москве назвали антироссийской осью государств.Застопорятся или будут развиваться: какие отношения ждут Молдову и Россию при прозападном правительстве в Кишиневе? Будет ли вновь звучать риторика президента Санду о необходимости вывода российских войск и миротворцев из приднестровского региона республики? Станет ли Молдова принимать беженцев из Афганистана? И взамен на какие финансовые "коврижки" это может произойти? Эти и другие вопросы обсудили обозреватели Sputnik Молдова Андрей Петрик, Сергей Цуркану и Геннадий Вакуловски.

приднестровье

россия

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2021

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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в молдове, приднестровье, учителя, россия, скандал, видео