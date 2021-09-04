https://ru.sputnik.md/20210904/pochemu-sandu-ne-smozhet-poekhat-russia-blizhayshee-vremya-44484677.html
Почему Санду не сможет поехать в Россию в ближайшее время
Почему Санду не сможет поехать в Россию в ближайшее время
Эксперт предположил, почему президенты Молдовы Майя Санду не сможет поехать в Россию в ближайшее время
2021-09-04T14:02+0300
2021-09-04T14:02+0300
2021-09-04T14:02+0300
радио
в молдове
кишинев
россия
москва
владимир путин
майя санду
визит
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Визит президента Молдовы Майи Санду в Россию не может состояться по крайней мере в этом году. Такое мнение озвучил политический аналитик Роман Михэеш в эфире радиостудии Sputnik Молдова.По его мнению, теперь инициативу по диалогу с Москвой должна взять на себя исполнительная власть."То есть правительство должно принять всю полноту отношений с Российской Федерацией. Президент Молдовы очень четко позиционировала себя с проевропейским, прозападным курсом и, в частности, после визита троих президентов Украины, Румынии и Польши в Кишинев, я, как минимум, прогнозирую, что визит в Российскую Федерацию не может состояться по крайней мере в этом году", – отметил собеседник.Как считает эксперт, власти Молдовы должны проводить политику в национальных интересах. "Необходимо искать пути решения, чтобы разблокировать молдавский экспорт. В той или иной степени, это первичный вопрос", – заключил Михэеш.Участие Санду в "Крымской платформе"Напомним, 23 и 24 августа президент Молдовы принимала участие в саммите "Крымская платформа", который проходил в Киеве. В мероприятии приняли участие также лидеры еще нескольких государств.В своем заявлении Санду выразила поддержку Украине и выступила за сохранение порядка в регионе и мирное урегулирование всех вопросов.Реакция России на "Крымскую платформу"Глава российского МИД Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.Чем может обернуться Молдове участие Санду в "Крымской платформе"?>>>Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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в молдове, кишинев, россия, москва, владимир путин, майя санду, визит, видео
Почему Санду не сможет поехать в Россию в ближайшее время
Политический эксперт проанализировал в комментарии Sputnik, может ли в этом году состояться визит Майи Санду в Москву.
Визит президента Молдовы Майи Санду в Россию не может состояться по крайней мере в этом году. Такое мнение озвучил политический аналитик Роман Михэеш в эфире радиостудии Sputnik Молдова.
"Конечно, визит Майи Санду, с моей точки зрения, не может состояться после того, как она была в Киеве на саммите "Крымская платформа", учитывая позицию России по Крыму, и так далее. Практически визит после тех заявлений невозможен", – сказал Михэеш.
По его мнению, теперь инициативу по диалогу с Москвой должна взять на себя исполнительная власть.
"То есть правительство должно принять всю полноту отношений с Российской Федерацией. Президент Молдовы очень четко позиционировала себя с проевропейским, прозападным курсом и, в частности, после визита троих президентов Украины, Румынии и Польши в Кишинев, я, как минимум, прогнозирую, что визит в Российскую Федерацию не может состояться по крайней мере в этом году", – отметил собеседник.
Как считает эксперт, власти Молдовы должны проводить политику в национальных интересах. "Необходимо искать пути решения, чтобы разблокировать молдавский экспорт. В той или иной степени, это первичный вопрос", – заключил Михэеш.
Участие Санду в "Крымской платформе"
Напомним, 23 и 24 августа президент Молдовы принимала участие в саммите "Крымская платформа", который проходил в Киеве. В мероприятии приняли участие также лидеры еще нескольких государств.
В своем заявлении Санду выразила поддержку Украине и выступила за сохранение порядка в регионе и мирное урегулирование всех вопросов.
"Подтверждаю неизменную поддержку Молдовой суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Крым — это Украина, а его незаконная аннексия — это очевидное нарушение норм международного права. Молдова была и будет вашим надежным партнером, которому можно доверять", – заявила Санду на саммите.
Реакция России на "Крымскую платформу"
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".