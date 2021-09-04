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Отношения Кишинева и Москвы, скандал с учителями в Молдове: итоги недели в видео
Отношения Кишинева и Москвы, скандал с учителями в Молдове: итоги недели в видео
Обозреватели Sputnik обсудили отношения Кишинева и Москвы при Майе Санду, скандал с молдавскими учителями и кафе и рестораны COVID free
2021-09-04T19:47+0300
2021-09-04T19:47+0300
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в молдове
приднестровье
учителя
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скандал
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Москва дала четкий сигнал Кишиневу, что развитие партнерских отношений между двумя странами возможно, если Молдова будет проводить прагматическую политику, о которой ранее заявляли президент республики Майя Санду и спикер парламента Игорь Гросу. Однако заявления и действия представителей верхов молдавской власти зачастую расходятся – Санду приняла участие в работе саммита "Крымская платформа" в Киеве, которую заранее в Москве назвали антироссийской осью государств.Застопорятся или будут развиваться: какие отношения ждут Молдову и Россию при прозападном правительстве в Кишиневе? Будет ли вновь звучать риторика президента Санду о необходимости вывода российских войск и миротворцев из приднестровского региона республики? Станет ли Молдова принимать беженцев из Афганистана? И взамен на какие финансовые "коврижки" это может произойти? Эти и другие вопросы обсудили обозреватели Sputnik Молдова Андрей Петрик, Сергей Цуркану и Геннадий Вакуловски.
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Андрей Петрик
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в молдове, приднестровье, учителя, россия, скандал, видео

Отношения Кишинева и Москвы, скандал с учителями в Молдове: итоги недели в видео

19:47 04.09.2021
8
© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Обозреватели Sputnik Молдова обсудили самые главные события уходящей недели.
Москва дала четкий сигнал Кишиневу, что развитие партнерских отношений между двумя странами возможно, если Молдова будет проводить прагматическую политику, о которой ранее заявляли президент республики Майя Санду и спикер парламента Игорь Гросу.
Однако заявления и действия представителей верхов молдавской власти зачастую расходятся – Санду приняла участие в работе саммита "Крымская платформа" в Киеве, которую заранее в Москве назвали антироссийской осью государств.
Застопорятся или будут развиваться: какие отношения ждут Молдову и Россию при прозападном правительстве в Кишиневе? Будет ли вновь звучать риторика президента Санду о необходимости вывода российских войск и миротворцев из приднестровского региона республики? Станет ли Молдова принимать беженцев из Афганистана? И взамен на какие финансовые "коврижки" это может произойти? Эти и другие вопросы обсудили обозреватели Sputnik Молдова Андрей Петрик, Сергей Цуркану и Геннадий Вакуловски.
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